Warner Bros: chiuse tre divisioni e cancellato il gioco di Wonder Woman

Warner Bros. ha chiuso Monolith Productions, Player First Games e Warner Bros. Games San Diego.

L’azienda ha dichiarato di voler concentrare maggiormente i propri sforzi su franchise chiave.

Monolith Productions era lo studio dietro Middle-earth: Shadow of Mordor e Middle-earth: Shadow of War.

Warner Bros. ha chiuso tre importanti studi di sviluppo: Monolith Productions, Player First Games e Warner Bros. Games San Diego, come parte di una nuova strategia per concentrarsi sui franchise principali.

La notizia è stata riportata inizialmente da Bloomberg, seguita poi da una dichiarazione ufficiale della compagnia. “Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili per strutturare i nostri studi di sviluppo e investimenti in modo da realizzare i migliori giochi possibili con i nostri franchise chiave", si legge nella nota, che cita Harry Potter, Mortal Kombat, DC e Game of Thrones come priorità future.

"Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di chiudere tre dei nostri studi di sviluppo: Monolith Productions, Player First Games e Warner Bros. Games San Diego. Si tratta di un cambiamento strategico e non di una riflessione sulle capacità dei team coinvolti o sul talento dei loro membri", continua il comunicato.

Monolith Productions, fondato nel 1994 e noto per titoli come Middle-earth: Shadow of Mordor e Middle-earth: Shadow of War, stava sviluppando un gioco su Wonder Woman, il cui sviluppo è stato ora interrotto.

Player First Games, fondato nel 2019 e acquisito da Warner Bros. Games nel 2024, aveva sviluppato Multiversus, il picchiaduro free-to-play con personaggi Warner Bros., che verrà chiuso il 30 maggio 2025.

Warner Bros. Games San Diego, anch’esso fondato nel 2019, era specializzato nello sviluppo di giochi mobile free-to-play.

Non è ancora chiaro quanti dipendenti saranno coinvolti nei licenziamenti.