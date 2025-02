Sony: annunciato un nuovo State of Play con aggiornamenti sui giochi PS5, orario e durata dell'evento

Il prossimo livestream State of Play è stato ufficialmente confermato per il 12 febbraio 2025.

Lo showcase avrà una durata di oltre 40 minuti e presenterà novità e aggiornamenti sui principali titoli in arrivo su PS5.

Potremmo finalmente scoprire le date di uscita di Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yōtei, due dei giochi più attesi.

Sony ha annunciato che il primo State of Play del 2025 andrà in onda questa settimana.

Sebbene alcune recenti indiscrezioni indicassero il 14 febbraio come possibile data dell’evento, la conferma ufficiale è arrivata: la trasmissione avrà luogo il 12 febbraio 2025 alle 23:00 (ora italiana) sui canali YouTube e Twitch di PlayStation.

Nell’ultimo articolo pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha precisato che lo showcase durerà 40 minuti e presenterà novità e aggiornamenti sui principali titoli in arrivo su PS5. Inoltre, l’evento celebrerà una selezione di giochi creativi e unici sviluppati da studi di tutto il mondo.

State of Play returns tomorrow, February 12!Tune in at 10PM GMT for news and updates on great games coming to PS5: https://t.co/0WivJ36EUi pic.twitter.com/uHuf8QrjeDFebruary 11, 2025

Per quanto riguarda i giochi che potrebbero essere mostrati, due titoli di punta sono attesi quest'anno su PS5: Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yōtei. Le informazioni su questi progetti sono state scarse di recente, il che lascia pensare che le date di uscita potrebbero finalmente essere rivelate, magari accompagnate da nuovi trailer di gameplay o storia.

Sono passati quattro anni dall'annuncio di Marvel’s Wolverine, ma il suo arrivo nel 2025 resta ancora incerto. Di recente, Insomniac ha condiviso alcuni aggiornamenti sullo sviluppo, senza però confermare se il gioco sarà disponibile quest'anno. Di conseguenza, non è facile prevedere se farà parte del prossimo State of Play.

Da tempo, i fan di FromSoftware sperano (o forse s'illudono?) in un remake o remaster di Bloodborne per PS5. Negli ultimi mesi, diversi progetti amatoriali legati al titolo sono stati rimossi per questioni di copyright, alimentando le speculazioni su una possibile versione ufficiale in lavorazione. Se davvero esiste un progetto del genere, quale occasione migliore per annunciarlo se non il prossimo State of Play?