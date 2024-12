Sega conferma niente più mini console retro, l'innovazione è la priorità

In una notizia che potrebbe deludere gli appassionati di giochi retrò, il CEO di Sega America ed Europa, Shuji Utsumi, ha dichiarato che l'azienda non intende sviluppare altre mini console retrò.

In un'intervista recente con The Guardian, Utsumi ha spiegato la filosofia attuale di Sega. Ha sottolineato come i giocatori abbiano amato Sega in passato perché l'azienda offriva un nuovo stile e atteggiamento nel mondo del gaming, ma ha anche aggiunto che il futuro dell'azienda non si basa sulla nostalgia, bensì sull'innovazione.

Questo orientamento è evidente nelle recenti produzioni di Sega, che includono nuovi titoli di successo come Metaphor: ReFantazio e nuove versioni di franchise di lunga data, tra cui Super Monkey Ball Banana Rumble. Anche il lato multimediale dell'azienda sta andando bene, con il film Sonic the Hedgehog 3 che registra ottimi risultati al botteghino.

Alla domanda sull'eventualità di sviluppare altre mini console, come seguito al Sega Genesis (Mega Drive in molte regioni) Mini, Utsumi ha risposto che non è una direzione che intende perseguire. Sega ha confermato successivamente che non ci sono piani per ulteriori mini console, notizia che potrebbe deludere chi sperava in una versione Mini di Sega Dreamcast o Sega Saturn.

Utsumi ha comunque concluso l'intervista ribadendo che Sega guarda avanti. Ha sottolineato che, pur valorizzando la propria eredità, l'azienda è determinata a creare qualcosa di nuovo per rimanere rilevante e non essere relegata al passato.