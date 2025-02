Nintendo Switch 2: ex-dipendente smentisce leak su prezzo e data di lancio

Un ex dipendente di Nintendo ha parlato dei presunti leak sul prezzo del Nintendo Switch 2, mettendo in dubbio la loro attendibilità.

Secondo lui, i rivenditori "probabilmente non sanno nulla" né sul prezzo né sulla data di uscita della nuova console.

Ha inoltre aggiunto che è molto probabile che i dettagli ufficiali vengano rivelati ai rivenditori più o meno nello stesso momento in cui saranno resi pubblici.

Gli appassionati di leak dovrebbero fare attenzione: sembra che i rivenditori non siano fonti affidabili quando si tratta di prezzo e data di uscita del Nintendo Switch 2.

In un recente episodio del Kit & Krysta Podcast, un ex responsabile delle vendite di Nintendo ha parlato delle numerose inserzioni online di vari rivenditori che sembrano suggerire il prezzo della nuova console.

Alla domanda su quanto i rivenditori saprebbero riguardo al prezzo attuale dello Switch 2, ha risposto che "non sanno nulla, sicuramente non il prezzo" e "quasi certamente non alcuna data di lancio, a parte forse un trimestre di riferimento".

Ha descritto rivenditori come Walmart Canada come "gli ultimi a sapere qualcosa sul prezzo" e ha sottolineato che, sebbene alcune aziende possano speculare o fare ipotesi, "non hanno realmente quell'informazione".

"Non c'è modo che neanche Target negli Stati Uniti sappia qualcosa," ha continuato. "Nessuno saprà nulla fino a quando tutti non conosceremo la data di lancio. Quando sarà annunciata pubblicamente, probabilmente sarà allora che i rivenditori lo sapranno... o forse una o due settimane prima."

Le speculazioni sul prezzo del Nintendo Switch 2 circolano da tempo. Le previsioni indicano un possibile costo intorno ai 399,99 euro, leggermente più alto rispetto al Nintendo Switch OLED, lanciato a 349,99 euro, per giustificare le specifiche migliorate senza allontanare il pubblico più casual.

In una sessione di domande e risposte per gli investitori, Nintendo ha confermato che il prezzo sarà in linea con le "aspettative di accessibilità dei clienti", il che suggerisce una cifra vicina alle previsioni. Tuttavia, al momento si tratta solo di supposizioni. Probabilmente bisognerà aspettare il Nintendo Direct del 2 aprile per avere conferme ufficiali.