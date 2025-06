Game Pass: non solo Call of Duty e Warcraft, pioggia di giochi per un estate di fuoco

Xbox ha annunciato la nuova ondata di giochi in arrivo su Game Pass tra giugno e luglio, con alcune sorprese di peso assoluto: tre titoli di Warcraft, Call of Duty: WWII e l’attesissimo FBC: Firebreak firmato Remedy, già disponibile da oggi su console e PC.

Tra le uscite di giugno spiccano anche l’avventura fantasy Lost in Random: The Eternal Die e il gestionale dark Against the Storm, oltre a classici rimasterizzati come Warcraft 1 & 2 e Warcraft 3: Reforged. Per gli amanti delle platform c'è anche Crash Bandicoot 4, mentre a luglio arrivano Little Nightmares II e Rise of the Tomb Raider.

Ecco il calendario completo delle uscite:

Già disponibili (Xbox e PC)

- FBC: Firebreak

- Lost in Random: The Eternal Die

- Crash Bandicoot 4

18 giugno

- Star Trucker

- Wildfrost

19 giugno

- Rematch

24 giugno

- Volcano Princess

26 giugno

- Against the Storm

- Warcraft 1 & 2 Remastered

- Warcraft 3: Reforged

30 giugno

- Call of Duty: WWII

1 luglio

- Little Nightmares II

- Rise of the Tomb Raider

Purtroppo, come sempre, alcuni giochi lasceranno il servizio: il 30 giugno diremo addio a sei titoli, tra cui Arcade Paradise, Journey to the Savage Planet e SteamWorld Dig 1 & 2.

Xbox continua a potenziare Game Pass con un mix di novità, ritorni classici e produzioni di alta qualità: Call of Duty e Warcraft nel catalogo sono un segnale chiaro dell’integrazione dei team Activision-Blizzard, e non è che l’inizio.