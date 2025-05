Fortnite: il Capitolo 6 della Stagione 3 è agli sgoccioli, pronte già le novità

Cosa c'è di nuovo in Fortnite? (Image credit: Epic Games) La nuova stagione Star Wars di Fortnite è iniziata il 2 maggio In questa nuova fase a tema galattico, i giocatori hanno già potuto pilotare l'X-Wing, usare i poteri del Lato Oscuro come il Fulmine della Forza, e affrontare un inedito Darth Vader in stile samurai in una nuova area della mappa. Ma le novità non finiscono qui: il 15 maggio arriverà un aggiornamento che introdurrà General Grievous, sbloccabile tramite un mini-pass battaglia dedicato.

Il Capitolo 6 di Fortnite prosegue con Galactic Battle, la nuova stagione lanciata il 2 maggio, che porta con sé un massiccio crossover con l’universo di Star Wars e una mappa completamente rivoluzionata. I giocatori possono ora esplorare nuove zone come la Solitudine del Samurai Vader, dove si affronta Darth Vader in versione samurai, oppure la Base della Resistenza e la Base del Primo Ordine, due strutture ben difese che ospitano veicoli, bottini esclusivi e boss secondari.

Non mancano novità sul fronte del gameplay: è ora possibile utilizzare i poteri della Forza, come il Fulmine, la Spinta e il Lancio della spada laser, dopo aver interagito con ologrammi di personaggi iconici come Rey e l’Imperatore Palpatine. Inoltre, i veicoli X-Wing e TIE Fighter sono finalmente pilotabili, aggiungendo battaglie aeree al mix.

Con l’arrivo del nuovo Pass Battaglia, che include skin come Chewbacca, Poe Dameron e Palpatine, e l’imminente aggiunta del Generale Grievous prevista per il 15 maggio, i fan di Star Wars avranno pane per i loro denti. Al momento non si conoscono ancora i dettagli sulla prossima stagione, ma Galactic Battle resterà attiva fino al 7 giugno, con un evento narrativo previsto per la sua conclusione.

Aggiornamenti come questo dimostrano perché Fortnite resta uno dei battle royale più longevi e dinamici del panorama videoludico.

Quando finisce l'attuale stagione di Fortnite?

(Image credit: Epic Games)

Secondo quanto indicato nella schermata principale del Pass Battaglia e confermato da Epic Games in un recente post ufficiale, la Stagione 3 del Capitolo 6 di Fortnite terminerà il 7 giugno 2025 alle ore 8:00 italiane.

Tuttavia, vale la pena ricordare che in passato alcune stagioni hanno subito leggeri slittamenti, con l’inizio della nuova fase posticipato di uno o due giorni. Queste modifiche sono legate ai periodi di manutenzione e aggiornamento dei server, per cui la data potrebbe non essere definitiva.

Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle comunicazioni ufficiali, il modo migliore è seguire l’account Twitter Fortnite Status, dove vengono pubblicati tutti gli annunci legati ai tempi di inattività e ai lanci delle nuove stagioni.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

✔️ Star Wars Themed Battle Pass ✔️ Weekly Gameplay Content ✔️ Culminating in a Live End of Season Narrative Event ➡️ Fortnite Galactic Battle arrives May 2, 2025 pic.twitter.com/JmRStRA2UmApril 20, 2025

Quando sarà la prossima stagione di Fortnite?

(Image credit: Epic Games)

Al momento, Epic Games non ha ancora rivelato ufficialmente i dettagli sulla prossima stagione di Fortnite, ma il lancio è previsto dopo il termine della Stagione 3 del Capitolo 6, fissato per il 7 giugno 2025. Come da tradizione, è previsto un periodo di inattività dei server nelle ore immediatamente successive, probabilmente nella stessa giornata, prima del debutto della nuova stagione.

Cosa aspettarsi dalla prossima stagione di Fortnite

Fortnite Galactic Battle Teaser Trailer - YouTube Watch On

Epic Games non ha ancora svelato cosa ci aspetta nella Stagione 4 del Capitolo 6 di Fortnite, ma considerando che l’attuale è una mini-stagione di circa un mese, non ci sarà da attendere molto per scoprirlo.

Nel frattempo, si può seguire il calendario degli aggiornamenti dedicati ai contenuti di Star Wars previsti per le prossime settimane. Aggiorneremo questa sezione non appena saranno disponibili dettagli ufficiali sulla prossima stagione.

Assalto Imperiale - 2 maggio 2025

- 2 maggio 2025 Il Richiamo della Forza - 8 maggio 2025

- 8 maggio 2025 Ascesa Mandaloriana - 22 maggio 2025

- 22 maggio 2025 Bombardamento dello Star Destroyer - 29 maggio 2025

- 29 maggio 2025 Sabotaggio della Morte Nera - 7 giugno 2025

Fortnite Capitolo 6 Stagione 3: modifiche alla mappa

(Image credit: Epic Games)

Come visibile nell’immagine, sono presenti nuove location chiamate Avamposto Enclave, Base del Primo Ordine, Base della Resistenza e Solitudine del Samurai Vader.