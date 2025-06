Final Fantasy 16 in arrivo su Switch 2? Per Yoshida manca solo Nintendo

Durante una recente diretta streaming, Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy 16, ha lasciato intendere che il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2, dopo le versioni già confermate per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Discutendo del recente annuncio della versione Xbox, Yoshida ha commentato che ormai “rimane solo Nintendo”, con il direttore creativo Kazutoyo Maehiro che ha risposto: “Farò del mio meglio.”

Final Fantasy 16, uscito in esclusiva su PS5 nel 2023, è stato annunciato per Xbox solo questo mese, segnando un ulteriore passo nella nuova strategia multipiattaforma di Square Enix. Lo stesso vale per Final Fantasy 7 Remake Intergrade, in arrivo su Xbox e, come annunciato ad aprile, anche su Nintendo Switch 2.

Questi segnali confermano l’intenzione di Square Enix di abbandonare le esclusive, dopo aver ammesso che le vendite di Final Fantasy 7 Rebirth e Final Fantasy 16 non hanno raggiunto le aspettative. In risposta, la società ha annunciato un piano per espandere la disponibilità dei suoi titoli AAA a livello globale.

Secondo quanto dichiarato: “Per quanto riguarda i giochi in HD, creeremo un ambiente globale che permetta a un maggior numero di utenti di godere dei nostri franchise principali e dei titoli AAA, compresi quelli del nostro catalogo.”

Anche il director di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, ha suggerito che l'intera serie potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, non solo Intergrade — rendendo sempre più probabile un futuro approdo anche per Final Fantasy 16.