Donkey Kong Bananza è sviluppato dal team di Super Mario Odyssey, conferma Nintendo

Nintendo ha confermato che Donkey Kong Bananza è stato sviluppato dallo stesso team responsabile di Super Mario Odyssey, senza però rivelare dettagli specifici sui nomi coinvolti nella produzione.

Durante un evento stampa dedicato alla presentazione di titoli in arrivo su Nintendo Switch 2, l’azienda ha indicato che lo studio dietro Bananza è basato a Tokyo, il che confermerebbe indirettamente la partecipazione di Nintendo EPD Tokyo, divisione già nota per aver firmato Odyssey.

Alla richiesta di ulteriori dettagli, Nintendo non ha voluto chiarire se si tratti esattamente dello stesso personale coinvolto in Odyssey o semplicemente di un altro gruppo interno allo stesso studio. Nessuna informazione è stata fornita nemmeno sul director del progetto.

L’ultimo capitolo completamente originale in 3D della saga di Mario, Super Mario Odyssey, è uscito quasi otto anni fa. Se Bananza è davvero opera dello stesso team, è possibile che l’attesa per una nuova avventura del celebre idraulico si prolunghi ulteriormente.

I principali responsabili creativi dei giochi 3D di Mario – il director Kenta Motokura e i producer Yoshiaki Koizumi e Koichi Hayashida – non sono più apparsi nei crediti di alcun nuovo titolo EPD da allora, con l’eccezione di un contributo marginale di Hayashida a Super Mario Bros. Wonder nel 2023.

Il titolo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, pubblicato nel 2021 come espansione del gioco per Wii U, è stato realizzato in collaborazione con 1-Up Studio e NST, e presenta crediti generici in ordine alfabetico, senza indicazione dei ruoli.

Donkey Kong Bananza sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 17 luglio 2025. Tra le novità confermate, anche la presenza della storica personaggio Pauline, che affiancherà DK nel corso dell’avventura.