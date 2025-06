Death Stranding diventa un film animato: in arrivo una storia originale firmata Guzikowski

Un film animato ambientato nell’universo di Death Stranding è ufficialmente in sviluppo. L’annuncio arriva da Kojima Productions in collaborazione con lo studio californiano Line Mileage. La pellicola non sarà un adattamento diretto del gioco originale, ma racconterà una storia inedita ambientata nello stesso mondo, secondo quanto riportato da Deadline.

A occuparsi della sceneggiatura sarà Aaron Guzikowski, già noto per Raised by Wolves e Prisoners di Denis Villeneuve. L’obiettivo è ricreare un’atmosfera simile a quella di Predator: Killer of Killers, recente progetto animato di tono cupo e brutale.

Guzikowski ha commentato: “Amo il mondo di Death Stranding, è incredibilmente libero dal punto di vista creativo, oscuro ma pieno di speranza. È un onore lavorare con Hideo Kojima e dare vita a nuove storie in questo universo affascinante.”

Il film non ha ancora una data di uscita. Nel frattempo, è in lavorazione anche un adattamento live-action prodotto da A24, e il sequel videoludico Death Stranding 2: On the Beach uscirà il 26 giugno 2025, in esclusiva su PlayStation 5.