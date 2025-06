La chitarra da battaglia vista nel primo trailer di Death Stranding 2: On the Beach non sarà solo un elemento scenico: secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale dell’ESRB, la chitarra elettrica potrà essere usata come vera e propria arma da mischia.

Nel riepilogo fornito per la classificazione del gioco, l’ente scrive chiaramente che i giocatori potranno affrontare nemici umani, androidi e creature spettrali usando sia armi da fuoco (come mitragliatrici e fucili di precisione), sia strumenti alternativi come la battle guitar.

L’arma era stata mostrata per la prima volta nelle mani di Higgs Monaghan, il personaggio interpretato da Troy Baker, durante il trailer rilasciato allo State of Play. La conferma sembra indicare che avrà un ruolo attivo nel gameplay e non sarà limitata a una sequenza narrativa.

Nel nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, è stato mostrato che la chitarra da battaglia non sarà soltanto un’arma da mischia: quando le corde vengono stimolate, sprigiona energia elettrica contro i nemici.

Nel sequel torneremo a vestire i panni di Sam Bridges, e sembra che questa particolare arma potrà essere ottenuta nel corso della storia.

Death Stranding 2: On the Beach uscirà il 26 giugno 2025 su PlayStation 5. Sony ha inoltre annunciato un nuovo controller DualSense in edizione limitata ispirato al gioco, che sarà disponibile lo stesso giorno del lancio ufficiale.