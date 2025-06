Death Stranding 2: guida al post-game, cosa succede dopo i titoli di coda?

Death Stranding 2: On the Beach (qui trovate la nostra recensione) è un gioco lungo e intenso, capace di raccontare una storia profonda in circa 40 ore, concentrandosi esclusivamente sulle missioni principali. Ma come ogni opera di Hideo Kojima che si rispetti, la fine non è mai davvero la fine.

Come funziona il post-game in Death Stranding 2

Una volta raggiunto il confronto finale con Higgs e assistito alle ultime, lunghissime sequenze narrative, i titoli di coda scorrono, lasciando qualche mistero ancora sospeso ma chiudendo la maggior parte delle trame, inclusa quella legata a Tomorrow e al destino dei personaggi principali.

Dopo i crediti, si sblocca l’Episodio 17: "Un Giorno", ambientato sulla nave DHV Magellan. Nonostante appaia come un normale capitolo, non contiene obiettivi obbligatori: è, di fatto, la fase post-game del gioco.

Qui i giocatori hanno piena libertà di esplorare ciò che non hanno ancora visto, recuperare carichi mancanti, migliorare le connessioni con i Preppers già incontrati, o semplicemente godersi il mondo di Death Stranding 2 senza pressioni.

Attivare o disattivare il Q-Pid del Ponte Levatoio: cosa cambia

All’inizio del post-game, viene richiesto di scegliere se attivare o disattivare il Q-Pid del Ponte Levatoio, una decisione che influenza la densità dei nemici nella mappa.

- Q-Pid attivo: il mondo è più tranquillo, ideale per le consegne e l’esplorazione rilassata.

- Q-Pid disattivo: il livello di minaccia resta alto, con combattimenti paragonabili a quelli degli ultimi capitoli.

Chi vuole concentrarsi sulla ricerca di risorse e strutture senza dover pensare troppo ai combattimenti farebbe bene a lasciare il Q-Pid attivo.

Quali nuovi oggetti si sbloccano nel post-game di Death Stranding 2

Completata la campagna, Sam ottiene alcuni oggetti extra, ma si tratta principalmente di elementi cosmetici o collezionabili:

Maschera rossa di Higgs - blocca la luce solare, dallo stile misterioso.

Maschera dorata a forma di teschio - ornamentale.

Ologramma di Tomorrow - decorazione per le strutture.

Ologramma di Fragile - come sopra.

Patch “Adult Cryptobiote” - patch per lo zaino, senza effetti di gameplay.

Brano “Fragile Things” - nuova canzone nel lettore musicale.

Brano “To the Wilder” (feat. Elle Fanning) - canzone extra sbloccata per la playlist.

Noterete che gran parte dell’equipaggio della DHV Magellan è scomparsa, per motivi legati alla storia. Tuttavia, la nave continua a funzionare normalmente, consentendo viaggi rapidi e accesso ai terminali.