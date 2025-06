Death Stranding 2: guida a quale voce scegliere per Charlie tra Deadman, Heartman, Lockne e Die-Hardman?

Durante le prime fasi di Death Stranding 2: On the Beach (qui la nostra recensione), vi troverete faccia a faccia con Charlie Mannequin, un manichino parlante che gestisce Drawbridge. In un momento piuttosto surreale, Charlie vi chiederà con quale voce preferite sentirlo parlare tra quattro personaggi familiari del primo gioco: Heartman, Deadman, Lockne o Die-Hardman.

Cosa comporta questa scelta?

In apparenza, il gioco vi offre quattro opzioni reali, e ognuna di esse viene accompagnata da una rapida anteprima della nuova “forma” di Charlie. Sembra una decisione importante, quasi come se dovesse influenzare tutto il resto dell’avventura.

L’unica risposta corretta è Die-Hardman

Charlie accetterà solo una voce tra le quattro proposte: quella di Die-Hardman. Tutte le altre opzioni, Heartman, Deadman e Lockne, servono solo da Easter Egg, e Charlie le scarterà con una battuta prima di indirizzarvi verso la risposta corretta.

Il motivo è semplice: Tommy Earl Jenkins, voce originale di Die-Hardman, doppia anche Charlie Mannequin in Death Stranding 2. La scelta è quindi solo una trovata divertente pensata per spezzare la tensione e far sorridere i fan della saga.

Cosa cambia se scegliete Die-Hardman subito?

Assolutamente nulla. Potete selezionarlo immediatamente oppure passare in rassegna le altre opzioni per curiosità, ma in ogni caso finirete comunque per ascoltare la voce di Die-Hardman. Da quel momento in poi, Charlie vi accompagnerà con i suoi commenti per tutto il viaggio attraverso l’Australia.

In breve: non preoccupatevi della scelta. È una scena giocosa che non influisce né sul gameplay né sulla trama. E, mentre esplorate il nuovo continente e vi connettete alla Rete Chirale, sentire una voce familiare come quella di Jenkins può essere un buon conforto, anche in mezzo alla Cronopioggia e ai BT.