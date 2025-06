Death Stranding 2: guida a dove trovare i Cristalli Chirali

I Cristalli Chirali sono una delle risorse più importanti da raccogliere in Death Stranding 2: On the Beach (qui la nostra recensione). Servono per quasi tutto: migliorare le strutture, costruire infrastrutture complesse, espandere la rete chirale. Ma a differenza dei materiali più comuni, non sono così semplici da reperire.

Per fortuna, esistono diversi modi per ottenerli in modo efficace. Anche se giocando normalmente ne troverete una buona quantità seguendo la storia principale, serviranno molte più scorte se volete costruire strade, ponti o reti di zipline. Ecco dove trovare i Cristalli Chirali con maggiore facilità.

I migliori punti per trovare Cristalli Chirali

I Cristalli Chirali sono legati al mondo dell’Aldilà e spesso appaiono in zone contaminate dal catrame o popolate dai BT. Il modo più affidabile per raccoglierli è affrontare proprio questi nemici: ogni volta che sconfiggete un BT, specialmente un boss, ne lascerà dietro una discreta quantità.

Anche le zone ricche di catrame tendono a generare molti cristalli. Le miniere, in particolare, sono ottimi luoghi per fare scorte: ne esistono diverse sparse per tutta l’Australia e spesso vengono indicate da ordini opzionali, facilitando la ricerca.

Un dettaglio utile: ogni 1000cg di Cristalli Chirali raccolti riduce automaticamente il peso complessivo del carico di 1kg, senza che dobbiate fare nulla.

Un punto sicuro per il farming

Se vi manca giusto una manciata di cristalli per completare un potenziamento, potete dirigervi sotto il monorotaia a nord di West Fort Knot. Lì, sopra una palude di catrame, troverete moltissimi Cristalli Chirali, spesso in formazioni più grandi rispetto a quelle casuali incontrate durante le consegne.

Fate attenzione però: quell’area è abitata da creature chirali aggressive, quindi avvicinatevi con cautela. Inoltre, camminare nel catrame prosciuga rapidamente le batterie dell’equipaggiamento: è meglio muoversi a piedi, evitando veicoli che si scaricano e rallentano quasi subito.

Questo percorso può essere ripetuto più volte mentre completate le consegne della zona, unendo l’utile al dilettevole: fare scorte e allo stesso tempo aumentare il livello di connessione con le strutture presenti.