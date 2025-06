Death Stranding 2: guida a come tornare in Messico e sbloccare il viaggio rapido

In Death Stranding 2: On the Beach (qui la nostra recensione), il viaggio di Sam si divide tra Messico e Australia, due territori separati ma strettamente connessi dal punto di vista narrativo. Visto che il Messico funge da prologo, molti giocatori potrebbero chiedersi se sia possibile tornare indietro dopo essere partiti per l’Australia. La risposta è sì.

Si può tornare in Messico in Death Stranding 2?

Sì, ed è anche molto semplice. Il gioco non contiene contenuti mancabili legati al Messico: potrete sempre tornare nella prima regione per completare Ordini secondari, migliorare le connessioni con i Preppers e continuare l’esplorazione.

Come tornare in Messico manualmente

Appena arrivati in Australia, potrete dirigervi verso il Plate Gate, situato nell’angolo sud-ovest della mappa (lo stesso in cui siete atterrati inizialmente). Attraversandolo, Sam ritornerà nel Messico, riapparendo al Plate Gate messicano.

Da lì potrete:

- Riprendere missioni lasciate in sospeso

- Connettere Preppers trascurati

- Esplorare meglio il territorio della prima zona

Sbloccare il viaggio rapido con la DHV Magellan

Il viaggio rapido tra continenti si sblocca completando l’Ordine 12. Dopo averlo fatto, otterrete accesso alla DHV Magellan, la nave che consente di viaggiare tra Messico e Australia in pochi secondi.

Ecco come funziona:

- Aprite la mappa con il tasto Options

- Tenete premuto X per pianificare la rotta

- Premete L1 per passare alla mappa del Messico

- Selezionate una base connessa alla Rete Chirale

- Confermate la destinazione: la DHV Magellan vi porterà lì

Attenzione: dovete essere fisicamente sulla nave per viaggiare. Se inviate la DHV Magellan senza salirci, Sam resterà a terra. Il trucco è semplice: mandate prima la nave verso una base australiana, saliteci sopra e poi pianificate il viaggio per il Messico.

Due continenti, un’unica rete

Poter passare da un continente all’altro con questa facilità è fondamentale per completare tutte le connessioni della Rete Chirale e ottenere i trofei più importanti. Messico e Australia fanno parte di un unico mondo, e non serve nessun biglietto aereo per esplorarli entrambi.