Death Stranding 2: guida a come sbloccare il lettore musicale e creare playlist personalizzate

In Death Stranding 2: On the Beach (qui la nostra recensione), uno degli extra più amati dai fan è il ritorno del Lettore Musicale, che permette di creare playlist personalizzate da ascoltare durante le consegne. Anche se non offre vantaggi diretti in termini di gameplay, questo strumento rappresenta una delle aggiunte più coinvolgenti dal punto di vista emozionale e immersivo.

Quando si sblocca il Lettore Musicale in Death Stranding 2

Non dovrete aspettare troppo per accedere a questa funzione. Subito dopo l’arrivo in Australia, comparirà l’Ordine n. 11: “Distruggi il Dispositivo di Interferenza e consegna la Registrazione Misteriosa al Musicista”. Completare questa missione è essenziale per attivare il Lettore Musicale.

A differenza del primo capitolo, in cui era un Prepper opzionale, il Musicista riveste ora un ruolo centrale. Oltre a sbloccare le playlist, offre anche armi esclusive, in particolare potenziamenti per i fucili a pompa, molto utili nelle fasi successive del gioco.

Come funziona il Lettore Musicale in Death Stranding 2

Dopo aver concluso l’Ordine 11, l’opzione per gestire le playlist apparirà nel Terminale ad Anello, in fondo al menu. Da lì potrete:

L1/R1 - Cambiare canzone

L2/R2 - Regolare il volume

Quadrato - Mettere in pausa o far partire la musica

Triangolo - Attivare la ripetizione

L3 - Tornare alla traccia in esecuzione

R3 - Passare da una playlist all’altra

X - Aggiungere o rimuovere una traccia dalla playlist

Cerchio – Tornare indietro

Le nuove tracce si sbloccano avanzando nella storia principale o migliorando la connessione con i Preppers.

Limiti e restrizioni del Lettore Musicale

Anche se è una funzione molto apprezzata, ci sono alcune limitazioni da tenere a mente:

- Le playlist funzionano solo nelle aree collegate alla Rete Chirale.

- Durante scene chiave o segmenti narrativi, la musica personalizzata viene disattivata per lasciare spazio alla colonna sonora di gioco.

Per ampliare le zone in cui potete ascoltare la vostra musica, è consigliabile connettere quanti più Preppers possibile, anche quelli non direttamente legati alla trama principale.

Grazie a questo sistema, ogni consegna può diventare un’esperienza personale, con la musica giusta ad accompagnare Sam tra Cronopioggia e BT. Una piccola funzione, certo, ma capace di rendere l’esplorazione ancora più memorabile.