Death Stranding 2: guida a come ottenere e riparare moto e veicoli

Nei primi momenti di Death Stranding 2: On the Beach (qui la nostra recensione), una delle difficoltà principali è affrontare lunghi spostamenti a piedi in territori ostili. Inizialmente, Sam non ha accesso ai mezzi di trasporto, che vengono sbloccati solo dopo alcune ore di gioco. Fortunatamente, ci sono diversi modi per ottenere una moto o un veicolo prima del previsto, e soprattutto è possibile ripararli facilmente per non restare mai a piedi.

Quando si sbloccano i veicoli in Death Stranding 2

Se giocate offline, i veicoli vengono resi disponibili proseguendo nella storia principale. In particolare, dopo aver completato l'Ordine n. 6, il gioco vi avviserà che la funzione per costruire veicoli è attiva presso i terminali. Da lì in poi, potrete fabbricare il vostro primo mezzo selezionando l’apposita opzione nel menu.

Il primo modello disponibile è il Tri-Cruiser, una moto semplice ma estremamente utile per coprire grandi distanze e trasportare carichi più pesanti rispetto a quando si è a piedi. A seconda del vostro ritmo, potrebbero volerci circa cinque ore di gioco prima di poterlo costruire.

Altri metodi per ottenere veicoli

Chi gioca con le funzioni online attive può sbloccare un veicolo molto prima del previsto. Grazie al sistema di mondo condiviso di Death Stranding 2, oggetti e strutture lasciati da altri giocatori possono apparire nel vostro mondo. Questo include anche moto o veicoli abbandonati, che potreste trovare lungo il cammino, una fortuna che può davvero fare la differenza all'inizio della campagna.

Un altro metodo alternativo è saccheggiare le basi dei briganti. In alcune di esse potreste trovare veicoli utilizzabili per un numero limitato di consegne. Tuttavia, questi mezzi non possono essere riparati, quindi sono meno affidabili rispetto a quelli costruiti o recuperati online.

Come riparare i veicoli in Death Stranding 2

I veicoli subiscono danni durante il gioco, sia a causa delle collisioni che della pioggia chirale. Per mantenerli in buono stato, dovete portarli in uno dei garage presenti nelle principali basi operative.

Una volta parcheggiato il mezzo all’interno dell’anello apposito, basta premere il tasto Cerchio per avviare la riparazione. Non servono materiali o risorse: il processo è gratuito e immediato. Ogni volta che potete, approfittatene.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Riparare i veicoli non solo ripristina la resistenza, ma ricarica anche la batteria, evitando il rischio di restare bloccati nel bel mezzo di una consegna importante. Farlo con regolarità vi garantirà viaggi più sicuri e veloci lungo tutto il percorso.