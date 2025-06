Death Stranding 2: guida a come evitare la Cronopioggia

Nel corso del viaggio di Sam Bridges, i giocatori di Death Stranding 2 (qui la nostra recensione) si imbatteranno in zone colpite dalla Cronopioggia, una precipitazione anomala che accelera il deterioramento dei materiali. Se esposti troppo a lungo, sia le casse che il contenuto possono subire danni irreversibili. In questa guida trovate tutti i modi per evitarla e consegnare in sicurezza.

Come evitare la Cronopioggia in Death Stranding 2

Ogni volta che attraversate un’area coperta da Cronopioggia, avete due opzioni: correre a tutta velocità oppure cercare un rifugio sicuro. Quando la zona è ampia, la seconda scelta è spesso la migliore. Strutture come rifugi e basi offrono Stanze Private dove potete riposare, attendere che smetta di piovere e riparare il carico danneggiato.

Grazie alla sovrapposizione meteo disponibile sulla mappa, potete prevedere con precisione dove cadrà la Cronopioggia e modificare il percorso di conseguenza per evitarla del tutto.

Come costruire un Rifugio anti-Cronopioggia

Dopo aver portato a termine l’Ordine 3, avrete accesso al PCC, lo strumento per costruire strutture. Tuttavia, il Rifugio anti-Cronopioggia si sblocca solo con l’Ordine 5, durante la missione che richiede di sconfiggere i BT nei pressi dell’ex laboratorio geofisico.

Una volta costruito, il Rifugio anti-Cronopioggia offre tre vantaggi fondamentali:

- Protegge il carico dalle precipitazioni

- Permette di lasciare zaini e casse al sicuro mentre affrontate i BT nei dintorni

- Emanazione di una nebbia repellente per i BT, che li tiene lontani dalla zona

Se però la zona è già infestata da BT, dovrete eliminarli per far cessare la Cronopioggia, ma almeno potrete operare con il carico protetto.

Gestire la Cronopioggia è essenziale per sopravvivere e completare le consegne in modo efficiente. Pianificare il percorso, sfruttare i rifugi e tenere d’occhio il meteo sono abitudini che vi accompagneranno per tutta l’avventura, trasformando anche le tratte più pericolose in viaggi gestibili.