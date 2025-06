Death Stranding 2: guida a come aumentare il livello di connessione degli avamposti

In Death Stranding 2: On the Beach (qui la nostra recensione), Sam porterà avanti la missione di riconnettere l’umanità attraversando Messico e Australia. Durante l’esplorazione, ogni avamposto o struttura può essere collegato alla Rete Chirale, ma c’è un secondo parametro altrettanto importante: il livello di connessione con ciascuna di queste basi. Aumentarlo significa sbloccare nuovi oggetti, armi e costruzioni fondamentali per affrontare le sfide più dure.

Come aumentare il livello di connessione in Death Stranding 2

Il modo principale per stringere un legame con una struttura è comportarsi da corriere esemplare. In particolare, ci sono tre attività che fanno salire il livello:

- Consegnare carichi smarriti: utilizzando lo scanner Odradek (con L1), è possibile individuare pacchi dispersi nell’area circostante. Questi oggetti indicano chiaramente a quale struttura devono essere consegnati. Raccoglieteli e riportateli a destinazione: riceverete Mi Piace, che aumentano il livello di connessione.

- Completare le Richieste di Aiuto: accessibili dal menu circolare (con il tasto Options), queste missioni speciali possono chiedervi di recuperare oggetti, eliminare BT o MULE, oppure di costruire una struttura in un punto specifico della mappa.

- Accettare Ordini Secondari: anche se più rari, alcuni avamposti presentano consegne opzionali fondamentali per poter salire di livello oltre un certo punto. Senza completarle, resterete bloccati a una soglia specifica.

Se il vostro obiettivo è conquistare il trofeo di platino di Death Stranding 2, dovrete portare tutte e 42 le strutture al livello massimo (cinque stelle), inclusi gli avamposti più nascosti come l’Artista.

Come controllare il livello di connessione di un avamposto

Ogni struttura mostra il suo livello tramite stelle, che appaiono al termine di ogni consegna. Potete vederle anche evidenziando l’avamposto sulla mappa o interagendo con il terminale di consegna: in alto a destra comparirà il numero di stelle raggiunte.

Salendo di livello, riceverete nuovi schemi di fabbricazione. Per esempio, portando il livello dell’avamposto di Bokka in Messico a due stelle, si sblocca la creazione dei Trekking Boots, molto più resistenti e aderenti rispetto agli stivali standard del gioco.