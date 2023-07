PS5 Slim arriverà entro fine anno, almeno secondo Microsoft!

Nell'ambito della battaglia legale contro la Federal Trade Commission, Microsoft ha dichiarato che la PS5 Slim di Sony arriverà entro la fine del 2023.

Microsoft ritiene inoltre che questo nuovo modello di PS5 avrà costerà come la PS5 Digital Edition, ovvero 449€. In tribunale, la società ha dichiarato che: "PlayStation vende la Digital Edition a 399,99 dollari e dovrebbe rilasciare una PlayStation 5 Slim più avanti nel corso dell'anno allo stesso prezzo". (via VGC)

Il gigante tecnologico ha anche accennato a una futura PS5 Pro, affermando che Sony "prevede di rilasciare ulteriori modelli Pro e Slim differenziati nel prossimo futuro". Se come dice Microsoft dovessero davvero esserci diversi modelli di PS5 Slim, una delle due potrebbe essere la tanto chiaccherata console Sony con disco removibile.

Non è certo una sorpresa che Sony abbia in cantiere una PS5 Slim. Siamo ormai abituati ad assistere al lancio di una versione più sottile a qualche anno dal lancio della console integrale. Spesso, questi modelli finiscono per essere i più venduti di una generazione grazie alle loro dimensioni più compatte e al loro prezzo ridotto.

Se la PS5 Slim dovesse davvero arrivare nel 2023, il periodo più papabile è quello delle festività natalizie (da ottobre a dicembre), in linea con il lancio di PS5 e Xbox Series X|S avvenuto nel 2020.

Come sappiamo, Sony ha in programma un altro lancio importante, ovvero quello del controller PS5 Access. Inoltre, stando ai rumors a breve potremmo assistere all'arrivo Playstation Project Q, una console portatile per il gioco a distanza con display a 1080p.