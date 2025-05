Clair Obscur: Expedition 33 conquista anche Macron - "Simbolo dell’audacia creativa francese"

Il presidente Emmanuel Macron ha rivolto parole di elogio a Expedition 33, l’RPG sviluppato dal team francese Sandfall Interactive. Attraverso un post su Instagram, il capo di Stato ha definito il gioco «una dimostrazione dell’audacia e della creatività alla francese», riconoscendone il valore non solo artistico, ma anche culturale.

Il titolo, pubblicato da Kepler Interactive, ha raggiunto risultati sorprendenti fin dal lancio. Uscito in contemporanea con Oblivion Remastered, attesissimo ritorno di Bethesda, Expedition 33 è riuscito a distinguersi grazie a uno stile visivo ricercato e a una solida identità da JRPG europeo. La critica ha risposto con entusiasmo, contribuendo a un passaparola che ha spinto le vendite ben oltre le aspettative.

Da Kepler arriva una lettura chiara: i due giochi non si sono contesi lo stesso pubblico. Se da una parte c’è la nostalgia dei grandi RPG occidentali, dall’altra Expedition 33 ha saputo parlare a chi cerca un’esperienza più vicina alla sensibilità nipponica, ma con un tocco autoriale europeo.

A confermare il successo commerciale, l’esaurimento delle copie fisiche in numerosi mercati globali. Un risultato non comune per una nuova IP, che rafforza la posizione della Francia come polo creativo emergente anche nel mondo del videogioco.