Serie TV e film rinviati per lo sciopero della WGA: Marvel, HBO, Neflix e Prime

Lo sciopero degli sceneggiatori è in atto già da qualche giorno e tutto l'ambiente Hollywoodiano sta iniziando a notare gli effetti dell'azione sindacale indetta a tempo indeterminato dalla Writer's Guild of America (WGA).

Per chi non lo sapesse, la WGA è in sciopero in seguito alla rottura delle trattative con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). La WGA ha chiesto all'AMPTP - e, per procura, agli studios che rappresenta - di offire agli sceneggiatori una retribuzione e condizioni di lavoro migliori. I membri della WGA temono inoltre che l'elevata diffusione dei programmi di intelligenza artificiale (AI), tra cui ChatGPT e Google Bard, possa renderli superflui se gli studios iniziano a utilizzare questi strumenti come fonti di lavoro più economiche per la produzione degli scritti.

Tuttavia, l'AMPTP e le aziende più prestigiose di Hollywood si rifiutano di accettare le richieste dei protestanti, da qui l'azione sindacale. Poiché Netflix avrebbe avuto un ruolo importante nella rottura delle trattative, numerosi membri della WGA hanno recentemente invitato gli utenti della piattaforma a bloccare i loro abbonamenti per sostenere gli scioperi.

Lo sciopero indetto dai membri della WGA negli Stati Uniti e nel Regno Unito - dove sono in corso le riprese della seconda stagione di The Rings of Power e della seconda stagione di House of the Dragon - ha di fatto bloccato la produzione di numerose serie televisive e film. Tra gli show colpiti ci sono sia prodotti pensati per il grande schermo che serie TV destinate alle piattaforme più prestigiose, tra cui film e serie TV Marvel (Disney+), Netflix, HBO Max e Prime Video.

In questo articolo abbiamo elencato (in ordine alfabetico) i film e le serie TV più attesi in Italia che sono stati colpiti dallo sciopero degli sceneggiatori, specificando se verranno rinviati a tempo indeterminato o se la produzione è ancora in corso. Aggiorneremo regolarmente l'articolo con le ultime notizie e i progetti colpiti, quindi mettete tra la pagina tra i preferiti se volete rimanere sempre aggiornati sulla ripresa dei lavori.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (Il Cavaliere errante)

Il prossimo spin-off di Game of Thrones, The Hedge Knight, è tra i numerosi show colpiti dallo sciopero della WGA. In un post bubblicato sul suo sito web (Si apre in una nuova scheda) (fonte: Deadline (Si apre in una nuova scheda)), lo scrittore di Game of Thrones, George R.R. Martin, ha confermato che la stanza degli autori della serie rimarrà chiusa "per tutta la durata" dello sciopero. L'autore ha poi dato il suo pieno appoggio a coloro che chiedono migliori condizioni di lavoro nel settore.

Andor

L'uscita della seconda stagione di Andor è prevista per agosto 2024. (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

La seconda stagione dell'acclamatissima serie legata al mondo di Star Wars non è stata colpita come altre.

I copioni della seconda stagione di Andor sono stati completati molto prima dello sciopero, ma lo showrunner Tony Gilroy non è sul set e non effettuerà alcuna riscrittura fino a quando l'azione sindacale non sarà cessata. Detto questo, Gilroy sta lavorando su elementi slegati dalla scrittura della serie, come il casting (fonte: Variety (Si apre in una nuova scheda)), quindi la produzione non si può definire del tutto ferma.

Gilroy è convinto che la seconda stagione di Andor rispetterà la data di uscita prevista per agosto 2024.

Big Mouth

La stagione conclusiva di Big Mouth non arriverà a breve... (Image credit: Netflix)

La sceneggiatura della stagione finale dello show più longevo di Netflix doveva essere completata ad agosto. Tuttavia, come riportato da Variety (Si apre in una nuova scheda), gli sceneggiatori di Big Mouth hanno sospeso i lavori per aderire allo sciopero.

Blade

Blade era già stato rinviato più volte prima dello sciopero degli sceneggiatori. (Image credit: Marvel Studios)

Il prossimo film della Fase 5 del MCU ha già subito dei rinvii importanti, in parte causati dall'abbandono del regista Bassam Tariq e dal conseguente ritardo nell'avvio della produzione. Questi contrattempi avevano già costretto la Marvel a rivedere completamente il programma della Fase 5 nell'ottobre 2022.

Le riprese dovevano iniziare questo mese (maggio 2023), ma lo sciopero della WGA ha di fatto interrotto la produzione del film di Blade, che verrà interpretato da Mahershala Ali (fonte: The Hollywood Reporter (Si apre in una nuova scheda)). Alla luce di quanto detto finora sono previsti ulteriori ritardi.

Anche altri film Marvel tra cui Captain America 4, Deadpool 3 e Fantastic Four sono in fase di stallo per lo stesso motivo.

Cobra Kai

Cobra Kai tornerà su Netflix per la sua sesta e ultima stagione. (Image credit: Netflix)

Le riprese della sesta e ultima stagione di una delle migliori serie Netflix, Cobra Kai, si sono fermate in seguito allo scoppio dello sciopero indetto dalla WGA. Come ha scritto sul suo profilo Twitter (Si apre in una nuova scheda) Jon Hurwitz, produttore della serie, nessuno vuole scioperare ma "se dobbiamo farlo, lo facciamo con forza".

Daredevil: Born Again

Le riprese della televisiva MCU dedicata a Daredevil sono ferme a causa dello sciopero della WGA. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Le riprese della serie Marvel dedicata a Daredevil sono iniziate a marzo, ma al momento è tutto fermo a causa dell'azione sindacale. In teoria i lavori si sono fermati lunedì 8 maggio, ma secondo Deadline (Si apre in una nuova scheda) le riprese continueranno anche oggi (9 maggio) nonostante l'assenza dei membri della WGA. L'account Twitter della WGA conferma (Si apre in una nuova scheda) ha confermato che alcuni membri dello staff si rifiutano di proseguire il picchetto.

Anche altri film Marvel tra cui Agatha: Coven of Chaos e Wonder Man risultano in una fase di stallo per l'assenza di diversi membri della crew.

Evil

La della quarta stagione della serie Paramount Plus si sarebbe interrotta bruscamente prima del tempo (fonte: Deadline (Si apre in una nuova scheda)) dopo che i membri dello staff WGA e non WGA hanno unito le forze per unirsi alla protesta, organizzando un picchetto sul set.

House of the Dragon

La produzione della seconda stagione di House of the Dragon continua nonostante l'azione sindacale. (Image credit: HBO)

La produzione della serie prequel di Game of Thrones ha subito un po' di rallentamenti, ma non si è mai fermata del tutto.

Le riprese della seconda stagione di House of the Dragon (e della sua "rivale" di Prime Video, Gli Anelli del Potere), ma sul set di entrambe le serie si procede a rilento. Le riscritture dei copioni e le note di regia sono vietate nell'ambito dello sciopero degli sceneggiatori, il che avrà sicuramente un impatto significativo su come verranno girati e montati i prossimi episodi delle due serie.

Good Omens

La seconda versione di "Good Omens" uscirà nel 2023 (Image credit: Amazon )

Good Omens, una delle nostre serie Prime Video preferite, dovrebbe tornare a breve con una seconda stagione ampiamente preannunciata. I lavori sono già stati completati, per cui la situazione rimane invariata, ma Neil Gaiman (Si apre in una nuova scheda), showrunner della serie e co-creatore del libro da cui è tratta (insieme al compianto Terry Pratchett), ha detto di non essere sicuro di poterla promuovere come avrebbe voluto se lo sciopero dovesse protrarsi più a lungo del previsto.

Gli Anelli del Potere

Le riprese della seconda stagione di The Rings of Power sono quasi terminate. (Image credit: Prime Video)

Nonostante lo sciopero, le riprese della seconda stagione de Gli Anelli del Potere sono ancora in corso nel Regno Unito. In quanto membri della WGA, gli showrunner JD Payne e Patrick McKay non sono sul set. Ciononostante, le riprese principali dovrebbero terminare molto, molto presto.

Severance

Lo sviluppo della seconda stagione di Severance è stato compromesso. (Image credit: Apple TV Plus)

Anche Severance, una delle serie Apple TV più acclamate di tutti i tempi, è tra le vittime dello sciopero. La riprese della seconda stagione che si stavano svolgendo a New York si sono interrotte improvvisamente (fonte: Deadline (Si apre in una nuova scheda)) quando i membri della WGA si sono ritrovati fianco a fianco con i membri dei sindacati dell'International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSA) e Teamsters e hanno indetto un picchetto.

Stranger Things

La produzione della quinta stagione di Stranger Things subirà dei ritardi. (Image credit: Netflix)

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things dovevano iniziare a maggio.

Tuttavia, come si legge sull'account Twitter degli sceneggiatori di Stranger Things, i produttori Ross e Matt Duffer hanno dichiarato quanto segue: "Anche se siamo entusiasti di iniziare la produzione con il nostro fantastico cast e la troupe, non è possibile farlo durante questo sciopero".

Considerando i tempi di produzione richiesti da serie come Stranger Things, non rimarremmo sorpresi se la quinta stagione dovesse uscire nel 2025.

Superman: Legacy

Lo sviluppo di Superman: Legacy è stato compromesso. (Image credit: DC Comics)

Il primo film del DC Cinematic Universe (DCU) dell' era James Gunn-Peter Safran doveva arrivare nelle sale a luglio 2025, ma probabilmente subirà un rinvio. The Wrap ha confermato che la prima bozza del film è stata completata da Gunn, che si occupa della scrittura e della regia, una settimana prima dell'inizio delle porteste. Tuttavia, durante lo sciopero non sarà possibile effettuare modifiche alla sceneggiatura, quindi, mentre altri elementi della produzione sono ancora in lavorazine (come la produzione e il design dei costumi), la sceneggiatura di Superman: Legacy è ferma e lo sarà ancora per un po'.

Unstable

Lo show comico di Rob Lowe dovrebbe tornare su Netflix per una seconda stagione. Tuttavia, nonostante il lavoro sulla sceneggiatura sia iniziato a marzo, i lavori si sono ingolfati per l'adesione allo sciopero di WGA. (fonte: Deadline (Si apre in una nuova scheda)).