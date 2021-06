Tastiera gaming Razer Huntsman in super sconto su Amazon

Manca poco all'inizio del Prime Day, ma su Amazon si trovano già delle offerte molto interessanti. Oggi vi segnaliamo uno sconto del 31% sulla tastiera gaming Razer Huntsman, una delle più amate in ambito gaming e tra i primi modelli a utilizzare gli switch ottici lineari Razer.

Razer Huntsman è una tastiera da gaming senza compromessi che punta tutto sulla reattività grazie agli switch opto-meccanici con attuazione ottica da 1.0mm e al sistema di input rapid fire. Ogni tasto è dotato di una barra stabilizzatrice che riduce i micromovimenti dei tasti e migliora la precisione dei click. I keycap in PBT a doppia iniezione sono pensati per durare a lungo resistendo al deterioramento anche in casi di utilizzo intensivo.

Le cinque configurazioni personalizzabili e memorizzabili in memoria permettono di essere sempre pronti in qualsiasi evenienza e l'illuminazione RBG consente di personalizzare colore, intensità e tipologia di illuminazione dei singoli tasi per creare effetti di luce unici e mettere in evidenza le aree più importanti della tastiera a seconda della tipologia di gioco.

Risparmia 50 Euro sul prezzo consigliato Razer Huntsman in offerta a 109€ su Amazon Razer Huntsman è una tastiera molto conosciuta in ambito gaming e si caratterizza per l'elevata velocità di risposta degli switch opto-meccanici Razer e per la vasta gamma di opzioni di personalizzazione rese possibili dal software Razer Synapse. Perfetta da abbinare a un mouse della linea Razer, si presta ottimamente per giochi FPS grazie a dei tempi di risposta fulminei e alla grande stabilità dei tasti. Razer Huntsman è una delle nostre tastiere gaming preferite e, a questo prezzo, non potete farvela scappare.Vedi offerta