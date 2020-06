Devolo Multi Media Power Kit, il router che sfrutta la rete elettrica per ottimizzare la connessione Wi-Fi

I router consentono di espandere la connessione Wi-Fi dal modem all'intera abitazione. Purtroppo, non sempre il segnale è omogeneo in ogni stanza di casa e decade molto rapidamente se le mura sono spesse.

Per risolvere questo inconveniente sono stati messi a punto i sistemi mesh, dotati di più unità che ricevono ed espandono il segnale dell'unità principale. Suddette soluzioni sono molto efficienti, non c'è dubbio, ma offrono per lo più un'ampia copertura senza garantire prestazioni idonee per lo streaming o il gaming.

Devolo, nota azienda tedesca, ha pensato bene di sfruttare la rete elettrica per la trasmissione del segnale in modo da superare i limiti strutturali delle abitazioni. Multi Media Power Kit è la soluzione dell'azienda per una connessione wireless o cablata ad alta velocità in ogni stanza.

Come funziona il router Devolo?

Nella confezione troverete tre componenti: un'adattatore e due satelliti (Devolo dLAN 1200+ WiFi ac). L'adattatore va collegato alla presa di corrente e al modem tramite cavo di rete. Una volta collegato, non vi resta che aspettare l'attivazione del dispositivo, che verrà indicata dal LED bianco del tasto PLC (a forma di casa). Sul dispositivo è presente un tasto col simbolo di rete che consente l'attivazione e lo spegnimento del Wi-Fi, oltre a segnalare la modalità WPS e l'aggiornamento del firmware.

I satelliti includono delle porte di rete: per una connessione ancora più stabile potreste collegare i satelliti ai terminali (PC fisso, portatile) via cavo. Per ulteriori informazioni, vi riportiamo il manuale completo del prodotto.

ATTENZIONE! Le unità Devolo devono essere collegate direttamente alla presa di corrente utilizzando le prese Schuko disponibili. È sconsigliato usate ciabatte elettriche, in quanto la qualità del segnale potrebbe peggiorare notevolmente.

Perché comprare Devolo Multi Media Power Kit?

Devolo Multi Media Power Kit è disponibile su Amazon a 285 euro; non costa poco, è vero, ma se volete usufruire di una connessione ad alta velocità in ogni zona di casa, questa è la soluzione che fa per voi.

I sistemi Mesh sono certamente comodi, ma non offrono le stesse prestazioni del sistema di Devolo. In definitiva, spetterà a voi capire di quale sistema avete bisogno: volete una velocità al top? Provate Devolo. Vi accontentate di navigare e vedere qualche video, i sistemi mesh come Google Mesho TP-Link Deco E4 Wifi Meshsono ottime soluzioni.