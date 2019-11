Black Friday aspirapolvere, questo Hoover wireless non è mai costato così poco

L’Hoover FD22G costa €99, il prezzo più basso da quanto è uscito. Un’occasione più unica che rara per dotarsi di un’aspirapolvere senza fili. È uno tra i prodotti più apprezzati dai clienti Amazon che l’hanno comprato, e lo amerete anche voi.

Hoover è una azienda internazionale innovativa e attenta alla tecnologia: progetta, realizza e distribuisce, piccoli e grandi elettrodomestici di fascia alta con un occhio all’ecologia, ed è sempre attenta a soddisfare le esigenze degli utenti; i suoi prodotti sono fatti per diventare i nostri collaboratori durante la vita di tutti i giorni e semplificarci la gestione domestica.

Infatti occuparsi dell’igiene della propria casa e della salute delle persone che ci vivono, è un dovere che tutti hanno, per garantirsi una qualità della vita soddisfacente.

Hoover proprio per questo motivo, ha nel suo catalogo diversi prodotti per l’aspirazione delle polveri ed uno tra tutti è la scopa portatile ricaricabile che vi andiamo a presentare.

Si tratta di un prodotto di alta tecnologia; prima di tutto perché è wireless, quindi vi permette di utilizzarlo senza inciampare sul filo, inoltre ha delle caratteristiche tecniche piuttosto avanzate: batteria al litio 22V, motore brushless, sistema di aspirazione ciclonico senza sacco di carta e per finire un peso e una flessibilità nell’utilizzo, sconosciuti a qualsiasi aspirapolvere tradizionale.

È un prodotto leggero, compatto e facile da usare: pesa solo 2,5 kg ed è lungo 110 cm esteso, ma può essere anche configurato in maniera “corta” - da qui il nome 2 in 1- per una portabilità ancora migliore. Ovviamente è dotato di led di controllo di potenza e di carica, e offre diverse combinazioni di spazzole per tutte le superfici domestiche oltre a poter garantire 25 minuti di carica con una singola carica.

Negli ultimi tempi Hoover ha introdotto dei nuovi modelli Smart, come quelli della serie H-FREE, che hanno reso l’FD22G “la penultima tecnologia per la pulizia della casa”.

Bene, adesso c’è la possibilità di acquistare questa tecnologia a una frazione del prezzo del nuovo, permettendovi di aspirare casa in maniera eccellente, con una spesa davvero contenuta per la potenza e flessibilità offerte da FD22G.

Vi segnaliamo pertanto questa super offerta su Amazon, che a fronte di una spesa pari a quella che fareste per un aspirapolvere classico, vi permette di portarvi a casa un nuovo valido aiutante per la pulizia domestica.