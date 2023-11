Apple Vision Pro dovrebbe arrivare a marzo insieme ai nuovi iPad

Il tanto atteso Apple Vision Pro arriverà in ritardo rispetto alla data di uscita prevista inizialmente: secondo le indiscrezioni, infatti, il lancio è previsto per marzo 2024.

Mark Gurman, una delle voci più autoritarie quando si parla di prodotti Apple, ha affermato nella sua recente newsletter Power On che inizialmente il lancio era previsto per gennaio 2024, ma per ragioni sconosciute si è dovuto rimandare di un paio di mesi.

Il report di Forbes suggerisce due possibili ragioni per il ritardo. Uno: Apple potrebbe voler effettuare ulteriori "test avanzati del dispositivo" prima del grande giorno. Due: il gigante tecnologico sta ancora definendo la logistica della distribuzione del Vision Pro. Al momento il lancio del visore è previsto prima negli Stati Uniti e poi, nel 2024, nei paesi europei e nel resto del mondo. Al momento non conosciamo l'elenco completo delle regioni che riceveranno il Vision Pro nella prima tranche, anche se Gurman ha dichiarato che il Regno Unito e il Canada sono tra i candidati più papabili.

Secondo 9To5Mac, Apple "venderà il dispositivo solo previo appuntamento" in uno dei suoi store fisici o online sul suo storefront digitale. L'azienda non collaborerà con rivenditori di terze parti perché intende "curare attentamente il lancio" del suo visore.

Da quello che sappiamo, Vision Pro consentirà di scegliere fasce di dimensioni diverse e lenti da vista per andare incontro ai bisogni di tutti gli utenti e permettere loro di godersi al massimo l'esperienza. Questo vuol dire che i rivenditori avrebbero dovuto procurarsi centinaia di accessori per un visore di cui non sanno praticamente nulla e con cui non hanno alcuna familiarità.

Sembra che Apple preferisca fare tutto da sola per evitare errori.

E i nuovi iPad?

Ci dispiace pensare che dovremo attendere ancora cosi tanto per mettere le mani sul Vision Pro, anche se la scelta di Apple ha perfettamente senso. Non solo perché l'azienda vuole effettuare ulteriori test in modo da proporre un prodotto finito, ma anche per allineare il lancio con quello di altri prodotti.

Di norma la primavera è un momento importante e particolarmente impegnativo per Apple e quest'anno non farà eccezione. Già a ottobre Gurman aveva dichiarato che a marzo avremmo visto i nuovi iPad, anche se dovrebbe trattarsi semplicemente di un aggiornamento minore.



Chi si aspettava un iPad completamente rivoluzionato dovrà attendere ancora un po'. Infatti, secondo le indiscrezioni, Apple lancerà un iPad Pro con schermo OLED nel 2024. Questo sarà disponibile nei modelli da 11 e 12,9 pollici. Da lì, Apple continuerà ad aggiornare il suo hardware, come fatto con iPad Air e MacBook Pro, con la tecnologia OLED negli anni successivi.

Come sempre consigliamo ai lettori di prendere queste informazioni per quello che sono, ovvero indiscrezioni, non certezze.

