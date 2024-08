TikTok si aggiorna, arrivano finalmente le chat di gruppo

Oggi TikTok ha annunciato che la chat di gruppo, una delle funzioni più richieste dalla piattaforma, sarà finalmente introdotta in un nuovo aggiornamento. La chat di gruppo consentirà agli utenti di condividere i loro video preferiti, le ultime tendenze e i più bei meme con i loro amici senza dover cambiare app.

Tuttavia, come la messaggistica diretta su TikTok, questa funzionalità di chat di gruppo non sarà accessibile a tutti.

Le chat di gruppo non sono disponibili per gli utenti di TikTok di età inferiore ai 15 anni e sono state implementate ulteriori misure di sicurezza per proteggere gli utenti di età inferiore ai 18 anni che si impegnano nella "esperienza di visualizzazione condivisa" delle chat di gruppo, che consente agli utenti di guardare e reagire insieme in tempo reale.

Gli utenti possono essere aggiunti a una chat di gruppo solo da un amico, cioè da una persona che seguono e che segue anche loro. Per gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni, è possibile unirsi a una chat di gruppo tramite un link solo se la chat include un amico comune. In questi casi, gli adolescenti devono scegliere attivamente di unirsi al gruppo, invece di essere aggiunti automaticamente, e ogni persona che crea una chat deve controllare e approvare tutte le nuove aggiunte.

Sicurezza e connettività sociale

Questa mossa di TikTok non è del tutto altruistica. Se da un lato fa risparmiare agli utenti i pochi secondi necessari per condividere un link in un'app di chat esterna, dall'altro riduce la necessità di uscire dall'app di TikTok, mantenendo gli utenti più impegnati con il suo algoritmo.

Ma per un'azienda che ha affrontato controversie fin dalla sua nascita e che è attualmente citata in giudizio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per "diffuse violazioni delle leggi sulla privacy dei bambini", è incoraggiante vedere TikTok prendere provvedimenti per migliorare la sicurezza degli utenti più giovani.

TikTok ha già un'età minima di 13 anni e gli utenti al di sotto dei 16 anni sono esclusi dalle funzioni più rischiose come il live streaming e la messaggistica diretta. Tuttavia, queste garanzie sono probabilmente compromesse dalla facilità con cui un tredicenne può mentire sulla propria età e quindi accedere a contenuti riservati. Per questo motivo sono fondamentali ulteriori funzioni di sicurezza per tutti gli utenti, come la richiesta di amicizie reciproche prima di aggiungere qualcuno a una chat di gruppo.

Anche se queste misure potrebbero rendere il processo più complicato per gli utenti adulti, man mano che TikTok continua a espandersi, mantenere la sicurezza degli utenti in primo piano sarà la chiave per mantenere la fiducia - e per restare dalla parte giusta della legge.