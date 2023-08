WhatsApp lancia un'app nativa per macOS con supporto alle chiamate di gruppo

Dopo una lunga attesa per gli utenti Mac, la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ha finalmente rilasciato un'applicazione nativa per macOS. La nuova versione offre agli utenti Mac funzionalità simili a quelle di cui godono gli utenti Windows dallo scorso marzo.

La nuova applicazione per Mac è già disponibile per il download gratuito tramite i server di WhatsApp, ma chi preferisce utilizzare il Mac App Store potrebbe dover aspettare un po': WhatsApp dice che è in arrivo.

Grazie alla nuova app di WhatsApp potrete beneficiare di nuove funzioni, alcune delle quali dovute al passaggio a un'app nativa per macOS. Per la prima volta, ad esempio, gli utenti di WhatsApp potranno usufruire di funzioni familiari del Mac come il drag and drop. I file possono essere facilmente trascinati e poi rilasciati in una chat per comodità.

Funzioni Mac su Whatsapp

WhatsApp ha annunciato la sua nuova app tramite un post sul suo blog ufficiale, all'interno del quale si legge di miglioramenti alle funzioni di chiamata per coloro che desiderano usufruirne:

"Con la nuova app WhatsApp per Mac, ora è possibile effettuare chiamate di gruppo dal Mac per la prima volta, collegandosi con un massimo di 8 persone per le videochiamate e fino a 32 persone per le chiamate audio" [...] "Ora è possibile unirsi a una chiamata di gruppo dopo che è iniziata, vedere la cronologia delle chiamate e scegliere di ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo anche quando l'app è chiusa".



Oltre al nuovo supporto per il drag-and-drop, gli utenti di WhatsApp possono aspettarsi tutte le solite funzioni a cui sono abituati. Ciò significa che le loro chat continueranno a essere criptate end-to-end e che il supporto multipiattaforma continuerà a rendere WhatsApp una delle migliori piattaforme di messaggistica istantanea in circolazione. In un mondo in cui Apple continua a rifiutarsi di supportare RCS sui suoi dispositivi, le app di terze parti rimangono un requisito fondamentale per comunicare con le persone indipendente dal divario tra Android e iPhone.



La nuova app nativa di WhatsApp per Mac si può già scaricare dal sito ufficiale dell'azienda. Per installarla avrete bisogno di macOS 11 Big Sur o di una versione successiva e di un Mac M1 o successivo. Non avete un Mac che soddisfi questi requisiti? WhatsApp web è ancora disponibile.