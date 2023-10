WhatsApp, arrivano i messaggi vocali che si autodistruggono

WhatsApp sta testando una modalità "View Once" per i messaggi vocali come ulteriore livello di privacy sull'applicazione mobile.

La modalità funziona in modo simile alla scomparsa di immagini e video già presente sulla piattaforma. Secondo WABetaInfo, mentre si registra un messaggio vocale con il blocco attivato, nella chat apparirà una nuova icona con il numero uno. Toccando l'icona si attiva la modalità View Once, che impedisce ai destinatari di esportare, inoltrare o salvare i messaggi. Una volta inviato, il mittente non può riascoltarlo né l'altra persona può riprodurlo dopo la prima volta.

Come sottolinea WABetaInfo, questo strumento ha il potenziale per eliminare efficacemente "il rischio che le vostre informazioni personali o sensibili finiscano nelle mani sbagliate". I messaggi non possono essere condivisi con persone al di fuori della chat iniziale, riducendo notevolmente le probabilità "di accesso non autorizzato".

L'aggiornamento è disponibile sia per Android che per iOS. Se siete interessati a provarlo, gli utenti Android possono iscriversi al Google Play Beta Program e installare la versione 2.23.78 della beta di WhatsApp. I possessori di iPhone possono provare a partecipare al programma TestFlight di WhatsApp. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, il programma non accetta più partecipanti.