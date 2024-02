Attivazione Office 2021: cos'è, come fare e offerte

Office 2021, l'ultimo aggiornamento del noto pacchetto software di Microsoft, rappresenta una soluzione ideale per migliorare la produttività e la collaborazione. In questo articolo, analizzeremo i motivi principali per cui attivare Office 2021 è una scelta vantaggiosa.

Attivare Office 2021: perché farlo

Attivare Office 2021 è un passo fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità di uno dei software più completi e avanzati per la produttività personale e professionale. L’attivazione non solo consente l'accesso a tutte le innovative funzionalità che Office 2021 ha da offrire, come strumenti di elaborazione avanzata di testi, analisi dati complesse, presentazioni dinamiche e una gestione efficiente delle email, ma garantisce anche la sicurezza e l'affidabilità del software. Con un prodotto attivato, infatti, si ricevono gratuitamente gli aggiornamenti periodici, compresi quelli critici per la sicurezza, che proteggono contro vulnerabilità e minacce informatiche. Inoltre, un'attivazione legittima fornisce accesso al supporto tecnico di Microsoft , un'importante risorsa in caso di dubbi o problemi. Attivare Office 2021 significa anche rispettare le normative sul diritto d'autore, evitando rischi legali e contribuendo allo sviluppo di software di qualità. In breve, attivare Office 2021 è essenziale per avere un'esperienza utente ottimale, sicura e conforme alle norme vigenti. Per attivare il software è necessario acquistare una product key Office 2021 in una delle versioni disponibili per PC o Mac. Essendo la versione più recente del software, il costo è ancora abbastanza alto. Per fortuna esistono dei rivenditori affidabili di licenze, come Mr Key Shop (ne avevamo già parlato nel nostro articolo su dove acquistare una licenza di Microsoft Office legalmente ) e Keycense , con i quali è possibile risparmiare fino al 70% sul costo di listino per una licenza originale a vita di Microsoft Office.

È Possibile Attivare Office 2021 Gratis?

L'idea di attivare Office 2021 gratuitamente può essere allettante per molti utenti, ma è importante chiarire alcuni aspetti fondamentali relativi alla legalità e alla sicurezza. Microsoft Office 2021 è un software a pagamento, il che significa che per utilizzarlo legalmente è necessario acquistare una licenza. Questa licenza include una chiave di attivazione che garantisce l'uso legittimo del software e consente di accedere a tutte le sue funzionalità, agli aggiornamenti e al supporto tecnico. Microsoft offre solo la possibilità di accedere gratuitamente per 30 giorni a Microsoft 365 , il pacchetto in abbonamento Microsoft Office. Se desiderate risparmiare ma essere sicuri di ciò che state acquistando, potete consultare il catalogo degli shop che vi abbiamo suggerito nelle righe precedenti. Mr Key Shop è un negozio affidabile con più di 350 mila clienti e oltre 2500 recensioni su Trustpilot a 5 stelle. Il catalogo include i software più recenti e conosciuti, come Office 2021 e Windows 11 , ma anche i migliori antivirus e VPN , software di backup e i prodotti Windows Server . Non mancano sistemi operativi e pacchetti Office (anche le app singole) che girano su hardware meno recenti.

Keycense, con un catalogo simile a Mr Key Shop per i software, si distingue per la presenza anche di licenze gaming per PC e console, carte prepagate e gift card . Entrambe le piattaforme offrono prezzi vantaggiosi che permettono di risparmiare anche oltre il 70%, pagamenti sicuri e consegna istantanea della licenza via email pochi secondi dopo l'acquisto.

Requisiti Essenziali per l'Installazione di Office 2021

Per installare Office 2021 efficacemente, il sistema deve soddisfare specifici requisiti tecnici. I requisiti chiave includono:

Sistema Operativo : compatibilità con Windows 10 o versioni successive per utenti Windows, e macOS Sierra (10.12) o superiori per utenti macOS.

: compatibilità con Windows 10 o versioni successive per utenti Windows, e macOS Sierra (10.12) o superiori per utenti macOS. Processore : minimo 1.6 GHz, dual-core per Windows; processore Intel per macOS.

: minimo 1.6 GHz, dual-core per Windows; processore Intel per macOS. Memoria RAM : almeno 4 GB per Windows 64 bit e 2 GB per 32 bit; 4 GB per macOS.

: almeno 4 GB per Windows 64 bit e 2 GB per 32 bit; 4 GB per macOS. Spazio su Disco : circa 4 GB per Windows, 10 GB in formato HFS+ o APFS per macOS.

: circa 4 GB per Windows, 10 GB in formato HFS+ o APFS per macOS. Risoluzione dello Schermo : minima di 1280 x 768 pixel per Windows, 1280 x 800 pixel per macOS.

: minima di 1280 x 768 pixel per Windows, 1280 x 800 pixel per macOS. Grafica : scheda grafica compatibile con DirectX 9 o superiore per Windows; qualsiasi grafica supportata dal sistema operativo per macOS.

: scheda grafica compatibile con DirectX 9 o superiore per Windows; qualsiasi grafica supportata dal sistema operativo per macOS. Browser : necessario un browser aggiornato.

: necessario un browser aggiornato. Connessione Internet: richiesta per il download, l'attivazione e l'utilizzo di alcune funzionalità e aggiornamenti di Office 2021.

Come Attivare Office 2021 con Product Key

L'attivazione di Office 2021 è un processo sicuro e affidabile, in particolare quando si effettua l'acquisto attraverso fornitori certificati come Mr Key Shop o Keycense. Questi rivenditori non solo forniscono la chiave di attivazione ufficiale ma anche un link diretto per scaricare Office 2021 dal sito ufficiale di Microsoft, assicurando così l'autenticità e la sicurezza del prodotto. Dopo l'acquisto, si utilizza il link fornito per accedere al sito di Microsoft e scaricare l'ultima versione di Office 2021. Il download da una fonte ufficiale è cruciale per garantire che il software sia privo di virus e malware. Una volta scaricato, si procede con l'installazione, che varia leggermente a seconda del sistema operativo ma generalmente richiede l'esecuzione del file scaricato e di seguire le istruzioni visualizzate.

Per attivare Office 2021 segui questi passaggi:

Dopo aver completato l'installazione, aprite una delle applicazioni di Office 2021, come Word, Excel o PowerPoint.

Al primo avvio dell'applicazione, dovreste vedere una finestra di benvenuto che vi invita ad attivare il prodotto. Se non appare automaticamente, potete accedere alla finestra di attivazione andando su “File” > “Account” (o “Informazioni su” in alcune versioni).

Nella finestra di attivazione, vi verrà chiesto di inserire la Product Key. Inserite la chiave di attivazione a 25 caratteri che avete ricevuto al momento dell'acquisto.

Dopo aver inserito la chiave, cliccate su “Attiva” o “Next” per procedere. Office 2021 verificherà la validità della chiave di prodotto e, se è corretta, attiverà la vostra copia del software.

Come Vedere se Office 2021 è Attivato

Verificare se la propria copia di Office 2021 è attivata è un processo semplice e rapido. Questo passaggio è fondamentale per assicurarsi che si stia utilizzando una versione legittima del software, che consente di accedere a tutte le funzionalità e ricevere aggiornamenti importanti. Per verificare lo stato di attivazione di Office 2021, seguite questi passaggi:

Aprite un’applicazione di Office: avviate una delle applicazioni incluse in Office 2021, come Word, Excel o PowerPoint.

Andate alle Informazioni dell'Account: nella barra dei menu dell'applicazione, cercate l'opzione “Account” o “Informazioni su” (può variare leggermente a seconda dell'applicazione e del sistema operativo). Di solito, questa opzione si trova nel menu “File” nell'angolo in alto a sinistra.

Controllate le Informazioni di Attivazione: nella sezione Account o Informazioni su, cercate le informazioni relative alla licenza o all'attivazione. Qui dovreste trovare dettagli che indicano se il prodotto è attivato o meno. Se Office 2021 è attivato correttamente, vedrete un messaggio che conferma lo stato di attivazione, spesso accompagnato dal tipo di licenza in uso (ad esempio, licenza personale, aziendale o educativa).

Verificate le Informazioni del Prodotto: in alcuni casi, potreste anche trovare dettagli aggiuntivi come la chiave di prodotto e la data di scadenza della licenza, se applicabile.

Se non riuscite a trovare le informazioni di attivazione o se il software indica che non è attivato, potrebbe essere necessario procedere con l'attivazione utilizzando una chiave di prodotto valida. In caso di dubbi o problemi durante il processo di verifica, è consigliabile contattare il supporto tecnico di Microsoft per assistenza. È importante ricordare che l'utilizzo di una copia attivata di Office 2021 non solo assicura l'accesso a tutte le funzionalità del software, ma contribuisce anche a mantenere la sicurezza e l'affidabilità del proprio lavoro.

Quale Pacchetto Office 2021 Attivare

La scelta del pacchetto Office 2021 giusto dipende dalle specifiche esigenze degli utenti e dall'ambito di utilizzo. Microsoft offre diverse versioni di Office 2021, ciascuna progettata per soddisfare differenti bisogni. Esaminiamo le caratteristiche di Office 2021 Professional, Office 2021 Home & Business e Office 2021 Home & Student.

Office 2021 Professional

Questa versione è ideale per professionisti e aziende che necessitano di una suite completa. Include tutte le applicazioni principali come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Access. Office 2021 Professional Plus è perfetto per chi cerca strumenti avanzati per l'elaborazione di testi, l'analisi di dati, la creazione di presentazioni dinamiche, la gestione di e-mail e la creazione di database e materiali di marketing. È la scelta ideale per chi vuole una gamma completa di funzionalità e applicazioni per un utilizzo professionale intensivo.

Office 2021 Home & Business

Questa versione è pensata per piccoli imprenditori e utenti che lavorano da casa. Include Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Office 2021 Home & Business offre gli strumenti essenziali per la gestione di documenti, fogli di calcolo, presentazioni e e-mail, con un focus particolare sulla professionalità e l'efficienza. È la soluzione ottimale per chi ha bisogno di strumenti affidabili e professionali per gestire il proprio business o le proprie attività lavorative da casa.

Office 2021 Home & Student

Ideale per studenti e utenti domestici, questa versione include Word, Excel e PowerPoint. Office 2021 Home & Student è perfetto per coloro che hanno bisogno di strumenti fondamentali per la redazione di documenti, l'elaborazione di dati e la creazione di presentazioni. Non include alcune applicazioni più orientate al business come Outlook. Questa versione è la scelta giusta per gli studenti o per chi necessita di un pacchetto Office per uso personale, domestico o accademico, con tutte le funzionalità essenziali per svolgere progetti e compiti.

Perché Non Utilizzare un Attivatore KMS per Office 2021

I KMS sono strumenti usati nelle aziende di grandi dimensioni per attivare i software su un vasto numero di postazioni di lavoro. Online è possibile trovare degli emulatori di KMS (non autorizzati!) che permettono di attivare gratuitamente il software sul proprio computer. L'uso di attivatori non ufficiali per Office 2021 è fortemente sconsigliato per vari motivi, principalmente legati alla sicurezza, alla legalità e alla qualità dell'esperienza utente. Gli attivatori emulati, spesso disponibili su siti web di dubbia affidabilità, possono sembrare una soluzione rapida ed economica per bypassare il processo di attivazione regolare, ma in realtà nascondono rischi significativi.

Innanzitutto, dal punto di vista della sicurezza, l'utilizzo di emulatori di KMS espone il sistema a potenziali minacce informatiche, come virus, malware o ransomware, che possono compromettere dati personali e la sicurezza del sistema operativo. Inoltre, questi programmi per funzionare richiedono la disattivazione dell’antivirus e l’accesso completo al sistema con permessi da amministratore, quindi possono creare vulnerabilità nella sicurezza del sistema, rendendolo più suscettibile anche ad attacchi esterni.

Dal punto di vista legale, l'utilizzo di attivatori illegali costituisce una violazione dei termini di servizio di Microsoft e delle leggi sul diritto d'autore. Questo può portare a conseguenze legali, soprattutto in contesti professionali o aziendali, dove la conformità alle normative è di fondamentale importanza.

Dal punto di vista dell'esperienza utente, l'installazione di Office 2021 tramite attivatori non ufficiali impedisce di ricevere aggiornamenti importanti, sia in termini di nuove funzionalità che di patch di sicurezza. Ciò significa che l'utente utilizza un software potenzialmente obsoleto e meno sicuro. Inoltre, l'assistenza tecnica di Microsoft non è disponibile per le copie di Office attivate illegalmente, lasciando l'utente senza supporto in caso di problemi o malfunzionamenti.

In conclusione, evitare l'utilizzo di attivatori non ufficiali per Office 2021 è la scelta migliore per garantire la sicurezza, la legalità e la migliore esperienza utente possibile. Attivare e utilizzare una versione legittima del software garantisce accesso completo a tutte le funzionalità, aggiornamenti regolari e supporto tecnico, oltre a evitare rischi legali e di sicurezza.