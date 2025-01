Nvidia: trapelano i primi benchmark della RTX 5080, indicando miglioramenti limitati rispetto alla 4080

La RTX 5080, la seconda GPU della serie Blackwell di NVIDIA, sta attirando grande interesse mentre le recensioni ufficiali si avvicinano. Grazie a un risultato di Geekbench trapelato da Benchleaks (via Tom's Hardware), emergono alcune prime indicazioni sulle prestazioni.

Nei test grafici di Geekbench, la RTX 5080 avrebbe ottenuto circa 262.000 punti in Vulkan e 256.000 in OpenCL. Questo segnala un miglioramento generazionale del 20% rispetto alla RTX 4080 per Vulkan, ma un incremento inferiore al 10% per OpenCL. Si nota inoltre che l'architettura Blackwell sembra ottimizzata maggiormente per Vulkan rispetto a OpenCL.

Il punteggio Vulkan avvicina la RTX 5080 alla RTX 4090, mentre nelle prestazioni OpenCL rimane più distante, con l'attuale ammiraglia di generazione precedente circa il 20% più veloce. Comparando con la RTX 5090, quest'ultima risulterebbe circa il 40-45% più veloce della RTX 5080.

Questi numeri, pur essendo interessanti, vanno presi con cautela, essendo basati su indiscrezioni e test preliminari. Tuttavia, offrono un'anteprima delle potenzialità della RTX 5080 come alternativa equilibrata tra prezzo e prestazioni nella nuova generazione Blackwell.

In linea con altre speculazioni

Quando si analizzano i benchmark, è importante ricordare che i risultati sintetici non sono sempre indicativi delle prestazioni reali nei giochi. Geekbench, in particolare, non è il riferimento più affidabile per valutare una scheda grafica nel contesto videoludico. Tuttavia, i dati trapelati forniscono un primo indizio sulle capacità della RTX 5080 nei giochi su PC.

Un aumento del 20% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente, considerando i giochi rasterizzati senza DLSS o ray tracing, sembra in linea con le aspettative basate sulle indiscrezioni. Tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni definitive.

I giochi che supportano DLSS 4 e la nuova tecnologia di generazione di frame di Nvidia potranno sfruttare incrementi di frame rate molto più significativi con la RTX 5080 e altre schede della serie Blackwell. Va anche sottolineato che, mentre la RTX 4080 rappresentava un grande salto prestazionale, il suo prezzo iniziale aveva scoraggiato molti consumatori.

Con la RTX 5080, il costo si riduce a circa 1.199 euro, un passo avanti rispetto ai circa 1.479 euro della RTX 4080 al lancio. Anche se la cifra rimane significativa, rappresenta un'opzione più accessibile per chi cerca una GPU di fascia alta. La RTX 5090, disponibile dallo stesso giorno, sarà proposta a circa 2.389 euro, mentre le RTX 5070 e 5070 Ti arriveranno a febbraio a circa 659 e 899 euro.

Chi intende acquistare la RTX 5080 dovrebbe monitorare attentamente i rivenditori, dato che si vocifera che le scorte iniziali potrebbero essere limitate. Potrebbe quindi essere necessario agire rapidamente per assicurarsi una delle nuove GPU di Nvidia.