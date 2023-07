AMD Radeon RX 7800 e RX 7700 in arrivo: le prime GPU RDNA 3 di fascia media

Sono passati più di sei mesi da quando AMD ha presentato le sue nuove GPU RDNA 3 capitanate dall'ammiraglia Radeon RX 7900 XTX. Giusto poche settimane fa è arrivata la nuova RX 7600, un modello entry level che strizza l'occhio ai gamer, e ora sembra che le tanto attese RX 7000 di fascia media siano finalmente dietro l'angolo.

Precedenti fughe di notizie avevano fatto pensare all'arrivo di un'altra GPU Radeon RX 7000 nel mese di settembre, e un nuovo report proveniente da Hardware Times ha suggerito che potremmo vederne addirittura due: la Radeon RX 7800 e la 7700, forse come modelli "XT".

Le speculazioni attuali puntano a un reveal pre-lancio alla Gamescom di Colonia, in Germania, verso la fine di agosto. AMD ospiterà un "festival del gaming" in occasione dell'evento del 25 agosto e non ci stupirebbe se decidesse di presentare le sue GPU di fascia media alla Gamescom. Del resto questi sono i modelli più appetibili per i giocatori (per rapporto prezzo / prestazioni) e se AMD vuole ritagliarsi uno spazio maggiore nel settore gaming la fascia media è il segmento su cui deve investire maggiormente.

Saranno all'altezza? Lo speriamo

Abbiamo già visto la RX 7800 protagonista di un benchmark trapelato online che la pone in concorrenza diretta con la Nvidia RTX 4070, anche se in effetti guardando ai punteggi l'aumento prestazionale rispetto alla RX 6800 è piuttosto modesto.

Per questo motivo la RX 7700 potrebbe essere un'opzione più interessante; nella nostra recensione abbiamo definito la RX 7600 come un "regalo per i giocatori con un budget limitato", e una RX 7700 venduta a un prezzo accessibile potrebbe farla rientrare nello stesso campo. Siamo fermamente convinti che le GPU gaming 1440p a prezzi ragionevoli siano la soluzione più conveniente per i giocatori, quindi se AMD riuscisse a fare centro e a superare la RTX 4060 Ti di Nvidia, la RX 7700 (XT?) potrebbe essere la migliore GPU gaming di questa generazione.



È passato molto tempo da quando AMD ha presentato le prime schede che utilizzavano l'architettura grafica RDNA 3 e, inutile dirlo, ci sono molti (gamer e non) che attendono con ansia l'arrivo di opzioni di fascia media con questa tecnologia. Le prossime RX 7000 potrebbero quindi conquistare un posto nella nostra guida dedicat alle migliori schede grafiche del 2023, quindi speriamo di vederle davvero alla Gamescom, perché francamente non vediamo l'ora di metterle alla prova.