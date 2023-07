AMD RX 7800 batte Nvidia RTX 4070 nei primi benchmark, ma c'è un problema

La Radeon RX 7800 di AMD è apparsa in un nuovo benchmark online e, se i valori riportati si rivelassero esatti, potrebbe deludere alcuni potenziali acquirenti.

Il benchmark 3DMark Timespy è stato pubblicato da All The Watts su Twitter ed evidenzia un ottimo punteggio 18.197, che porrebbe la RX 7800 al di sopra della RTX 4070 di Nvidia, che nello stesso test ha ottenuto 17.778 punti.

Fin qui tutto bene!

Tuttavia, come ci spiegano i nostri amici di PC Gamer, questo punteggio indica un incremento prestazionale limitato al 17% rispetto alla precedente RX 6800. (considerando i punteggi riportati su gpu-monkey), ponendola circa sullo stesso piano della Nvidia RTX 3080. Si tratta certamente di un buon risultato, ma onestamente ci aspettavamo di meglio.

Trattandosi di una scheda video di fascia alta l'incremento prestazionale rispetto alla generazione precedente dovrebbe attestarsi al di sopra del 20%, ma in questo caso non è così. Se si considera che la AMD Radeon RX 6800 XT (in base ai punteggi emersi finora) ha prestazioni superiori rispetto alla RX 7800 e probabilmente sarà venduta a un prezzo inferiore man mano che ci avviciniamo al lancio di quest'ultima, si fa presto a comprendere i nostri dubbi sull'appetibilità della nuova GPU AMD.

Il prezzo della RX 7800 avrà un'importanza centrale per il successo della GPU: le indiscrezioni parlano di una cifra simile a quella della RX 6800 (circa 600€). Se verrà lanciata davvero a questo prezzo, costerà circa come una RTX 4070 pur offrendo prestazioni di rasterizzazione superiori rispetto a quest'ultima.

Se AMD riuscirà a fissare un prezzo ancora più aggressivo, allora il miglioramento delle prestazioni, appena sufficiente rispetto alla precedente generazione, potrebbe essere più tollerabile per i giocatori che vogliono effettivamente acquistare questa scheda.

Per ora, trattandosi di un singolo benchmark, non possiamo trarre conclusioni affrettate ma non possiamo negare che la RX 7800 sembra un aggiornamento modesto della RX 6800 e se AMD non riuscirà a fare centro con il prezzo potrebbe avere qualche problema di posizionamento rispetto alla rivale RTX 4070.

AMD come Nvidia?

Di recente abbiamo parlato di come la Nvidia GeForce RTX 4060 sia stata trattata eccessivamente male dai recensori, soprattutto considerando che la scheda è migliorata del 21% rispetto alla generazione precedente. Ora ci chiediamo se anche la RX 7800, visti i dati del primo benchmark, riceverà la stessa accoglienza.

Quando si parla di una GPU di fascia media o economica come la RX 7600, è logico che, per contenere i costi, il produttore tagli in modo più aggressivo il die della GPU. Tuttavia la RX 7800 rappresenta la parte alta del mercato di fascia media, motivo per cui è difficile giustificare un taglio simile.

A questi livelli, i giocatori sono meno attenti al prezzo mentre danno un gande valore alle prestazioni, quindi è necessario garantire un miglioramento superiore al 25% da una generazione all'altra, se non al 30% e oltre, per giustificare l'acquisto di una GPU di ultima generazione rispetto al risparmio che si può ottenere scegliendo un modello della famiglia precedente.

Un miglioramento del 17% su Time Spy non basta, soprattutto se parliamo di carichi di lavoro pesantemente legati alla rasterizzazione, ambito che solitamente vede le schede video Radeon in vantaggio sulle rivali RTX. Se AMD proporrà davvero una RX 7800 migliorata del 17% in quello che è (di norma) il suo punto forte, questa GPU potrebbe rivelarsi un flop, soprattutto nell'ottica di un confronto nella fascia media con la rivale Nvidia.