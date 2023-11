Recensione Intel Core i7-14700K: il migliore tra i Raptor Lake Refresh

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Intel Core i7-14700K: recensione sintetica

L'Intel Core i7-14700K è la nostra CPU preferita della 14a generazione di processori Intel e, come ogni buon cavallo di battaglia, è l'opzione più convincentr tra i Raptor Lake Refresh.

Di tutti i chip presentati da INtel il 17 ottobre 2023, il Core i7-14700K è l'unico ad aver ricevuto un sostanziale aggiornamento delle specifiche rispetto al suo predecessore, nonché una leggera riduzione del prezzo (di circa 10 euro) che lo porta a 489€ di listino.

Non ci sono molti miglioramenti rispetto al suo predecessore (circa il 6% in più di prestazioni complessive rispetto al 13700K), ma questo non vuol dire che non sia un buon processore, anzi! Basti pensare che il Core i7-13700K si trova stabilmente al primo posto della nostra guida ai migliori processori del 2023.

Quel 6% di prestazioni in più basta per colmare il divario con il top di gamma dello scorso anno, collocando il 14700K a soli 3 punti percentuali dal Core i9-13900K e permettendogli addirittura di superare le prestazioni medie di gioco dell'ex top di gamma Intel. L'unica CPU in grado di fare meglio nel gaming è il famoso Ryzen 7 7800X3D di AMD.

In termini di produttività e prestazioni generali, il Core i7-14700K brilla anche per la sua capacità di competere con i migliori processori AMD, come il Ryzen 9 7950X e il Ryzen 9 7950X3D, ponendosi di diretto come la migliore opzione Intel per la maggior parte dei casi d'uso.

Dato l'eccellente mix di prestazioni e prezzo, l'Intel Core i7-14700K potrebbe benissimo essere l'ultimo chip Intel dell'epoca LGA 1700 che ha senso acquistare, soprattutto se si proviene da un chip di 12a generazione.

Chi proviene da un i9-12900K o da un modello inferiore troverà difficile credere che un i7 possa avere prestazioni così elevate, ma come detto poche righe sopra le cose stanno esattamente cosi. Considerando poi che l'i7-14700K costa circa il 30% in meno rispetto all'Intel Core i9-14900K pur riuscendo ad avvicinarsi notevolmente in termini di prestazioni, questa CPU è senza dubbio la migliore della gamma Raptor Lake Refresh.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Intel Core i7-14700K: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? 489€

489€ Quando esce? 17 ottobre 2023

17 ottobre 2023 Dove si può acquistare? Disponibile su Amazon, eBay e presso i rivenditori autorizzati

L'Intel Core i7-14700K è disponibile dal 17 ottobre 2023 a 489€. Si trova a cifre che oscillano tra i 400€ e i 460€ su Amazon e altre piattaforme e-commerce. Il prezzo è inferiore del 31% rispetto all'Intel Core i9-14900K e il 32% in meno rispetto all'AMD Ryzen 9 7950X a fronte di prestazioni simili.

È anche più economico dell'AMD Ryzen 7 7800X3D e solo 10 euro più caro dell'AMD Ryzen 7 7700X (al momento del lancio), il che lo rende molto competitivo rispetto ai processori della sua categoria.

I confronti con il Core i9 e il Ryzen 9 sono tuttavia molto più rilevanti, poiché sono questi i chip con cui il Core i7-14700K compete in termini di prestazioni e, da questo punto di vista, l'Intel Core i7-14700K è probabilmente il processore consumer con il miglior rapporto prezzo prestazioni che si può acquistare oggi.

Prezzo: 4 / 5

Intel Core i7-14700K: Specifiche e caratteristiche

Quattro E-Core aggiuntivi

Velocità di clock leggermente superiore al modello precedente

Cache aumentata

Swipe to scroll horizontally Intel Core i7-14700K vs i7-13700K specifiche Header Cell - Column 0 Intel Core i7-14700K Intel Core i7-13700K P-Core (prestazioni) 8 8 E-Core (efficienza) 12 8 Thread 28 24 P-Core Base Clock 3.40GHz 3.40GHz P-Core Boost Clock 5.50GHz 5.40GHz E-Core Base Clock 2.50GHz 2.50GHz E-Core Boost Clock 4.30GHz 4.20GHz Cache 61MB 54MB TDP 125W 125W Socket LGA 1700 LGA 1700

L'Intel Core i7-14700K è l'unico processore della linea di lancio Raptor Lake Refresh di Intel ad aver ricevuto un miglioramento delle specifiche degno di questo nome.

Invece di otto core per le prestazioni e otto core per l'efficienza come l'i7-13700K, l'i7-14700K è dotato di 8 core per le prestazioni e 12 core per l'efficienza, tutti funzionanti con un Turbo Boost leggermente più elevato per ottenere maggiori prestazioni. L'i7-14700K è dotato anche di una tecnologia chiamata Turbo Boost Max Technology 3.0 che offre al P-Core più performante un'ulteriore spinta fino a 5,6 GHz, a condizione che il processore rientri nei limiti termici.



L'aumento del numero di core aggiunge anche 7 MB di cache L2 supplementare per l'utilizzo degli E-Core, migliorando ulteriormente le loro prestazioni rispetto al 13700K, oltre a quattro thread di elaborazione aggiuntivi per migliorare il multitasking.

Ha lo stesso TDP da 125W e lo stesso valore di Max Turbo Power di 253W del 13700K, con quest'ultimo che rappresenta il limite massimo di consumo energetico sostenuto (superiore a un secondo) per il processore. Tuttavia, questo limite può essere superato e, se necessario, i core di elaborazione possono assorbire molta più energia in raffiche di 10 secondi.

È inoltre presente il supporto per la connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. ma non quello per le porte Thunderbolt 5 pubblicizzato e poi smentito da Intel.

Specifiche: 4 / 5

(Image credit: Future / John Loeffler)

Intel Core i7-14700K: Prestazioni

Prestazioni simili all'i9-13900K

Il migliore processore Intel per giocare

Consumi e temperature aumentate rispetto al predecessore

L'Intel Core i7-14700K è senza dubbio il processore di fascia media con le migliori prestazioni sul mercato, a breve distanza dai top di gamma Core i9-13900K e dal Ryzen 9 7950X nela maggior parte dei carichi di lavoro, con prestazioni multi core molto elevate grazie all'aggiunta di quattro E-Core.

Image 1 of 13 (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram)

I benchmark sintetici dove il 14700K da il meglio di se sono i carichi di lavoro single core nei quali risulta alla pari con il Core i9-13900K e spesso davanti a chip come Ryzen 9 7950X e 7950X3D.

Questo si traduce in migliori prestazioni dedicate, piuttosto che in multitasking, ma anche in questo caso il Core i7-14700K riesce a tenere il passo con chip dotati di un numero di core molto più elevato.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram)

Anche nei carichi di lavoro creativi il 14700K si comporta in modo eccezionale, battendo il 13900K in tutti i settori tranne che nel rendering di modelli 3D, un'attività che raramente viene affidata al processore dato che le schede grafiche recenti (anche quelle di fascia medio bassa) possono elaborare i carichi di lavoro di Blender o V-Ray 5 molto più velocemente di quanto possa la CPU.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram)

Per quanto riguarda le prestazioni di gioco, il Core i7-14700K riesce a battere persino il fratello maggiore Core i9-14900K, superandolo in termini di media generale. In particolare gli fps medi su Total War: Warhammer III sono allucinanti e contribuiscono ampiamente ad alzare la media. In effetti, guardando ai singoli giochi, l'i7-14700K è risulta spesso inferiore ai top di gamma 13900K e 14900K, anche se di pochissimo.

Sebbene si possa essere tentati di escludere Total War: Warhammer III come un caso anomalo, uno dei maggiori problemi dei Core i9 post-Alder Lake è che sono estremamente energivori e tendono a ridurre le prestazioni sotto carico.

In giochi come Total War: Warhammer III dove ci sono molte piccole parti in movimento da tenere sotto controllo, le velocità di clock più elevate non sono necessariamente d'aiuto. Quando i clock turbo entrano in funzione causano il throttling e vanno a influire negativamente sui risultati benchmark dato che il passaggio da una modalità all'altra rende le prestazioni meno lineari rispetto ai Core i7 che di norma riescono a gestire meglio le temperature.

Quindi il 14700K non è così anomalo come sembra, soprattutto perché anche il 13700K eccelle in Total War: Warhammer III e batte i due Core i9. In generale gli i7 di Intel sono migliori per tutti quei giochi (di solito managerial) dove la CPU deve gestire contemporaneamente un numero elevato di elementi.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram)

I core aggiuntivi per l'efficienza non assorbono tanta energia quanto i core per le prestazioni, ma la potenza aggiuntiva è comunque notevole. Il 14700K consuma quasi 30 W in più rispetto al 13700K, anche se è ancora lontano dal consumo energetico del Core i9-13900K.

Questa potenza aggiuntiva significa anche che il Core i7-14700K scalda molto di più del suo predecessore raggiungendo una temperatura massima di 100ºC. Questo è un problema che l'i7-13700K non ha riscontrato durante i miei test, quindi consigliamo vivamente di accoppiare il 14700K a un ottimo dissipatore.



Prestazioni: 4.5 / 5

(Image credit: Future / John Loeffler)

Intel Core i7-14700K: Verdetto

Fantastiche prestazioni single-core

Il miglior processore Intel per il gaming e il secondo in assoluto dietro al Ryzen 7 7800X3D

Il migliore processore in termini di rapporto prezzo/prestazioni

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram) (Image credit: Future / Infogram)

In definitiva, l'Intel Core i7-14700K è il miglior acprocessore della linea Raptor Lake Refresh, in quanto capace di offrire prestazioni molto competitive a un prezzo migliore del suo predecessore, avvicinandosi pericolosamente ai numeri dei top di gamma Intel.

Tuttavia, non è esente da difetti. Non è molto migliore dell'i7-13700K e, onestamente, non ci sono tanti motivi per sceglierlo rispetto al modello precedente che oggi si può acquistare a cifre decisamente più convenienti.

Detto questo i numeri non mentono e l'Intel Core i7-14700K mostra lampi di brillantezza che lo distinguono dal suo predecessore e lo mettono al pari di processori più costosi e potenti, e questo è un risultato notevole.