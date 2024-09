Video troppo lungo? Il chatbot AI di YouTube ti riassume tutto, ma solo per utenti Premium

Avete una domanda su un video di YouTube che non avete capito o che non avete voluto vedere? Potete chiedere al chatbot AI in uscita sulla piattaforma video di rispondere a tutte queste domande, almeno se siete abbonati Premium su un dispositivo Android. L'intelligenza artificiale, probabilmente alimentata dai modelli Gemini AI di Google, è in grado di riassumere e approfondire qualsiasi aspetto del video sullo schermo, come un amico che ha appena memorizzato tutti i video della piattaforma.

Il chatbot incorpora l'intelligenza artificiale nella visione dell'app YouTube attraverso la sezione dei commenti. È possibile scorrere le schede per trovare quella denominata "Ask", che consente di inviare un messaggio al chatbot. Lì si può chiedere un riassunto o avviare una conversazione sul video. YouTube prevede che le persone chiedano all'intelligenza artificiale di spiegare di cosa parla il video, di chiarire eventuali dettagli e di consigliare altri contenuti simili. In teoria, questo potrebbe aiutare i creatori di video che altrimenti dovrebbero moderare la sezione dei commenti per le persone che fanno domande o cercano ulteriori informazioni.

AI Video alla riscossa

Il chatbot si inserisce nella strategia generale di YouTube e Google di rendere gli strumenti di intelligenza artificiale basati su Gemini onnipresenti nella vita dell'utente, in particolare sullo smartphone. YouTube sta lavorando per rilasciare funzioni come i chatbot AI che imitano personaggi famosi e di fantasia e uno strumento che aiuta ad arrivare direttamente alla parte più interessante del video.

Tutto questo si aggiunge alla valanga di funzioni AI dei creatori, come il generatore di musica AI, che si collega a quello in grado di rimuovere musica protetta da copyright dal video senza eliminarlo completamente. È persino possibile chiedere a un chatbot AI di ispirarsi per il prossimo video e utilizzare l'AI Dream Screen di prossima uscita per creare gli sfondi. Alla velocità con cui Google si sta muovendo, l'intelligenza artificiale diventerà un elemento centrale della creazione e della visione dei video su YouTube.