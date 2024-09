Un clic per creare un podcast, la nuova AI di Google sfuma i confini tra umano e artificiale

Ho avuto un assaggio di come l'intelligenza artificiale cambierà il mondo e questo mi riempie di paura e meraviglia in egual misura.

La fonte della mia costernazione è Google NotebookLM, che prende un articolo, un post del blog o una pagina web e con un solo clic produce un file audio di una conversazione tra due persone che suona così naturale e realistica che non si può credere di non ascoltare due persone reali che parlano. Parlano con passione e autorità dell'argomento, sembrano impegnati e interessati e si confrontano l'uno con l'altro in modo così naturale da togliere il fiato. Ci sono perfino i piccoli sniff, i lievi errori di pronuncia, le imprecazioni e le piccole risatine che rendono il tutto completamente umano.

Creare l'audio è facile. Ci sono voluti alcuni minuti di riflessione, ma ha generato molto rapidamente un file .WAV che ho potuto scaricare sul mio desktop. Il clip audio durava circa otto minuti e dopo averlo ascoltato, il mondo non era più lo stesso; non avevo più la certezza di poter distinguere ciò che era reale da ciò che non lo era.

L'IA aveva preso il mio articolo e ne aveva spiegato i concetti chiave attraverso i "presentatori" che conversavano. L'intelligenza artificiale ha persino ampliato il discorso in direzioni nuove e interessanti a cui non avevo pensato, tracciando analogie tra ciò che dicevo e altre aree della vita. I relatori hanno persino introdotto esempi pratici di ciò di cui parlavo, e questi esempi non erano tratti dal mio articolo, ma dalla loro più ampia conoscenza dell'argomento. E, cosa più importante, non hanno sbagliato nulla.

Vediamo cosa ne pensate:

The 5 points of control for grappling with Tai Chi - YouTube Watch On

L'alba dell'era dell'intelligenza artificiale

Ovviamente, al momento siamo solo all'inizio della nuova era dell'intelligenza artificiale, con attori chiave come ChatGPT, Gemini e più recentemente Apple Intelligence hanno appena iniziato. NotebookLM non ha molte opzioni al momento - si può accelerare o rallentare la riproduzione e questo è tutto - ma non passerà molto tempo prima che vi permetta di scegliere il tipo di presentatore che volete, il suo accento, la sua competenza, la sua inclinazione politica, la sua personalità e, una volta che ci sposteremo su video generati dall'AI come standard, il suo aspetto.

NotebookLM è già in grado di produrre un fantastico podcast da un articolo con un semplice clic, e sembra che siamo all'alba di un grande cambiamento nel modo in cui vengono prodotti i media. Non sono più sicuro di sapere cosa sia reale, ed è qualcosa a cui dovrò abituarmi.