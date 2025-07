Molti si sono rivolti a ChatGPT per rispondere alla domanda eterna: "Cosa mangio stasera?". Ma se vi è mai capitato di ricevere in cambio un menu da mensa ospedaliera, pollo grigliato senza spezie, pasta con solo olio. sappiate che non siete soli. L'IA, infatti, tende a giocare sul sicuro, evitando sapori forti anche quando non richiesto.

La svolta? Farle vedere cosa vi piace davvero. Caricando foto di piatti speziati come noodles thailandesi, pollo marocchino o enchiladas piene di peperoncini, e scrivendo qualcosa tipo “questi sono i sapori che cerco”, la risposta cambia radicalmente. Da lì in poi compaiono ricette come pollo alla harissa con couscous al limone, bowl di riso al gochujang con cetrioli in agrodolce e scalogni croccanti, o noodles all’aglio nero con burro al miso e bok choy.

Basta poco per trasformare la vostra settimana da “petto di pollo e broccoli” a un tour gastronomico intenso e profumato. Caricate una foto, scrivete due righe sul perché vi piace quel piatto, livello di piccantezza, atmosfera, voglia di lavare pochi piatti, e lasciate che l’IA si adatti davvero ai vostri gusti.

A feast for the senses

Può sembrare esagerato parlare di esperienza sensoriale quando si tratta della cena di un martedì sera, ma il punto è proprio questo: il cibo è personale, come lo è il modo in cui lo cuciniamo. Se ChatGPT non sa chi siete in cucina, vi proporrà soluzioni da statistica: piatti blandi, pensati per piacere a tutti ma appassionare nessuno.

Ma quando vi fate sentire, meglio ancora, vedere, l’IA risponde con lo stesso livello di dettaglio. State costruendo il vostro profilo aromatico.

E la cosa non vale solo per la cucina: volete consigli d’arredo? Caricate una foto di una stanza che vi piace e chiedete di replicarla con mobili economici. Mostrare un riferimento concreto – sia con immagini che con una descrizione precisa – trasforma ChatGPT in qualcosa di ben più utile di un motore di ricerca.

Perché la verità è che l’IA non sa cosa volete, finché non glielo fate capire. E non serve per forza una foto: potete anche “dipingere” la scena a parole. Più contesto fornite, più contesto riceverete.

Basta scrivere: “Amo i sapori forti, piccanti, un po’ disordinati”, e da lì in poi il chatbot inizierà a proporvi salse come zhug o toum. E sì, la risposta è sempre sì.