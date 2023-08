Sony A7C II: 10 cose da sapere sulla nuova mirrorless da viaggio di Sony

Sony ha presentato ufficialmente tre nuovi membri della famiglia Sony Alpha: le fotocamere mirrorless full-frame A7C II e A7C R e l'obiettivo FE 16-35mm F2.8 GM II.

La A7C II, erede della precedente A7C, presenta molte delle ultime tecnologie di Sony che si trovano sulla A7 IV, una fotocamera che riteniamo la migliore mirrorless in assoluto per uso generico, ma in un corpo più compatto, leggero e quindi facile da trasportare. La A7C R invece è una versione ad alta risoluzione della A7C II e potete vederla nell'immagine qui sopra. Sensore a parte le due fotocamere sono praticamente identiche.

La versione aggiornata dell'obiettivo full-frame 16-35 mm F2.8 GM sarà di particolare interesse per i fotografi di paesaggio professionisti.

Stiamo ancora lavorando alla recensione completa della Sony A7C II e in questo articolo abbiamo raccolto tutte le novità e i miglioramenti di cui dispone rispetto alla precedente A7C.

1. Sensore e processore della Sony A7 IV

Essendo una fotocamera di nuova generazione, la A7C II utilizza i più recenti processori e uno degli ultimi sensori di casa Sony . Mentre la A7C ha ereditato molte delle sue caratteristiche chiave dalla A7 III, tra cui il sensore full-frame da 24,2MP e il processore Bionz X, la A7C II riprende alcuni componenti chiave della A7 IV, in particolare il suo sensore da 33MP e il processore Bionz XR. Si tratta di un discreto salto di qualità in termini di risoluzione e prestazioni a tutto tondo, che eleva la A7C II al di sopra della (seppur limitata) concorrenza.

2. Cosa cambia tra A7C II e A7C R?

Insieme alla A7C II, Sony ha annunciato anche la A7C R. Le due fotocamere sono identiche sotto quasi tutti i punti di vista, tranne che per il sensore full-frame utilizzato (e per l'impatto di ciascun sensore sulle prestazioni della fotocamera). La A7C II ha lo stesso sensore da 33MP della A7 IV, mentre la A7C R è una versione ad alta risoluzione equipaggiata con il sensore da 61MP della A7R V. La differenza di prezzo è notevole (vedi sotto) - una tassa per i fotografi di paesaggio, se vogliamo - e si attesta sul 35% rispetto al modello "base". Perlomeno la A7C R è dotata anche di un'impugnatura di estensione opzionale che giustifica almeno in parte la sostanziosa differenza di prezzo dovuta al sensore più evoluto di cui dispone.

3. Video migliorati

Le caratteristiche che relegavano la A7C nel segmento full-frame entry-level, anche nel 2020, erano la qualità dell'immagine e le funzioni video; queste relative carenze sono state colmate egregiamente con la A7C II che consente di girare video 4K 30p, 10-bit 4:2:2 sovracampionato dal sensore da 33MP e video 4K fino a 60 fotogrammi al secondo con un crop Super35 (APS-C); la A7C era limitata a video 4K 30p 8-bit 4:2:0.

4. Stesso EVF, nuovo display

Possiamo già immaginare i commenti negativi degli utenti sulla A7C II: "Siamo nel 2023 e abbiamo ancora un EVF da 2,36 m di punti!". Sì, la risoluzione dell'EVF è la stessa della Sony A7C, e già all'epoca fu oggetto di critiche, ma il nuovo display da 0,39 pollici ha ora un ingrandimento di 0,70x rispetto a quello di 0,59x della A7C, quindi questa volta appare più grande. Detto questo, se si usa molto il mirino, consigliamo vivamente di optare per una fotocamera più grande come la Sony A7 IV, dotata di un display da 0,5 pollici con un ingrandimento di 0,78x.

5. Più controllo

All'esterno, la A7C II sembra in gran parte identica alla A7C; il formato, le dimensioni e il peso sono praticamente gli stessi, il che significa che la A7C II è una fotocamera mirrorless compatta e destinata alla fotografia di viaggio e la reportage. Tuttavia, è dotata di un buon numero di controlli fisici, tra cui una nuova ghiera di controllo anteriore che facilita le regolazioni dell'esposizione e un interruttore foto/video.

6. Durata della batteria peggiorata

La durata della batteria della Sony A7C è a dir poco eccezionale se si considerano le dimensioni del corpo che, pur essendo compattissimo, offre un'autonomia di ben 740 scatti. La A7C II utilizza la stessa batteria NP-FZ100 da 2.280 mAh, ma, pur battendo la concorrenza, non è all'altezza del suo predecessore: Sony parla di una durata di 540 scatti, 200 in meno rispetto alla prima iterazione. Ciò è senza dubbio dovuto al nuovo sensore ad alta risoluzione e ai sistemi di elaborazione più avanzati di cui dispone. Preparatevi a comprare qualche batteria aggiuntiva!

7. Buffer potenziato

L'ultimo processore Bionz XR ha migliorato le prestazioni della A7C II che si presta meglio per la fotografia d'azione rispetto al modello precedente. Le prestazioni sono ancora di 10 fps con otturatore meccanico ed elettronico, sufficienti per la maggior parte dei fotografi, ma le prestazioni del buffer sono migliorate sensibilmente per offrire una raffica JPEG illimitata, ovvero fino a 1.000 fotogrammi. Tuttavia, se si passa al formato raw, il numero di scatti è limitato a 44 fotogrammi.

8. Funzioni AI ereditate da ZV-E1 e A7R V

Quasi tutte le fotocamere lanciate nel 2023 dai principali produttori dispongono di funzioni AI, e la A7C II non è da meno. Abbiamo lo stesso autofocus AI a rilevamento del soggetto della A7R V, il che significa che la A7C II è in grado di riconoscere più soggetti rispetto al suo predecessore e in più scenari). Anche la ZV-E1 di Sony, la migliore videocamera per il vlogging in circolazione, offre le funzioni AI, tra cui l'Auto-Framing per i video che segue automaticamente il soggetto all'interno di una composizione ritagliata. Abbiamo approfondito questa funzione nella nostra recensione completa della Sony ZV-E1.

9. Touchscreen

Come avvenuto per la Sony A6700, Sony ha migliorato la funzionalità del touchscreen della A7C II. Oltre alla messa a fuoco touch, lo schermo orientabile da 3,0 pollici offre molte più opzioni di controllo, accesso e scorrimenti dei menù. A proposito di menu, la A7C II beneficia dell'ultima interfaccia utente di Sony, più semplice da navigare rispetto ai densi menu delle fotocamere Sony di ultima generazione tanto criticati dagli utenti meno esperti.

10. Prezzo e data di uscita

La A7C II sarà disponibile metà settembre, a un prezzo di listino di 2.400€ per il solo corpo macchina. Se si decide di acquistarla in kit con l'obiettivo Sony 28-60MM FE 4-5.6 il prezzo sale a 2.700€.

La A7C R ha la stessa finestra di vendita e ha un prezzo di 3.700€ per corpo macchina e impugnatura opzionale. Questa viene fornita nella confezione della più costosa A7C R me è disponibile anche come accessorio separato per la A7C II a un costo aggiuntivo di 180€.