Fujifilm X100VI, spuntano le prime immagini della compatta premium

La Fujifilm X100VI è sempre più vicina al lancio ufficiale e le prime immagini trapelate della fotocamera compatta premium suggeriscono che non scenderà a compromessi, riproponendo ai fan del marchio il suo classico design retrò.

Alcune immagini pixellate condivise da Fuji Rumors ci regalano un'anteprima parziale della Fujifilm X100VI, e le differenze con il modello precedente sembrano davvero minime. Si tratta di una buona notizia per tutti coloro che amano il look retrò delle fotocamere a pellicola degli anni Cinquanta.

Le uniche modifiche che possiamo notare finora consistono nel pulsante "drive/cancella" della fotocamera che sembra più centrato, tra l'hotshoe e il pulsante "disp/back" che ora funziona anche come pulsante Bluetooth (come sulla Fujifilm X-T5) per collegare rapidamente la fotocamera allo smartphone. Questo dovrebbe velocizzare la connessione con la nuova app X di Fuji.

La X100VI potrebbe aver subito altri aggiornamenti, ma questi sono quelli fisicamente più evidenti dalle immagini trapelate finora. Un'altra probabile differenza di design, secondo un altro articolo di Fuji Rumors, è che la X100VI sarà più spessa di 1 mm rispetto al modello precedente. A quanto pare, ciò è dovuto al fatto che il corpo della fotocamera ospiterà la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo.

Come la X100V, anche questa nuova versione sembra essere priva di un d-pad sul retro della fotocamera, il che potrebbe deludere gli amanti dei pulsanti tattili e delle scorciatoie. Come per il modello precedente, sembra esserci il solito joystick per muovere il punto di messa a fuoco all'interno del frame.

Purtroppo, le immagini trapelate sono "censurate" in prossimità della ghiera otturatore/ISO, quindi dovremo aspettare per vedere se Fujifilm ha apportato ulteriori modifiche alla piastra superiore. Del resto l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga, visto che il lancio della X100VI è previsto per il prossimo evento X Summit di Fujifilm a Tokyo il 20 febbraio.

Un design iconico

Fin dal lancio della serie Fujifilm X100 avvenuto nel 2010, gran parte del successo della serie è dovuto all'aspetto retrò e compatto delle Fuji X, quindi non sorprende che, come testimoniano le immagini trapelate, Fujifilm non abbia cambiato formula.

Se Fujifilm è stata in grado (come suggeriscono le indiscrezioni) di inserire caratteristiche moderne come un sensore APS-C X-Trans V da 40 MP e la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina in un corpo relativamente compatto, c'è solo da farle i complimenti. Ma dovremo aspettare il lancio ufficiale per verificare tale ipotesi.

L'attuale X100V misura 128x75x53 mm, mentre le ultime indiscrezioni suggeriscono che la X100VI avrà uno spessore di 54 mm. Sebbene non sia esattamente adatta a essere infilata nella tasta del giubbotto, rimane comunque una fotocamera decisamente piccola e facile da trasportare.

Una caratteristica che Fujifilm potrebbe non essere in grado di inserire in questo corpo macchina è la sua ultima batteria NP-W235. Queste unità sono significativamente più grasse delle vecchie batterie NP-W126S utilizzate dalla X100V, quindi potremmo trovare un'autonomia leggermente più limitata rispetto alle fotocamere mirrorless di Fujifilm. Tutto sarà probabilmente svelato all'evento di lancio di Fujifilm il 20 febbraio.