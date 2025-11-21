La modalità studio di ChatGPT non si limita a dare la risposta, ma insegna come risolvere i problemi

Una delle principali critiche rivolte a ChatGPT e ai chatbot di IA in generale è che bambini o studenti li usino per fare i compiti invece di farli da soli. Forse questo si applica più agli studenti universitari che copiano i saggi che agli studenti delle scuole superiori, ma è innegabile che stia accadendo.

Se uno studente si limita a tagliare e incollare le risposte direttamente da ChatGPT nel suo compito, l'intero processo di apprendimento viene aggirato. Senza contare che è poco etico.

Dobbiamo accettare di vivere in un mondo in cui l'IA è ampiamente disponibile, quindi l'idea che gli studenti, i quali hanno tutti accesso facile e gratuito a ChatGPT tramite i loro telefoni cellulari, non la useranno è irrealistica. Il problema è davvero che ChatGPT è programmato per fornire solo la risposta alla domanda che hai posto il più rapidamente possibile, invece di mostrare come è arrivato alla soluzione.

Un tutor privato

La Modalità Studio in ChatGPT è la soluzione. Invece di limitarsi a sputare la risposta a un problema, è progettata per affrontarlo in modo graduale (step-by-step) che porta a un risultato finale, spiegando cosa succede ad ogni passaggio e ponendoti domande mentre procede. In questo modo, puoi capire come si è arrivati alla soluzione e come risolvere il problema da solo la prossima volta.

Se sei un genitore, allora questa dovrebbe essere musica per le tue orecchie perché la Modalità Studio di ChatGPT è come avere un tutor a domicilio per tuo figlio per il quale non devi pagare. Naturalmente, non devi essere uno studente scolastico o universitario per beneficiare della Modalità Studio – è in realtà un ottimo modo per chiunque di imparare qualsiasi materia.

(Image credit: OpenAI)

La Modalità Studio è disponibile per gli utenti che hanno effettuato l'accesso su Free, Plus, Pro, Team, oltre che su ChatGPT Edu. Tutto quello che devi fare è cliccare, o toccare, sull'icona + a sinistra della finestra del prompt e selezionare ‘Studia e impara’ dal menu a discesa.

Ora digita tutto ciò di cui hai bisogno nella finestra del prompt, come “Spiega come funziona la fotosintesi”. ChatGPT ti chiederà a quale livello stai studiando e inizierai una conversazione bidirezionale in cui agisce più come un tutor, guidandoti attraverso la spiegazione.

In alternativa, puoi tagliare e incollare o caricare un documento – magari anche un compito a casa – e fargli rispondere alle domande in esso contenute allo stesso modo. Per caricare un documento, tocca o clicca di nuovo sull'icona + e scegli ‘Carica file’, e poi potresti digitare qualcosa come: “Rispondi alle domande in questo documento”, oppure potresti dire: “Usando questo documento come fonte, come risponderesti alla domanda…”.

Stimolare la curiosità

OpenAI ha sviluppato la Modalità Studio in collaborazione con insegnanti, scienziati ed esperti di pedagogia per riflettere un insieme fondamentale di comportamenti che supportano un apprendimento più approfondito.

Se usata correttamente, scoprirai che la Modalità Studio stimolerà la tua curiosità e promuoverà le condizioni necessarie affinché avvenga un apprendimento autentico.

Non ti sommergerà di fatti e cifre; invece, ti incoraggerà delicatamente nella giusta direzione.