Samsung présente le premier projecteur 8K sans fil au monde

Les annonces de téléviseurs de Samsung pour le CES 2024 ont jusqu'à présent mis en évidence l'engagement de l'entreprise envers la technologie d'affichage 8K - un engagement qui s'étend également aux projecteurs.

Le quatuor de projecteurs à ultra-courte focale que Samsung présente au CES comprend son premier modèle 8K. Le nouveau projecteur 8K sera rejoint par un modèle portable, ainsi que par des versions mises à jour de ses modèles The Premiere LSP7T et The Premiere LSP9T, ce dernier étant la meilleure option pour le son dans notre guide des meilleurs projecteurs 4K.

Comme les précédents projecteurs Samsung, les nouveaux modèles intègrent tous le Smart Hub de l'entreprise pour le streaming. La nouvelle fonctionnalité de la gamme 2024 est le Samsung Gaming Hub, qui offre un accès basé sur le cloud à des milliers de titres de jeux provenant de services tels que Xbox, Nvidia GeForce Now et Utomik. Lorsque la projection est désactivée, les nouveaux modèles peuvent être utilisés comme enceintes intelligentes pour la diffusion de musique en continu, et ils sont dotés de Lightwarp, une technologie de projection cartographique qui permet de transformer n'importe quel objet d'une pièce en un écran tactile interactif.

The Premiere 8K

Le projecteur phare de Samsung pour 2024 est The Premiere 8K. Ce modèle utilise une boîte de connexion sans fil One Connect Box avec prise en charge Wi-Fi 7 pour transmettre sans fil des vidéos jusqu'à 8K au projecteur dans un rayon de 10 mètres. La taille de l'image peut atteindre 150 pouces, et la luminosité du projecteur DLP à trois lasers est spécifiée à un niveau impressionnant de 4 000 lumens.

En plus d'une grande image 8K lumineuse, The Premiere 8K intègre un système audio Dolby Atmos à 8.2.2 canaux d'une puissance de 100 watts. La technologie Sound-on-Screen est utilisée pour élever le son du projecteur jusqu'à l'écran, ce qui permet d'obtenir une expérience plus réaliste et cinématographique, selon Samsung.

Le design de Samsung pour The Premiere 8K combine le métal et le bois, avec des coins arrondis pour un look plus convivial. Il est doté d'une fonction de correction automatique du trapèze, d'une fonction de mise au point automatique et d'un levier latéral de réglage de la hauteur pour faciliter l'installation, et il est livré avec un capuchon pour protéger l'objectif lorsqu'il est éteint.

The Premiere 5

Samsung affirme que son nouveau projecteur The Premiere 5 est le projecteur triple laser à ultra-courte portée le plus compact au monde, et avec seulement 20,3 cm de haut par 12,6 cm de large et de profondeur, il semblerait que ce soit le cas.

Conçu pour une utilisation portable, The Premiere 5 peut projeter une image de 100 pouces et dispose d'une fonction de correction automatique du trapèze, de mise au point et d'équilibrage des couleurs. Un support de table inclus lui permet de projeter sur une table, un bureau ou toute autre surface horizontale, transformant cette surface en un écran tactile interactif pour les jeux ou les applications éducatives.

The Premiere 7 et The Premiere 9

Les nouveaux The Premiere 7 et The Premiere 9 offrent une luminosité accrue par rapport à leurs prédécesseurs LSP7T et LSP9T et sont dotés d'un processeur Quantum 4K pour des images améliorées. Les deux modèles sont également dotés du traitement Dolby Atmos, ce qui devrait se traduire par une amélioration du son par rapport aux performances déjà très bonnes des précédents modèles The Premiere de Samsung.

Le projecteur 8K sans fil de Samsung est à surveiller

Si tous les nouveaux projecteurs présentés par Samsung au CES sont remarquables à leur manière - il suffit de penser aux possibilités offertes par le modèle portable avec Lightwarp - The Premiere 8K est celui qui intéressera le plus les cinéphiles et les joueurs. Avec une luminosité de 4 000 lumens, le projecteur 8K de Samsung est comparable à la puissance lumineuse de l'Epson LS800 à focale ultra-courte, ce qui en fait une option viable pour le visionnage d'événements sportifs en journée.

Le véritable contenu 8K n'est pas très répandu en dehors de YouTube, ce qui signifie que The Premiere 8K convertira en grande partie du contenu 4K ou de résolution inférieure en 8K. Samsung a cependant une grande expérience de ce processus et est capable de rendre le contenu 4K sur des téléviseurs 8K plus beau que sur un téléviseur 4K - ce que nous avons découvert dans notre examen du téléviseur Samsung QN900C 8K Neo QLED [en anglais].

Sur un écran de 100 pouces ou plus - ce que The Premiere 8K est facilement capable de gérer - les avantages de la résolution 8K seront évidents. Les vrais films 8K à la maison semblent encore loin, mais les jeux 8K deviennent de plus en plus populaires, et avec son Gaming Hub intégré pour les jeux basés sur le cloud, le projecteur phare à ultra courte focale de Samsung semble prêt à devenir une machine de jeu - qui apporte l'avantage supplémentaire de la connectivité sans fil.