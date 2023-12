Les TV QNED 2024 de LG sont plus grandes, plus performantes et encore plus rapides qu'auparavant

À quelques jours du CES 2024, les informations sur les téléviseurs phares de 2024 commencent à tomber - et l'un des premiers fabricants à dévoiler ses produits vedettes pour 2024 est LG. La nouvelle gamme QNED de LG pour 2024 est couronnée par un modèle vraiment massif de 98 pouces, mais il y a bien sûr aussi des modèles de taille plus modeste : 43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces respectivement.

La principale amélioration réside dans le nouveau processeur AI a8, qui, selon LG, multiplie par 1,3 les performances AI, par 2,3 les performances graphiques et par 1,6 le temps de traitement. Tout cela permet un traitement avancé des images, notamment la reconnaissance des visages, des objets et de l'arrière-plan, le mappage dynamique des tons et le mappage personnalisé des images, qui vous permet de personnaliser la qualité de l'image en choisissant parmi une sélection d'images et en sélectionnant celles qui vous plaisent le plus.

LG fait plus fort pour 2024

Outre les améliorations visuelles, le son est également amélioré grâce à l'AI Sound Pro de LG. Il promet un son surround virtuel 9.1.2 à partir des haut-parleurs intégrés et, si vous disposez d'une barre de son LG, la fonction WOW Orchestra l'intègre aux haut-parleurs du téléviseur pour une meilleure expérience surround.

Il existe deux types de panneaux dans la gamme 2024 LG. Il y a les téléviseurs à points quantiques QNED et les téléviseurs mini-LED QNED. Les premiers utilisent la gradation locale et les mini-LED disposent de la gradation de précision pour un meilleur contrôle du contraste et du rétroéclairage ; selon LG, le modèle QNED90 mini-LED dispose d'une "échelle de gris d'un million" soit nettement plus de cinquante nuances de gris.

L'une des principales caractéristiques de la gamme QNED 2024 de LG n'est pas une fonction matérielle ou logicielle, mais une promesse. Dans le cadre de ce que LG a appelé son programme "webOS Re:New", la société s'est engagée à prendre en charge son système d'exploitation webOS pour téléviseurs intelligents avec des mises à jour gratuites jusqu'en 2028 au moins, ce qui garantit que vous disposerez du système d'exploitation actuel pour votre Smart TV pendant au moins cinq ans. Cet engagement s'applique également à certains QNED 8K fabriqués en 2022.

Les prix et la disponibilité n'ont pas encore été annoncés ; pour cela, il faudra attendre le CES. Celui-ci débutera le 9 janvier et, bien entendu, nous serons présents pour vous donner des informations sur toutes les nouvelles télévisions annoncées.