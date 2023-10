Vente aux enchères Disney : des objets de collection uniques pour exaucer les vœux d’enfants malades

Disney a lancé une vente aux enchères en ligne en partenariat avec l'association Make-A-Wish® pour soutenir les aspirations de l'association à réaliser les vœux des enfants malades du monde entier. Avec un don initial de 1 000 000 dollars US, Disney a déjà mis en lumière son engagement envers cette noble cause, mais ça ne s’arrête pas là !

La vente aux enchères, qui a commencé le 12 octobre, se poursuit jusqu'au 30 octobre 2023 et propose une collection de plus de 100 articles exclusifs et expériences inestimables, permettant aux fans de Disney de posséder un morceau de la magie de l’enseigne tout en soutenant une grande cause. Les participants intéressés ont encore 2 jours pour placer leurs enchères et participer à cette initiative charitable unique.

Une sélection d'objets uniques pour tous les fans Disney

Parmi les objets proposés lors de cette vente aux enchères, on trouve une gamme de produits et expériences exclusifs qui incarnent l'héritage et la créativité de Disney. Chaque article est une célébration de l'imagination sans bornes qui a fait de Disney une icône culturelle.

Les fans peuvent enchérir sur des articles de collection uniques, des expériences exclusives avec les créateurs de Disney, et bien plus encore, chaque enchère rapprochant Make-A-Wish® de son objectif de réaliser des vœux essentiels pour les enfants en difficulté.

Parmi les objets proposés, on trouve ainsi :

« Three Circle Resin Object » par ADERERROR

Disque vinyle signé de « The Disney Book » de Lang Lang avec une partition supplémentaire transcrite par Lang Lang lui-même

La combinaison portée par Beyoncé dans Black is King

Portrait de Kate Moss inspiré de la Fée Clochette, réalisé par David Downton et offert par Charlotte Tilbury

« Cactus Buddy ! Goofy Fan Club » œuvre d'art sculptée par CACTUS PLANT FLEA MARKET

Disney et Make-A-Wish® : un partenariat au service des enfants

Disney et Make-A-Wish® entretiennent depuis plus de quatre décennies une collaboration empreinte de magie et de bienveillance, illuminant la vie de nombreux enfants confrontés à des maladies graves. Ce partenariat remarquable a vu le jour en 1980 et a, depuis, donné vie à plus de 140 000 souhaits à travers le monde, marquant chaque histoire d’un trait de féérie et d'espoir.

La mission de Make-A-Wish®, offrir des expériences inoubliables à ces enfants pour les aider à faire face à leur maladie, résonne harmonieusement avec l'engagement de Disney à créer de la joie. Les rêves réalisés vont des visites enchantées dans les parcs à thème Disney, où les châteaux et les parades offrent une évasion hors du commun, à des rencontres intimes avec les personnages Disney les plus aimés, permettant aux enfants de vivre un moment unique avec leurs héros.

Au-delà des moments de bonheur éphémères, l'impact de ces vœux exaucés est durable. Des études ont montré que l'expérience Make-A-Wish contribue positivement à l'amélioration de l'état de santé des enfants. Ces moments de pure magie renforcent non seulement leur résilience et leur force intérieure, mais offrent également un réconfort crucial à leurs familles, créant des souvenirs précieux et impérissables.

Disney, en soutenant Make-A-Wish®, transcende son rôle de divertisseur pour devenir un véritable acteur de changement, redonnant aux enfants malades un sens de l’émerveillement et une précieuse dose d’optimisme. À travers ce partenariat, Disney prouve que la magie peut se transformer en une force puissante, capable d’alléger les épreuves et d'insuffler espoir et courage dans le cœur des plus jeunes.

