Amazon Prime Video va bientôt commencer à diffuser des publicités

Bien que Prime Video propose d'excellentes séries , la plateforme d'Amazon doit faire face à une concurrence de taille. Le géant du streaming fait notamment face à Netflix, poussant l'entreprise à se refaire une beauté afin de rivaliser avec le leader mondial . Pourtant, en début d'année, Amazon Prime Video se moquait de Netflix et de la fin du partage gratuit du mot de passe. Et cette fois, la plateforme se rapproche à nouveau de son rival, en diffusant progressivement des spots publicitaires.

Ainsi, si le prix de l'abonnement Prime devrait rester inchangé, il faudra dépenser trois dollars de plus afin de regarder ses films et séries sans coupures publicitaires (on imagine que ce coût additionnel sera le même en euros). Amazon devrait également bientôt suivre une nouvelle fois Netflix, et proposer un abonnement à prix réduit soutenu par la publicité.

Amazon Prime Video : la France ne sera pas épargnée

Amazon n'a pas précisé le nombre de publicités que vous devrez regarder. Toutefois, certaines sources suggèrent quatre minutes d'annonces par heure de vidéo. "Notre objectif est d'avoir beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en continu... Les publicités dans le contenu Prime Video seront introduites aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada au début de 2024, puis en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie plus tard dans l'année".

Le service de streaming est actuellement inclus gratuitement dans l'abonnement Prime. La plateforme d'Amazon propose des contenus de tiers (films, séries télévisées, etc.) ainsi que des contenus Amazon Original produits par Amazon Studios. Cela inclut des séries comme Les Anneaux de Pouvoir, The Boys et The Citadel, ainsi que des films comme Air, Manchester by the Sea et The Big Sick.

Amazon a d'ailleurs justifié sa décision en affirmant qu'elle lui permettrait de "continuer à investir dans des contenus attrayants et d'accroître cet investissement sur une longue période". En effet, l'entreprise de Jeff Bezos a récemment dépensé des millions pour acquérir les droits du Thursday Night Football, et a même acquis les studios MGM en 2021 pour 8,5 milliards de dollars.