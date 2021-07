Test des Google Pixel Buds A-Series

Les Google Pixel Buds A-Series offrent presque l’intégralité des caractéristiques audio propres aux Pixel Buds 2, et ce à moitié prix. Mieux encore : la réponse des basses a été grandement optimisée sur les nouveaux écouteurs sans fil True Wireless de Google. Dommage qu’ils perdent en confort au profit d’un design plus épuré.

Les Google Pixel Buds A-Series en résumé

Les Google Pixel Buds A-Series constituent une agréable surprise. Ils ressemblent de manière impressionnante aux Google Pixel Buds 2 mis en vente l’an dernier, mais à un prix nettement inférieur et avec quelques améliorations faisant écho aux retours constructifs publiés par les utilisateurs des Pixel Buds 2.

Le résultat en est une paire d’écouteurs sans fil True Wireless délivrant un son plus riche et détaillé, ainsi qu’un niveau d’autonomie plus conséquent. Dès lors, les Pixel Buds A-Series offrent un rapport qualité-prix enfin décent, par rapport à leurs aînés toujours jugés trop chers.

Pour parvenir à ce prix inférieur, Google a supprimé certaines options, comme le chargement sans fil et les commandes tactiles des précédents écouteurs - qui permettaient d'augmenter ou de diminuer le volume. Il s’agit là d’une perte mineure, d’autant qu’avec la prise en charge de Google Assistant, vous pouvez contrôler l’appareil audio avec la voix.

Il existe tout de même des freins à un achat impulsif de cet ultime modèle Google. La qualité sonore des Pixel Buds A-Series peut se révéler fatigante et leur ajustement difficile à définir - deux des plus gros problèmes non résolus par la société. Aussi, malgré leur optimisation conséquente, nous ne pouvons tout simplement pas les classer devant les Pixel Buds 2. Pour autant, les Pixel Buds A-Series demeurent aujourd’hui une alternative décente si vous recherchez des écouteurs de marque à un prix raisonnable.

Prix et disponibilité des Google Pixel Buds A-Series

Disponibles depuis début juin 2021

Prix : 99,99 €

Abordables mais surclassés par les champions de Sony

Les Google Pixel Buds A-Series sont disponibles à l'achat dès maintenant pour moins de 100 € (plus exactement 99,99 €). C’est ni plus, ni moins que 100 € de moins que les deux premières générations de Pixel Buds.

En termes de concurrence, les Pixel Buds A-Series se définissent parmi les écouteurs sans fil True Wireless les moins chers du marché. Au côté des Lypertek PurePlay Z3, par exemple. Evidemment, c’est bien en dessous des offres Apple, Beats ou Bose. Sur le terrain du prix comme sur celui de la qualité audio.

Si vous souhaitez une solution d’entrée de gamme un peu plus intéressante, nous vous recommandons les Sony WF-SP800N, que vous trouverez régulièrement au même prix que les Google Pixel Buds A-Series.

Les Pixel Buds A-Series sont identiques aux Pixel Buds 2. (Image credit: Future)

Design des Google Pixel Buds A-Series

Presque identique à celui des Google Pixel Buds 2

Tient dans l'oreille, un peu mieux qu'avant

Les oreillettes sont inconfortables après une longue période d’écoute

Pas d'annulation active du bruit ni de commandes de volume embarquées

Si vous ne regardez que la façade des Google Pixel Buds A-Series, vous ne verrez pas une énorme différence par rapport à leurs prédécesseurs : il s'agit toujours d'écouteurs sans fil qui ont une esthétique presque lunaire.

Le boîtier de charge lui-même est super lisse et ovoïde, et il tient parfaitement dans votre main ou votre poche. Les écouteurs demeurent incroyablement compacts et se positionnent aisément dans vos oreilles grâce à une petite protubérance - qui se trouve à l'intérieur de l'oreille externe. Le confort de cette protubérance dépendra de la forme de vos oreilles, mais grâce à l'ajout d'un nouvel aileron stabilisateur, ils sont moins soumis aux perturbations extérieures que les Pixel Buds 2 examinés l'année dernière.

Cela dit, ils s’avèrent quelque peu inconfortables à porter pendant de longues périodes d’écoute. Pour rester dans vos oreilles, ils ont besoin d'une certaine tension ou d'une poussée contre l'oreille externe. Et plutôt que d'utiliser des embouts en mousse plus souples - nous les avons croisés sur les Sony WF-1000XM4 -, les Google Pixel Buds A-Series leur préfèrent des embouts génériques en silicone moins douillets.

Outre le nouveau stabilisateur arrière des écouteurs, les nouveaux Pixel Buds sont également dotés d'un évent qui permet de soulager la pression accumulée à l'intérieur de l'oreille. Il s'agit d'un changement mineur, mais que vous trouverez pratique - surtout si vous avez les tympans fragiles.

Pour contrôler les écouteurs, il suffit d'appuyer sur le côté de l’oreillette. Une pression permet de lire et de mettre en pause la musique, deux pressions passent la chanson suivante et trois pressions vous invitent à revenir en arrière. Vous pouvez également appuyer et maintenir la pression pour faire appel à Google Assistant si vous êtes jumelé à un appareil Android. Malheureusement, il n'y a aucun moyen d'augmenter ou de réduire le volume en utilisant des gestes tactiles sur les Pixel Buds A-Series. Il faudra contourner le problème en faisant appel à Google Assistant et une requête vocale.

Le problème plus important avec les écouteurs est l'absence de réduction de bruit ou de technologie d'annulation de bruit active pure et simple. Vous profitez de cette technologie dans les nouveaux Sony WF-1000XM4, qui sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Google offre une réduction du bruit ambiant lorsque vous êtes en communication téléphonique, mais vous entendrez toujours des sons parasites lorsque vous écoutez de la musique ou visionnez un film.

Le boîtier, en forme d'œuf, tient aisément dans la main. (Image credit: Future)

Performances des Google Pixel Buds A-Series

Beaucoup de fonctionnalités identiques à celles des Pixel Buds 2

Une qualité sonore globalement meilleure qu'avant…

… mais qui peut fatiguer votre ouïe

5 heures d'autonomie, avec 19 heures supplémentaire via le boîtier

La série A possède à peu près toutes les fonctionnalités que nous avons croisées sur les Google Pixel Buds 2, à savoir l'accès mains libres de Google Assistant, la traduction en temps réel et un indice de résistance à l'eau IPX4 qui supporte la transpiration.

Certes, nous ne nous attendions pas à une grande différence de performances compte tenu du fait que le design des oreillettes n'a pas vraiment changé. Nous avions tort. Grâce à de nouveaux réglages, les Google Pixel Buds A-Series disposent d’une réponse des basses bien meilleure. Ce qui en fait une véritable avancée en termes de qualité sonore par rapport aux Google Pixel Buds 2.

En écoutant divers genres de musique, vous constaterez que les basses ressortent clairement, surtout si vous êtes un fan d'EDM, de rap ou de hip-hop. Le classique électro Ghosts N Stuff de Deadmau5 sonne idéalement, et bien que les médiums et les aigus ne soient jamais tout à fait chatoyants, les basses se révèlent nettement supérieures à celles du modèle précédent.

Si vous êtes plutôt rock ou pop, ce changement est encore plus convaincant. Dreams de Fleetwood Mac présente un accent distinctif sur les basses et une bonne performance dans les moyennes fréquences portées par la voix de Stevie Nicks. Il existe toutefois un manque de détails dans les aigus. Heureusement, la scène sonore est plus large que prévu, ce qui permet d'obtenir un spectre plus complet sur l’ensemble de vos chansons préférées.

Globalement, la qualité sonore est bien meilleure qu'auparavant, mais nous avons encore de la marge avant d’atteindre le nirvana audio. Les Pixel Buds A-Series deviennent fatigants à supporter après de longues périodes d’écoute. Tout comme les Pixel Buds 2 avant eux, ceci dit.

Si les A-Series font l’impasse sur l'annulation active du bruit, ils compensent avec un joker de taille : leur capacité d'augmenter le volume en fonction de la quantité de bruit ambiant en arrière-plan. Par exemple, si vous êtes dans un bus bondé, les écouteurs entendront tous les bruits de fond et augmenteront le volume de la musique. Dans la pratique, ce n'est pas aussi efficace que de bloquer le bruit extérieur, mais c'est une fonctionnalité intéressante qui vous évitera de régler manuellement (ou vocalement) le volume, chaque fois que vous passerez dans un endroit bruyant.

Sur la question de l’autonomie, les Google Pixel Buds A-Series proposent une légère amélioration. Selon Google, vous avez droit à cinq heures d'écoute et jusqu'à deux heures et demie de conversation, par opposition aux trois heures d'écoute que nous avons obtenues avec les Google Pixel Buds 2. Nous devrons encore les soumettre nous-mêmes à quelques cycles d’écoute pour voir si ces arguments tiennent la route. Ils n’en demeurent pas moins prometteurs dans ce domaine, d’après nos premières impressions.

Avec le boîtier, vous obtiendrez 19 heures d'autonomie supplémentaires, soit un total de 24 heures. Les A-Series disposent d’un chargement rapide, de sorte que 15 minutes de présence dans le boîtier peuvent ajouter jusqu'à trois heures d'écoute.

Faut-il acheter les Google Pixel Buds A-Series ?

La couleur vert olive des Pixel Buds A-Series est sublime. (Image credit: Future)

Achetez-les si...

Vous recherchez des écouteurs Google abordables et faciles à adopter

Pour les propriétaires d'appareils Android qui ont besoin d'une paire d'écouteurs compatible avec Google Assistant, vous obtenez ici un modèle sans fil à moins de 100 € - prêt à l’emploi, avec une option mains libres intuitive.

Vous ne supportez pas le son des Pixel Buds ou des Pixel Buds 2

Les Pixel Buds A-Series constituent un grand bond en avant par rapport aux Pixel Buds 2, dépourvus de basses. Si vous êtes amateur de rock ou de pop, mais aussi d’électro, ils ne vous feront pas défaut.



Vous partez en voyage à l’étranger

La technologie de traduction en temps réel de Google est une solution décente aux barrières linguistiques. Elle a encore des progrès à faire, mais c'est l'une des meilleures fonctionnalités que Google ait intégré dernièrement au sein de ses écouteurs.

Ne les achetez pas si...

Vous ne jurez que par la suppression active du bruit

En l'absence d'annulation active du bruit ou de technologies similaires, ces écouteurs Google peinent à gommer parfaitement les bruits ambiants. Rien de bien inaudible, mais la perfection se trouve dans les modèles Sony bien plus onéreux.



Il vous faut une qualité sonore irréprochable, avec prise en charge de l’audio 3D

Les Google Pixel Buds A-Series ne tiennent pas la comparaison avec les écouteurs les plus haut de gamme du marché, comme les Apple AirPods qui mettent à disposition la fonction Spatial Audio. La scène sonore est décente, mais vous n’aurez pas d’aigus étincelants ou une profondeur stupéfiante.

Vous écoutez vos playlists pendant des heures

Le plus gros défaut des Pixel Buds A-Series est leur propension à échauffer vos oreilles après plusieurs heures d’écoute. Idéaux pour un appel audio ou vidéo, voire l’écoute rapide d’un album sur Spotify, évitez de les porter toute une journée sans pauses.