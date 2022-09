Test Ecovacs Deebot X1 Turbo

L’Ecovacs Deebot X1 Turbo en résumé

Les meilleurs aspirateurs robots du marché peuvent à la fois aspirer ou passer la serpillière, mais le Deebot X1 Turbo d'Ecovacs est l'un des rares à pouvoir assurer les deux tâches. Et il s’en assure même très bien.

De nombreux aspirateurs robots ont du mal à faire plus que mouiller et essuyer le sol, le Deebot X1 Turbo - pour sa part - utilise deux tampons rotatifs pour mieux frotter la surface, avec 180 rotations par minute.

Lors de nos tests, il a été capable d'éponger des éclaboussures récentes - comme du vin rouge sur le sol de la cuisine - et a fait un travail très louable sur les taches séchées grâce à ses têtes de balai rotatif.

Surtout, sa station de charge est spécifiquement conçue pour le nettoyage en profondeur. Elle contient deux réservoirs d'eau : un pour stocker l'eau propre et l'autre pour vider l'eau sale. Il suffit de remplir le réservoir de droite avec de l'eau propre pour que le X1 Turbo remplisse automatiquement son réservoir au moment de passer la serpillière et vide le contenu sale une fois qu'il est de retour à sa station de charge. En plus de cela, la station de charge se permet de sécher les tampons humides du Deebot X1 Turbo.



Nous devons noter que ce robot à double usage fait partie de la série X1 d'Ecovacs. Celle-ci comprend aussi le Deebot X1 Plus, un cran en dessous du modèle Turbo. En effet, sa station de charge vide automatiquement les déchets après chaque aspiration, mais son réservoir d'eau doit être vidé et rempli manuellement.

Enfin, il y a le Deebot X1 Omni d'Ecovacs, qui est une véritable solution de nettoyage tout-en-un, dotée d'une station de charge qui vide automatiquement les déchets, remplit l'eau, puis nettoie et sèche ses propres serpillières grâce à un flux d'air chaud - une première pour un aspirateur robot.

En gardant cela à l'esprit, nous recommandons le Deebot X1 Turbo d'Ecovacs (le modèle examiné ici) à ceux qui composent principalement avec des sols durs.

Nous voulons être très clairs : le X1 Turbo est à lui seul un fantastique aspirateur robot, mais nous ne sommes pas sûrs que la station de charge axée sur le nettoyage réponde à un réel besoin du marché. Surtout si l'on considère que la marque propose une version légèrement moins chère qui vide automatiquement les déchets, et un modèle plus cher mais aussi plus optimal.

Prix et disponibilité

Lancé en avril 2022

Prix conseillé : 1 099 €

Des promotions assez régulières

Le Deebot X1 Turbo d'Ecovacs a été lancé à un prix assez élevé de 1 299 €, ce qui en fait l'un des aspirateurs robots les plus chers que nous ayons testés. Pour ce prix, vous obtenez un robot qui aspire, passe la serpillière, remplit et vide son propre réservoir d'eau, puis sèche ses tampons de serpillière une fois le travail terminé.

Depuis, son tarif a baissé et vous pouvez l’obtenir pour 200 € de moins sur la boutique officielle (s'ouvre dans un nouvel onglet), voir à 899 € chez certains marchands comme Cdiscount (s'ouvre dans un nouvel onglet).



Hors promotion, vous pouvez vous procurer le Deebot X1 Plus à 999 €. Il s'agit de l'option la plus petite et la moins chère de la famille X1. Il aspire et passe la serpillière, mais il ne vide pas ses déchets et ne sèche pas ses tampons de serpillière. L'option la plus haut de gamme et la plus complète est le Deebot X1 Omni d'Ecovacs, qui se vend actuellement à 1 169 €.



Avant d'acheter le X1 Turbo, ou tout autre modèle de la série, vous voudrez peut-être prendre en compte le coût des tampons lavables, vendus par lot de 25 sur Amazon et Ecovacs au prix de 19 €. Lorsque vous achetez le X1 Turbo pour la première fois, vous recevez également deux packs dans l’emballage.

Le prix de la gamme X1 peut sembler décourageant, mais il faut le relativiser car il reste assez compétitif. Prenons par exemple le Roborock S7 MaxV Ultra, commercialisé à 1 499 €. Ce concurrent direct aspire, passe la serpillière, vide son bac à poussière et remplit son réservoir d'eau. Sauf qu’il se révèle encombrant et difficile à ranger, contrairement au modèle Ecovacs.

Ecovacs propose par ailleurs d'autres Deebots très performants qui peuvent aspirer et passer la serpillière - tout en vidant automatiquement leurs propres bacs - pour un prix bien inférieur à celui de la gamme X1. Nous vous suggérons ainsi les Ecovacs Deebot T9 Plus et Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI, aux excellents rapports qualité-prix.

Note : 3/5

Design

Ligne élégante

Capteur lidar pour une meilleure navigation

Vidange et remplissage automatique de l'eau

Nous n'avons jamais vu un aspirateur robot aussi élégant que le X1 Turbo. Le robot lui-même a un design circulaire familier, mais ce qui a attiré notre attention au premier coup d'œil, c'est la finition en métal brossé - très esthétique malgré le fait qu'elle soit en plastique.

Comme pour les autres Deebots, un pare-chocs rétractable entoure la moitié avant, et il comprend une caméra HD au centre pour permettre à l'utilisateur de voir en direct où il va et ce qu'il fait. Le X1 Turbo est également équipé d'un capteur lidar perché sur la partie supérieure du robot pour l'aider à naviguer et à cartographier votre maison, tandis que des capteurs de chute positionnés sur la base l'empêchent de dévaler les escaliers.

Le X1 Turbo est doté d'un couvercle amovible, sous lequel se trouve une boîte à poussière de 400 ml. C'est assez compact et ça se remplit vite, mais c'est la taille standard de la plupart des modèles Deebot. Lors de nos tests, nous avons dû le vider après chaque nettoyage d'un appartement type F2. Vous ne pouvez pas le voir instantanément, mais vous trouverez également un réservoir d'eau de 80 ml à l'intérieur du robot.

La base du X1 Turbo est équipée de trois roues : une roue pivotante à l'avant et deux roues robustes en caoutchouc sur les côtés qui ressemblent à celles d'un camion benne Tonka. Elles aident le robot à passer facilement sur les petites bosses ou les micro-crevasses de vos sols durs.

La brosse principale se trouve au centre, avec des poils souples et des ailettes en silicone pour ramasser les débris sur différentes surfaces. Les cheveux et les fibres s'emmêlent facilement sur cette dernière, mais elle demeure facile à retirer et à nettoyer. Vers l'avant du robot se trouvent deux brosses latérales, tandis qu'à l'arrière du châssis vous pouvez positionner les tampons lavables sur deux emplacements.

Enfin, il y a la station de charge du Deebot X1 Turbo. Elle a également l'air incroyablement haut de gamme, avec une finition noire et argentée polie qui s'intègre parfaitement dans les maisons modernes.

Le socle de chargement est surmonté d'un couvercle, sous lequel se trouvent les réservoirs d'eau - celui de gauche accueille le liquide sale aspiré et celui de droite conserve l'eau propre pour le nettoyage. Les deux sont faciles à retirer, à remplir ou à vider selon les besoins. Entre les deux se trouve une boîte de rangement pratique pour les accessoires, avec une brosse de nettoyage et un deuxième jeu de tampons à franges à l'intérieur.

Note : 4/5

Prise en main et contrôle à distance

Facile à installer

L'application est intuitive

L'assistant vocal Yiko est frustrant à utiliser

Le Deebot X1 Turbo est très facile à installer, même pour ceux qui n’ont jamais manipulé d’aspirateur robot. Il suffit de brancher la station d'accueil, de verser de l'eau dans le réservoir de nettoyage, d'installer les brosses latérales et d'allumer l'appareil.

Vous devrez télécharger l'application gratuite Ecovacs pour utiliser le X1 Turbo, nous l'avons également trouvée intuitive et conviviale. Une fois que le robot est connecté au Wi-Fi et prêt à partir, le X1 Turbo cartographie votre foyer lors de son premier nettoyage.

C'est assez impressionnant à regarder, car le robot va se déplacer et déterminer automatiquement les différentes zones de votre maison/appartement, que vous pourrez ensuite visualiser sur une carte. Vous pouvez modifier cette dernière en étiquetant les zones, en divisant les sections ou en les fusionnant, et en créant des frontières virtuelles. Pourquoi est-ce important ? Pour les nettoyages futurs, vous pouvez demander au X1 Turbo de ne passer l'aspirateur que dans le salon, de ne passer la serpillière que dans la cuisine, de ne pas entrer dans la chambre à coucher ou de ne nettoyer qu'une partie de la salle de bains. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois cartes différentes sur l'application, ce qui fait de la gamme X1 un bon choix pour les maisons à plusieurs étages.

Les cartes peuvent être visualisées en 2D ou en 3D. La carte 2D est vraiment tout ce dont vous avez besoin, mais les cartes 3D peuvent être agréables à visionner, car elles ressemblent à une version très simplifiée de l'aménagement de votre première maison dans Les Sims. La carte 3D place automatiquement certains meubles de votre maison, tels que le canapé ou la table à manger, et vous pouvez ensuite combler les vides en plaçant votre table basse, vos plantes, la litière de votre animal domestique et bien plus encore.

L'application Ecovacs vous permet de bien contrôler vos préférences de nettoyage, puisque vous pouvez choisir le niveau de puissance d'aspiration du X1 Turbo, le niveau de débit d'eau et s'il passe une serpillière "standard" ou un nettoyage en profondeur (ces deux derniers paramètres font référence à la vitesse à laquelle les serpillières oscillent). Vous pouvez même demander à la station de charge de nettoyer les tampons lavables et de les sécher via l'application.

Comme nous l'avons mentionné, le X1 Turbo est doté d'une caméra intégrée qui sert à éviter les obstacles, mais il peut également servir de caméra de sécurité à domicile. Dans l'application, vous pouvez choisir de voir un flux vidéo en direct du robot, qu'il soit amarré dans sa station ou en train de faire le ménage. Vous pouvez même lui demander d'effectuer une patrouille à domicile en votre absence, ou l'appeler vocalement et l’utiliser comme interphone pour communiquer avec vos animaux domestiques ou vos enfants, pendant que vous êtes au bureau.

Les fans d'Amazon Alexa ou de Google Assistant seront peut-être déçus d'apprendre que le X1 Turbo n'est pas compatible avec l'un ou l'autre de ces assistants vocaux, car Ecovacs a créé le sien, Yiko (prononcé Ee-Koh).

Nous avons eu des résultats mitigés avec les commandes vocales liées à Yiko. Dans l'ensemble, l'expérience utilisateur se révèle ici médiocre. Dans un espace relativement silencieux, Yiko répond aux requêtes vocales simples telles que le démarrage d'un nettoyage, mais ajoutez un bruit de fond (comme l’aspiration du robot) et l’assistant perd l’ouïe. Par conséquent, lorsque le X1 Turbo est en vadrouille, Yiko semble être aux abonnés absents.

Les modèles précédents de Deebot qui prenaient en charge Alexa et Google Assistant répondaient assez bien aux commandes vocales, même si les compétences ou les instructions qu'ils pouvaient suivre restaient limitées. Peut-être qu'Ecovacs pourrait améliorer les fonctionnalités de Yiko, mais il serait plus judicieux de restaurer la prise en charge d'Alexa et de Google Assistant à terme.

Note : 4/5

Performances

5000 Pa, c'est la plus grande aspiration d'Ecovacs à ce jour

Les têtes à rotation rapide offrent un meilleur nettoyage

La détection des obstacles est efficace dans l'ensemble

Le Deebot X1 Turbo d'Ecovacs possède des prouesses d'aspiration imbattables. Il peut automatiquement réduire son aspiration lorsqu'il détecte des sols durs, ou l'augmenter lorsqu'il a affaire à de la moquette. Nous avons constaté que même sur son niveau de puissance standard, le robot aspirait la plupart des poussières et des fibres de la moquette, bien qu'il ait eu du mal sur les zones où la saleté apparaissait plus incrustée.

Nous avons volontairement laissé nos tapis se salir pendant deux semaines, puis nous avons réglé l'aspiration sur le paramètre Max+ (c'est-à-dire à 5 000 Pa). Ils ont été nettoyés en profondeur, le robot aspirant avec succès les cheveux et les fibres emmêlés, ainsi que la poussière et la saleté habituelles.

L'une des critiques que nous formulons à l'égard du X1 Turbo concerne ses deux brosses latérales : elles sont conçues pour balayer les miettes et les débris éparpillés vers la brosse principale du robot, mais nous avons souvent remarqué qu'elles les repoussaient plus loin. Nous les avons mises à l’épreuve en éparpillant du riz non cuit sur la trajectoire du X1 Turbo - bien qu'il ait aspiré la majorité des déchets, d’autres ont été repoussés sous les meubles.



Grâce à la caméra et au capteur Lidar du robot, le X1 Turbo a suivi un parcours logique. Ecovacs affirme que la détection des obstacles au sein du X1 Turbo a été grandement améliorée par rapport à celles des modèles antérieurs - et il est vrai que le robot se fraie un chemin aisément, en évitant de se cogner contre les murs et les meubles.

Il a eu plus de mal à contourner des objets sombres dissimulés sur des tapis foncés. Par exemple, il a heurté occasionnellement les pieds noirs d’un canapé positionnés sur un tapis gris foncé.

Le X1 Turbo ne se laisse pas piéger en revanche par des petits obstacles du quotidien, à l’instar des chaussures, chaussettes et autres jouets. Nous avons soumis le robot à un test, en éparpillant plusieurs chaussettes sur le tapis. Le X1 Turbo a facilement repéré les chaussettes épaisses comme étant des objets à éviter, et il a même réussi à contourner des chaussettes plus petites lors de ses passages.

Les câbles représentent un plus grand défi pour les aspirateurs robots, et nous n'avons pas encore testé un robot qui parvient à les identifier et à les éviter complètement - le X1 Turbo y parvient presque. Nous avons enroulé un câble Lightning d'iPhone et l'avons laissé sur le sol. Le robot l'a d'abord aperçu et contourné. Mais au deuxième passage, il s'est rué directement sur le câble, qui s'est emmêlé dans ses roues et a fait un tour complet. Nous ne voyons pas cela comme un gros inconvénient, mais cela signifie que vous devrez effectuer un examen préalable du sol et ramasser vos câbles avant de lancer une session nettoyage.



Dans l'ensemble, la détection d’obstacles par le X1 Turbo se veut impressionnante. Bien qu'il n'ait jamais heurté les murs intérieurs, il ne s'est pas approché assez près pour aspirer les bords d'une pièce (c'est-à-dire le long des plinthes). Autrement dit, la poussière pourrait s'accumuler au fil du temps le long des bords et des coins. Le robot réussit généralement à nettoyer sous les meubles, à condition que l'espace soit suffisant pour se faufiler.

Comme nous l'avons mentionné, le Deebot X1 Turbo d'Ecovacs est spécialisé dans le nettoyage, et c'est l'un des premiers aspirateurs robots à double usage à remplir cette fonction efficacement. Les accessoires de nettoyage tournent assez rapidement pour reproduire un mouvement de frottement plutôt que de simplement mouiller et essuyer le sol comme opèrent les modèles Ecovacs précédents (et d'autres concurrents).

Au cours de notre évaluation, le robot a facilement absorbé du vin rouge renversé sur du carrelage. Nous avons également été très impressionnés par les performances du X1 Turbo sur les taches plus sèches, comme celles que l'on peut trouver sur le sol de la cuisine ou de la salle à manger.

Le robot dispose de deux modes de nettoyage (normal et profond) et de trois niveaux de débit d'eau différents (faible, moyen et élevé). Les modes Normal et Profond font référence à la vitesse de nettoyage de l’appareil. Nous avons constaté que le mode Normal convient au nettoyage quotidien, tandis que le mode Profond est plus adapté au nettoyage des taches tenaces. Selon notre expérience, le réglage de débit d'eau élevé s’avère également nécessaire pour un travail plus minutieux. Et il devra passer plusieurs fois sur les taches les plus tenaces, avant de les faire disparaître.

Comme avec certains modèles Deebot précédents, le X1 Turbo n’active le mode nettoyage que lorsque les tampons lavables sont attachés, tout en évitant les tapis avec cette fonction précise (adieu l’angoisse des tapis mouillés !)



En ce qui concerne l'autonomie, Ecovacs garantit jusqu'à 2 heures et 20 minutes entre deux charges. Cette promesse correspond au réglage de puissance le plus bas, appelé mode silencieux. Lorsque nous avons utilisé le robot en mode standard, il est passé de 100% de batterie à 79% en 30 minutes. A noter qu'un chargement complet prend jusqu'à 6,5 heures, ce que nous n'avons pas pu vérifier car notre espace de test n'était pas assez grand pour vider entièrement la batterie - même après plusieurs passages.

Note : 4/5

Faut-il acheter l'Ecovacs Deebot X1 Turbo ?

Achetez-le si...

Vous nettoyez régulièrement vos sols durs

Le Deebot X1 Turbo d'Ecovacs peut aspirer et passer la serpillière - et il le fait bien - mais sa station de charge est conçue pour le nettoyage avant tout. Nous vous recommandons d'acheter ce modèle si vous souhaitez vraiment lessiver vos sols durs fréquemment. Sinon vous serez mieux servi par les robots de la gamme X1, plus axés sur l'aspiration.

Vous oubliez constamment de renouveler votre stock de sacs à poussière

L'un des grands avantages du X1 Turbo est que son coût permanent se révèle minime. En effet, sa station de charge n'est pas équipée d'un sac à poussière (uniquement des réservoirs d'eau), ce qui vous évite de devoir payer en permanence pour le remplacer. Vous devrez vous procurer des tampons de rechange, mais ceux-ci sont lavables, de sorte que la fréquence de remplacement sera probablement bien inférieure à celle des sacs à poussière.

Vous recherchez un bel aspirateur robot qui ne dénote pas avec votre déco

Le X1 Turbo fait une première impression assez forte, avec un design élégant et une finition "métal" brossé que vous voudrez exposer, et non cacher dans un coin.

Ne l'achetez pas si...

Votre sol est principalement recouvert de moquette

Pour tirer le meilleur parti du X1 Turbo, vous voudrez pouvoir le placer sur une surface dure, afin qu'il puisse à la fois aspirer et passer la serpillière… et finalement accomplir les tâches pour lesquelles vous l’avez payé. Si vos sols sont principalement recouverts de moquette, mieux vaut chercher une alternative potentiellement moins chère.

Vous disposez d’un budget limité

À 1 099 €, le Deebot X1 Turbo d'Ecovacs est un investissement coûteux. Il existe de bons aspirateurs robots abordables, même ceux d'Ecovacs Robotics, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes capacités de nettoyage que le X1 Turbo.

Vous préférez une solution de nettoyage tout-en-un

Le X1 Turbo occupe une position un peu délicate dans la famille X1. Si vous voulez un aspirateur robot à double fonction qui n'a pas besoin de votre intervention, vous feriez mieux d'opter pour le Deebot X1 Omni d'Ecovacs. Il est plus cher, mais il s’avèrera pleinement rentable sur le long terme.

