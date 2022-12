Test du iRobot Roomba Combo J7 Plus

Peu d'aspirateurs robots se sont avérés aussi intelligents, élégants et sophistiqués que le iRobot Roomba J7 Plus. Pourtant, son frère le plus récent propose encore mieux, avec la même aspiration de qualité supérieure, mais aussi la possibilité de passer la serpillière. Le Roomba Combo J7 Plus est équipé d'un balai à franges rétractable qui, associé à la programmation hautement intelligente d'iRobot, assure un nettoyage automatisé comme jamais auparavant, et sans inonder vos tapis.

Aperçu en une minute

Le Roomba Combo J7 Plus ( ou Roomba Combo j7+) est une véritable révolution. Il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs aspirateurs robots du marché actuel. Avec son option serpillère rétractable, il est le premier de son genre et marque une amélioration significative par rapport aux serpillières fixées au sol que nous avions l'habitude de voir sur les aspirateurs robots et qui risquaient de mouiller les tapis.

Pour le reste, il ressemble en tous points à l'aspirateur iRobot Roomba J7 Plus, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous avions en effet été impressionnés par son intelligence, sa puissance d'aspiration et ses composants tels que les brosses doubles en caoutchouc qui empêchent les cheveux de s'emmêler autour de la barre de brosse. La cartographie est superbe, et au fur et à mesure que le robot apprend à connaître votre maison, il vous suggère des zones qui pourraient nécessiter plus d'attention.

Il n'est pas surprenant de constater la grande qualité des produits iRobot puisqu'il est l'un des pionniers du marché des robots aspirateurs. Bien que ce modèle ne soit pas tout à fait aussi haut de gamme que le Roomba S9 Plus en termes de puissance d'aspiration, le J7 Plus est toujours à la hauteur, collectant la poussière et les débris des sols durs et des tapis avec une relative facilité.

C'est une machine incroyablement intelligente, armée d'une gamme complète de fonctions astucieuses et passionnantes, notamment la détection des objets et des saletés. Elle est alimentée par l'IA intégrée qui peut repérer les objets les plus courants qui encombrent votre maison, ainsi que vos animaux domestiques, et nettoyer autour d'eux sans incident. De plus, ce modèle peut capter des particules aussi petites que 0,7 micron et peut détecter et éviter les crottes d'animaux, ce qui en fait un appareil parfait pour les propriétaires d'animaux. Notez qu'iRobot met régulièrement à jour son système d'exploitation, vous pouvez donc vous attendre à voir de nouvelles fonctions ajoutées à votre robot à l'avenir.

Comme pour les autres modèles iRobot, le suffixe "Plus" fait référence à l'inclusion d'une station de base plus grande qui facilite l'élimination automatique des saletés. Après chaque nettoyage, ou lorsque le bac à poussière interne de 0,4 litre est plein, l'aspirateur se vide dans un sac de 1,7 litre dans sa base, qui peut contenir jusqu'à 60 jours de saleté, selon la fréquence à laquelle vous nettoyez vos sols. L'utilisation de cette fonction implique toutefois que vous devrez prendre en compte le coût à long terme du remplacement des sacs.

Toutes ces caractéristiques font du Roomba Combo J7+ l'un des aspirateurs robots les plus faciles à utiliser et les moins contraignants que nous ayons testés. Au cours de notre utilisation, nous avons également constaté une réduction du temps consacré au nettoyage, ce qui est une véritable aubaine dans les moments de stress. Cependant, cet aspirateur robot est très cher - il est vendu 999 euros-, et vous payez certainement ce privilège d'un nettoyage sans effort.

Le iRobot Roomba Combo j7+ en charge dans sa base (Image credit: Future)

iRobot Roomba Combo J7 Plus : Prix et disponibilité

Prix de vente : 999 euros

Le robot aspirateur et serpillière iRobot Roomba Combo J7 Plus est actuellement disponible en ligne, et peut être acheté directement sur la boutique iRobot et sur Amazon pour 999 euros. En plus de la base à système d'autovidage, le modèle Plus est livré avec deux sacs AllergenLock, un filtre supplémentaire et une brosse latérale de rechange. Si vous souhaitez vous passer de la base, le Roomba Combo J7 ordinaire vous coûtera 699 euros sur le site de iRobot.

Il est indéniable que cet aspirateur est cher, et si les nombreuses fonctionnalités de ce robot sophistiqué ne vous attirent pas, ce ne sera certainement pas de l'argent bien dépensé. Cependant, surtout si on le compare aux aspirateurs bon marché, l'intelligence et le peu d'entretien requis par cet appareil en valent la peine pour ceux qui ont un mode de vie chargé ou une aversion pour le nettoyage.

Bien entendu, il faut également tenir compte des coûts d'utilisation. Vous devrez remplacer les sacs d'aspirateur de la station de base avec autovidage si vous avez l'intention d'utiliser cette fonction régulièrement, et si vous souhaitez un nettoyage plus en profondeur avec la serpillière, vous devrez également vous procurer une solution de nettoyage approuvée par iRobot.

Rapport qualité-prix : 4 / 5

Le iRobot Roomba Combo j7+ avec son bac à poussière enlevé (Image credit: Future)

iRobot Roomba Combo J7 Plus : Design

Bac auto-videur

Balai à franges rétractable

Bac à poussière de 0,4 litre

Le Roomba Combo J7 Plus d'iRobot est en grande partie le reflet de son grand frère, le Roomba J7 Plus. Il s'agit d'une machine entièrement noire avec un boîtier noir mat et un disque en bronze sur sa partie supérieure encastrée. C'est également là que se trouve son système de commande très minimaliste : un seul bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour mettre l'aspirateur en pause et le démarrer. vous pouvez aussi le maintenir enfoncé pendant cinq secondes pour le renvoyer à sa base. Mesurant 33,8 x 33,8 x 8,6 cm (h x l x p), il dispose d'un dégagement relativement bon mais aura du mal à s'adapter à certains meubles bas.

Bien entendu, la grande différence réside dans la serpillière rétractable, qui se trouve sur le dessus de l'aspirateur, à l'arrière. Lorsqu'il est sollicité, le balai se soulève et se replie sous l'appareil dans un mouvement fluide et incroyablement satisfaisant - c'est une véritable prouesse de conception. Vous pouvez fixer facilement les franges en faisant glisser et en enclenchant les fixations à pression.

Le bras de lavage monté sur le Roomba Combo j7+ soulevé, avec une serpillère attachée. (Image credit: Future)

La moitié avant de l'aspirateur est entourée d'un pare-chocs en plastique, qui comporte une fenêtre à travers laquelle les capteurs de l'aspirateur robot peuvent détecter son environnement et les obstacles. Sous l'appareil, on trouve deux roues bidirectionnelles et une roue pivotante, une brosse latérale à trois bras pour déloger les débris des coins et des murs, et deux barres de brosse en caoutchouc. Ces barres sont conçues pour être flexibles, pour travailler sur tous les types de sols sans les endommager, et pour empêcher quoi que soit de venir s'emmêler.

Sur la partie arrière, on trouve le bac à poussière de 0,4 litre, qui peut être éjecté en appuyant sur le panneau tactile situé à côté. C'est également là que se trouve la chambre à liquide et, contrairement à d'autres aspirateurs et balais robots, le Roomba Combo J7 Plus est compatible avec des solutions de nettoyage. Il est livré avec un flacon de solution de nettoyage iRobot qui ne risque pas d'endommager votre appareil.

Le bouton d'éjection de la poubelle peut être un peu délicat à utiliser, mais il rend l'appareil plus robuste. (Image credit: Future)

Comme les modèles précédents, le Combo J7 Plus est doté d'une multitude de fonctions ingénieuses conçues pour vous faciliter la vie. Au lieu de contrôler manuellement l'aspiration, le robot intelligent peut détecter les zones plus sales et augmenter la puissance si nécessaire, ce qui constitue une excellente fonction de conservation de la batterie si vous souhaitez un nettoyage en profondeur mais ne pouvez pas superviser l'aspirateur pour qu'il ajuste ses paramètres d'aspiration dans les pièces plus sales. La caméra intégrée aide le robot à naviguer intelligemment, mais aussi à détecter les obstacles et les dangers - des chaussettes aux escaliers. Et, bien sûr, ce modèle est livré avec la promesse officielle d'iRobot sur la possession d'un animal de compagnie - également connue sous le nom de P.O.O.P - pour détecter et éviter les dégâts causés par les animaux de compagnie, évitant ainsi les travaux de nettoyage pénibles.

Ce modèle comprend la base d'iRobot avec élimination automatique des saletés. Malheureusement, elle ne peut pas nettoyer les patins de la serpillière ni remplir le réservoir d'eau, mais étant donné qu'elle fait à peu près tout le reste, nous ne nous en soucierons pas. La base de nettoyage mesure 31,9 x 34 x 39 cm et nécessite un dégagement de 0,5 m (1,5ft) de chaque côté et de 1,2 m (4ft) à l'avant. Comme l'aspirateur lui-même, la base est entièrement noire avec quelques détails texturés, et une étiquette en cuir brun permet d'accéder facilement au bac.

Sous le couvercle de la base, on trouve un sac de nettoyage préinstallé et un sac de rechange dans un petit compartiment soigné qui réduit le besoin d'un espace de rangement externe supplémentaire - bien qu'un espace supplémentaire pour loger une serpillière et une brosse latérale de rechange aurait été le bienvenu. Les sacs d'aspirateur peuvent contenir jusqu'à 60 jours de saleté, selon iRobot, et l'indicateur LED à l'avant du réservoir devient rouge lorsque le sac à saleté est plein.

Design : 5 / 5

Le Combo J7 Plus s'est bien débrouillé entre le carrelage et le tapis. (Image credit: Future)

iRobot Roomba Combo J7 Plus : Performances

Ramassage fantastique sur les tapis et les sols durs

La détection des objets fonctionne à merveille

Le balai fonctionne bien une fois qu'il est imbibé

Comme nous l'avons souligné plus haut dans cette étude, l'iRobot Combo J7 Plus aspire selon les mêmes normes élevées que le modèle J7 Plus. Il est performant sur les sols durs, ramassant à la fois les débris fins et les grosses miettes, même si, en particulier pour les plus grosses saletés, la brosse latérale se charge souvent de faire glisser les déchets sur le sol, ce qui prolonge le temps de nettoyage.

Lorsque l'aspirateur est submergé par de grandes quantités de petits débris, il en rejette une partie sur le sol lorsqu'il se rend à la station de charge pour se décharger. Lorsqu'il revient sur le sol pour finir le travail, il a en grande partie récupéré les restes, mais il arrive qu'il oublie une partie des débris qui avait été jetée plus loin. Vous n'aurez pas ce problème si vous nettoyez régulièrement.

Image 1 of 3 Le iRobot Roomba Combo J7 Plus a méthodiquement nettoyé le désordre... (Image credit: Future)

... until it got too full, then it head home and made a bit more of a mess... (Image credit: Future)

Considering the size and density of the mess, however, the iRobot Roomba Combo J7 Plus did a pretty good job at cleaning most of it up. (Image credit: Future)



Comme indiqué précédemment, il n'y a pas d'option de contrôle manuel de la puissance d'aspiration sur le Combo J7 Plus. Au lieu de cela, il détecte intelligemment le niveau de saleté sur le sol et effectue lui-même les réglages en conséquence. Le robot suit un parcours serpenté autour de votre maison pendant le nettoyage, mais s'il détecte un espace plus sale, il s'arrête pour le parcourir avant de reprendre son chemin. De même, lorsqu'il rencontre un obstacle, le robot s'arrête, trouve un moyen de contourner le désordre qu'il a identifié (nous avons testé avec des chaussettes, des câbles et des jouets), soit en évitant l'objet pour continuer son chemin à partir du prochain endroit logique, soit en écartant intentionnellement de son chemin des obstacles plus grands, sans meubles, comme des jouets.

La caractéristique principale du Combo J7 Plus est, bien sûr, sa capacité à passer la serpillière, et nous avons été vraiment impressionnés par ses performances. Nous craignions que le balai à franges ne se loge pas parfaitement sous l'appareil, ou que ses bras soient trop délicats pour exercer la pression requise pour bien nettoyer les sols. Au contraire, le Combo J7 Plus a été capable de donner à nos sols un joli coup d'éclat, surtout lorsque nous avons utilisé l'échantillon de solution de nettoyage fourni avec l'aspirateur. Dans l'application, vous pouvez décider pour chacun de vos modes de nettoyage préférés si vous souhaitez utiliser une dose minimale, moyenne ou maximale de liquide.

Il y a quelques inconvénients. Tout d'abord, le tampon de la serpillière met un certain temps à s'imbiber ; lors de notre test, nous avons dû attendre environ 5 minutes pendant le processus de nettoyage avant d'obtenir des résultats constants et sans traces. Si le réservoir d'eau est plein, il peut aussi parfois laisser une marque de goutte à goutte. Si vous prévoyez d'utiliser régulièrement la fonction de nettoyage, notez que vous perdrez certains des avantages de la station de base à auto-vidage. Toutes les fonctions de nettoyage, du remplacement et du nettoyage des tampons de nettoyage au remplissage du liquide, sont entièrement manuelles.

Cependant, il ne fait aucun doute que le Combo J7 Plus offre une expérience de nettoyage qui est de loin supérieure à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent avec cette combinaison d'aspirateur robot et de serpillière. Une fois qu'elle est lancée, la serpillière est formidable - et elle a laissé nos sols brillants et sans traces.

Le Combo J7 Plus traite les tapis avec soin, les nettoyant en profondeur avant de passer la serpillière et l'aspirateur. Nous avons testé notre aspirateur pour voir si nous pouvions l'inciter à passer la serpillière sur le tapis de notre salle de bains, en le déplaçant avant et pendant un cycle de nettoyage. Cependant, le petit robot intelligent était plus que capable d'identifier le changement de texture et de ranger sa serpillière afin de ne pas endommager ou humidifier le tapis.

(Image credit: Future)

En général, le Combo J7 Plus s'est montré assez silencieux lors de ses déplacements dans notre maison, enregistrant un maximum de 68 dB sur notre décibelmètre. Il est souvent même plus silencieux, mais le volume monte d'environ 5 dB lorsque l'aspirateur augmente son aspiration de manière native. Cependant, nous avons eu un choc désagréable lorsqu'il est revenu à la base pour la première fois. Le bruit de la fonction d'autovidage nous a fait froid dans le dos, avec un niveau colossal de 90 dB - et bien que cela ne dure que quelques secondes, c'est suffisamment fort pour que nous vous déconseillions fortement de l'utiliser dans des circonstances où vous devez faire attention au bruit.

Performances : 4.5 / 5

iRobot Roomba Combo J7 Plus : Application

Possibilité de régler l'aspirateur pour qu'il nettoie pendant votre absence.

Signale tout obstacle ou erreur

Fonctionne avec Alexa, Siri et Google Assistant

Si nous devions résumer l'application iRobot en quelques mots, nous dirions "tranquillité d'esprit". L'application existe afin de rendre la possession du Combo J7 Plus aussi facile et intelligente que possible, en vous guidant à travers la phase initiale de cartographie, jusqu'à la configuration de l'assistant vocal et la personnalisation de la carte. Il y a des conseils et des rappels, vous pouvez vérifier la durée de vie des composants de l'aspirateur, et vous pouvez même donner un nom à votre aspirateur - nous avons appelé le nôtre Bouton d'or !

Comme il n'y a pas de commandes manuelles avancées sur l'aspirateur, l'application joue un rôle énorme dans la gestion de ce robot. Il est toujours préférable de donner la main aux clients, mais il est logique de pousser les gens vers l'application lorsque vous pensez à combien de ces fonctions coûteuses dépendent de l'interaction de l'utilisateur.

L'application iRobot est vraiment amusante, elle vous permet de tout faire, de la configuration de la carte aux suggestions de zones propres en passant par l'exploration des obstacles rencontrés. (Image credit: Future)

La cartographie est excellente, et elle ne s'arrête pas après la tâche initiale de cartographie de votre robot ; le Combo J7 Plus continue d'apprendre. Il peut détecter différents types de surface et fournit des estimations dans l'application sur le début et la fin des différentes pièces. Même dans des pièces plus grandes et séparées comme notre environnement de test, il a été capable d'identifier où se terminait le salon et où commençait la cuisine/salle à manger. Il a également identifié la zone de la cuisine comme une zone de nettoyage nécessitant plus d'attention, me notifiant dans l'application qu'il avait une nouvelle recommandation.

La fonction de cartographie intelligente nous a également permis de résoudre un problème particulier auquel nous sommes confrontés avec les aspirateurs robots : les butées de porte. Vivre dans un appartement avec de lourdes portes coupe-feu qui se ferment sans butoir n'est pas la meilleure configuration pour un aspirateur robot qui ne peut pas ouvrir les portes, et le robot ne reconnaît pas encore les butoirs de porte comme un obstacle, il les déloge donc fréquemment. Cependant, grâce à l'outil de cartographie intelligente, nous avons pu délimiter la zone où se trouve notre porte et empêcher l'aspirateur de s'emprisonner.

Application : 5 / 5

iRobot Roomba Combo J7 Plus : Autonomie

Il faut environ deux heures pour le recharger

Difficile de savoir quelle est la charge restante

Recharge intelligente lorsque le travail est en pause

Dans l'ensemble, les spécifications de la batterie du Roomba Combo J7 Plus d'iRobot sont une sorte de beau mystère ; il n'y a pas de mot officiel d'iRobot sur la durée de vie de la batterie, mais nous avons trouvé qu'il était assez difficile de la vider. Nous avons pu effectuer trois nettoyages complets (Aspiration et serpillère) de notre appartement deux pièces et il nous restait encore de l'autonomie, ce qui signifie qu'il peut durer au moins 120 minutes.

L'aspirateur retourne automatiquement à sa base entre deux tâches ou, s'il n'a plus de batterie pendant une tâche. La lumière circulaire qui tourne autour du bouton du couvercle vous indique qu'il a fini de se recharger, en éclairant uniquement la moitié inférieure du bouton. Selon iRobot, l'appareil consomme une "très petite quantité d'énergie" lorsqu'il est à son socle, mais il est possible de modifier ses paramètres dans l'application pour réduire encore cette consommation.

Batterie : 5 / 5

iRobot Roomba Combo J7 Plus : Bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Attribute Notes Score Rapport qualité/prix Il n'est pas bon marché, mais il est puissant. Nous ne pouvons pas nous résoudre à donner une note de 5/5 pour le rapport qualité-prix d'un appareil aussi coûteux, mais il faut être réaliste, vous en avez pour votre argent. 4 / 5 Design Nous aimions déjà le design du J7 pour sa taille compacte, mais l'ajout de la serpillière rétractable lui donne un bonus mérité en matière d'innovation. Nous aimerions toujours avoir plus de commandes sur le corps de l'aspirateur. 5 / 5 Performances L'aspirateur fonctionne bien lors du test avec des saletés régulières, mais aura du mal avec les débordements. La serpillière fonctionne correctement, bien mieux que la plupart des modèles combinés. 4.5 / 5 Application L'application dispose de nombreuses fonctionnalités pour vous occuper, offrant un degré de personnalisation qui vous permettra vraiment de gérer plus efficacement votre maison. De plus, vous pouvez utiliser Alexa, Siri ou Google pour améliorer cette fonctionnalité. 5 / 5 Autonomie La durée de vie de la batterie est impressionnante, et nous ne doutons pas qu'elle puisse prendre en charge toute une maison sans problème. De plus, son système de navigation signifie qu'il est très peu probable que vous rentriez chez vous et que vous le trouviez perdu et sans charge en dehors de sa base. 5 / 5

Dois-je acheter le iRobot Roomba Combo J7 Plus ?

Achetez-le si...

Vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie Avec sa détection d'objets, sa capacité à aspirer des particules aussi petites que 0,7 micron, la promesse P.O.O.P d'iRobot et ses roulettes bien conçues, ce robot aspirateur est idéal pour les propriétaires d'animaux. Il ne sera pas non plus aussi enclin à effrayer vos amis à fourrure, les évitant systématiquement.

Vous voulez une expérience mains libres Aucun autre aspirateur robot sur le marché ne peut offrir le niveau d'intelligence fourni par les modèles Roomba d'iRobot. Vous aurez à peine besoin d'entretenir l'aspirateur, sauf si vous passez régulièrement la serpillère, et tout ce que vous devez savoir sur votre appareil est à portée de main grâce à l'application.

Vous voulez le meilleur des deux domaines Si vous voulez un aspirateur robot qui passe aussi la serpillière, et que vous voulez le meilleur, ne cherchez pas plus loin que l'iRobot Roomba Combo J7 Plus. Il s'agit du combo aspirateur robot le plus avancé que nous ayons vu jusqu'à présent. Il résout la plupart des problèmes que nous avons rencontrés au fil des ans avec sa serpillière fixée en bas.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez le calme et la tranquillité La plupart du temps, le Roomba Combo J7 Plus d'iRobot est assez silencieux, et certainement plus que certains de ses concurrents. Cependant, les 10 à 30 secondes pendant lesquelles il se vide dans la base sont à la limite de l'insupportable à plus de 90 dB, surtout si vous êtes dans la même pièce.

Vous ne voulez pas acheter d'accessoires. Il existe des accessoires très utiles pour les aspirateurs iRobot, mais pour nettoyer à l'aide de la fonction de serpillère et de la base autovideuse, vous devrez régulièrement acheter des sacs à poussière et des solutions de nettoyage compatibles.

Vous avez un budget limité Il est peut-être moins cher que le S9 Plus (lancé à 1499 euros, bien qu'actuellement soldé 999 euros), mais ce Combo J7 Plus reste très proche en termes de prix. Vous obtenez ce pour quoi vous payez, mais vous n'avez peut-être pas besoin de toutes les fonctions offertes. Dans ce cas, vous devriez plutôt vous tourner vers d'anciens modèles de Roomba ou vers des marques plus économiques comme iLife et Eufy.