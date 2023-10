Test du Samsung T9, le SSD portable efficace et robuste

Après avoir adopté la technologie Gen 2x2 alors que la plupart des fabricants de PC l'avaient rejetée, Samsung propose ici un SSD externe efficace qui peut supporter les chocs. Les principaux problèmes sont un prix exagéré et l'absence de logiciel au lancement. Il est propulsé sur un marché concurrentiel où des produits plus rentables existent depuis un certain temps.

Le dernier SSD externe de Samsung était le T7 Shield, lancé en octobre 2022, ce qui fait du nouveau T9 le premier nouveau produit de cette série depuis un an. Il arrive trois ans après la sortie du T7 classique. Le T9 a beaucoup plus en commun avec le T7 Shield de par son extérieur robuste, mais il semble que Samsung n'ait pas voulu utiliser la désignation "Shield" sur ce modèle.

Il s'agit d'un disque SSD USB externe de petite taille, doté d'un revêtement caoutchouté pour résister aux chocs et aux éraflures que ce type d'appareil peut généralement subir. Là où ce design diffère nettement du T7 Shield, c'est que l'interface USB de ce disque est conçue pour l'USB 3.2 Gen 2x2 pour ceux qui ont la chance d'avoir ce type de port USB.

Avec un port USB 3.2 Gen2 classique, les meilleures vitesses disponibles sont de l'ordre de 1 000 Mo/s, mais avec la techno Gen 2x2, la lecture et l'écriture peuvent être portées à un maximum de 2 000 Mo/s. Pour améliorer l'expérience, Samsung a mis en place un système de cache pour maintenir les performances d'écriture avant que les véritables performances sous-jacentes des modules NAND ne soient exposées.

Cette fonction peut rendre le T9 utile pour sécuriser des vidéos directement à partir de caméras qui peuvent écrire sur des périphériques externes ou pour toute personne déplaçant des fichiers volumineux d'un PC vers un espace de stockage.

Ce disque n'est pas bon marché : le modèle de 1 To coûte 149,99 €, ce qui le rend plus cher que le Kingston XS2000, le Corsair EX100U et le Sabrent Rocket Nano V2, mais moins cher que le Crucial X10 Pro.

Les performances et la résistance de ce disque sont excellentes, mais le rapport qualité-prix laisse à désirer.

Samsung T9 : prix et disponibilité

Combien cela coûte-t-il ? À partir de 149,99 €.

À partir de 149,99 €. Quand est-il disponible ? Il est disponible dès maintenant

Il est disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Directement auprès de Samsung ou par l'intermédiaire de revendeurs tels que Darty ou Boulanger

Nous avons constaté une tendance avec beaucoup de ces nouveaux disques Gen 2x2, où les ventes et le marketing ont fait valoir que si un disque est deux fois plus rapide, il devrait être deux fois plus cher, indépendamment de la capacité. Il semble que Samsung ait été victime de cette logique, en rendant le T9 beaucoup plus cher que le T7 ou le T7 Shield.

Le prix de lancement en France est de 149,99 € pour le plus petit disque de 1 To, de 249,99 € pour le disque de 2 To et de 429,99 € pour le disque de 4 To.

Ces prix sont tous des prix de vente conseillés, nous espérons donc que les détaillants les réduiront quelque peu.

Si l'on compare le T9 à d'autres disques Gen 2x2, seuls le Crucial X10 Pro et le SanDisk Extreme Pro V2 sont plus chers, tandis que le Corsair EX100U, le Kingston XS2000, le Sabrent Rocket Nano V2 et l'ADATA Elite SE880 sont tous moins coûteux. Et, dans certains cas, ces alternatives moins chères sont aussi abordables que le T7. En raison d'une surfabrication fin 2022, le prix du stockage SSD externe à base de NAND a chuté de plus de 20 %.

Nous ne pouvons qu'espérer que cela se produise rapidement. Étant donné que Micron (Crucial), Samsung et SanDisk tentent tous de défier cette période de grandes difficultés économiques avec leurs récents lancements, il n'y a qu'une seule issue probable.

Rapport qualité/prix : 3 / 5

Samsung T9 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques techniques du Samsung T9 Capacité : 1TB, 2TB or 4TB Dimensions : 88 x 60 x 14mm Poids : 122g Vitesse de transfert des données : Lecture jusqu'à 2 000 Mo par seconde ; écriture jusqu'à 2 000 Mo par seconde sur le modèle 4TB Interface : USB 3.2 Gen 2x2 Protection des données : Cryptage matériel XTS-AES 256 bits sur l'ensemble du disque Indice de protection IP : N/A Résistance aux chutes : Jusqu'à 3m Températures de fonctionnement : 0C à 60C Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Microsoft, iOS, Android, Linux, Chrome, Thin Clients, Embedded Systems Homologations réglementaires : CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS Garantie : Limitée à 5 ans

Samsung T9 : design

Revêtement protecteur

Pas particulièrement petit

Deux types de câbles (USB-C et USB-A)

Pas d'indice IP

Le premier aspect du T9 qui le différencie du T7 et du T7 Shield est qu'il est doté d'un étrange revêtement extérieur ondulé en caoutchouc. Nous sommes à peu près sûrs que ce revêtement est collé à la coque intérieure métallique du disque, et qu'il s'agit donc d'une caractéristique permanente.

Dans notre échantillon, il était noir, et nous supposons que tous les T9 seront de cette couleur, du moins au début. Le caoutchouc ondulé mis à part, il s'agit à peu près de la même conception métallique que celle du T7, et si vous enlevez le revêtement protecteur, nous supposons que la taille serait identique.

Comparé à d'autres disques durs externes récents, il n'est pas particulièrement petit, étant nettement plus grand et plus lourd que tous les produits alternatifs que nous avons testés. Non pas qu'il soit massif ou qu'il ne tienne pas facilement dans une poche, mais le X10 Pro et le Kingston XS2000 sont des disques beaucoup plus compacts.

Ce que nous avons apprécié avec le T9, c'est que Samsung a inclus les câbles USB-C et USB-A dans la boîte, bien qu'il n'ait pas fourni d'étui pour les transporter lorsque le disque n'est pas utilisé.

Dans un récent article sur le Crucial X10 Pro, nous nous sommes moqués de la capacité de ce produit à résister aux chutes, les tests d'impact ayant été réalisés sur de la moquette. Selon Samsung, les tests de chute du T9 ont utilisé des plaques d'acier comme surface d'impact et des hauteurs allant jusqu'à trois mètres. C'est plus haut que pour la plupart des disques testés. Malheureusement, Samsung n'a pas attribué de certification IP au T9, et il n'est donc pas résistant à l'eau ou à la poussière, comme le Crucial X10 Pro.

Nous devons également mentionner que la garantie de Samsung ne couvre pas les chutes, quelle que soit la hauteur. En revanche, elle offre une garantie de cinq ans pour les autres problèmes qui pourraient survenir sur le disque dur.

Design : 4 / 5

Samsung T9 : logiciel

Samsung Magician MIA

Pas d'outils de sauvegarde en direct

Nous aimerions vous parler de la nouvelle version logicielle Magician 8.0 de Samsung et de la façon dont elle tire le meilleur parti de ce dispositif de stockage, mais nous ne l'avons pas vue.

Censée être lancée en septembre, elle n'était malheureusement pas prête à être testée avec le T9.

Ce que nous pouvons dire, c'est que la version précédente, Magician 7.0, ne reconnaît pas le T9 et ne propose pas de mise à jour du firmware.

D'après ce que l'on nous a dit à propos de Magician 8.0, cette version combine tous les outils logiciels de Samsung, y compris le logiciel de migration des données, le logiciel PSSD et l'authentification de la carte, en un seul outil. Elle devrait également prendre en charge Windows, Mac et Android.

Ce que ce logiciel ne semble pas offrir, c'est un outil de sauvegarde en direct capable d'extraire automatiquement les fichiers nouvellement créés de dossiers spécifiques, bien que cette technologie existe pour les utilisateurs de Mac d'Apple.

En bref, Magician 8.0 semble utile, mais pas très complet, et ce qu'il contient ne pas peut encore faire l'objet d'une évaluation par la rédaction.

Logiciel : 2 / 5

Samsung T9 : performances

Rapide

Mise en cache de la capacité

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Test de référence Lecture (MBps) Écriture (MBps) AJA System Test 1GB 1814 1829 AJA System Test 64GB 1811 1714 CrystalDiskMark Default 2008 1914 CrystalDiskMark Real World 1277 1354 ATTO 1890 1720 AS SSD 1798 1808

La première information importante à propos de ce disque est que, comme pour le X10 Pro et le Kingston XS2000, si vous ne disposez pas de ports USB 3.2 Gen 2x2, vous n'obtiendrez pas les résultats que notre équipe de test a obtenus avec ce disque.

La plupart des ordinateurs sont équipés de ports USB 3.2 Gen 2, et certains n'ont que des ports Gen 1. Si vous avez l'un ou l'autre de ces ports, il n'est pas très logique d'acheter le T9. En effet, il fonctionnera comme n'importe quel SSD de Gen 2, comme le Crucial X8, beaucoup moins cher, à environ 1 000 Mo/s. Les disques connectés en Gen 1 n'obtiendront qu'environ 1 000 Mo/s, ce qui est très peu. Les disques connectés de la génération 1 n'atteindront qu'environ 450 Mo/s, car c'est la limite de cette interface.

Bien que nos benchmarks ne soient pas définitifs, ils révèlent que le T9 est performant et s'approche des limites théoriques de l'interface USB 3.2 Gen 2x2.

Le test AJA System est un test utile : nous répétons le même test avec un fichier de 1 Go et un autre de 64 Go. La différence de performance entre ces deux tailles de fichier révèle souvent comment le lecteur gère une écriture soutenue. Tous les disques NAND ont une limite de cache où la vitesse d'écriture tombe à celle des modules NAND, et cette limite peut être de 400 Mo/s, quelle que soit l'interface utilisée.

La mémoire tampon du T9 est déterminée par la capacité du disque, avec des tailles de 22 Go, 88 Go et 180 Go pour les disques de 1 To, 2 To et 4 To, respectivement. Notre disque d'évaluation a une capacité de 4 To ; par conséquent, la différence de vitesse entre les disques de 1 Go et 64 Go était mineure, alors qu'elle aurait pu être nettement inférieure sur le disque de 1 To sur la base de ces informations.

Par conséquent, si vous avez l'intention d'écrire de gros fichiers sur le T9, optez pour le modèle de 4 To.

En ce qui concerne les disques Gen 2x2, le T9 fait partie des meilleures options et

affiche des performances comparables aux Crucial X10 Pro et Kingston XS2000.

Performances : 4 / 5

Samsung T9 : verdict

La raison pour laquelle Samsung a attendu jusqu'à aujourd'hui pour sauter dans le train de la Gen 2x2 est un mystère, mais cela pourrait avoir beaucoup à voir avec le niveau peu impressionnant des systèmes compatibles USB 4.0 sur le marché.

Quelle que soit l'origine de son apparition, le T9 constitue une alternative intéressante aux offres similaires de Crucial, Corsair, SanDisk et Kingston.

Les points positifs de ce disque sont ses excellentes vitesses de lecture et sa capacité à maintenir les performances d'écriture, en particulier sur les capacités les plus importantes. Il est également capable de résister aux aléas du quotidien, les chocs notamment, même si Samsung ne prétend pas qu'il est étanche.

Il partage le même problème que le Crucial X10 Pro lors de son lancement, à savoir que les fabricants pensent qu'il vaut plus que ce que le public est susceptible d'accepter. Il sera intéressant de voir si le prix s'adoucit après le lancement ou si Samsung propose des promotions pour stimuler les ventes. Au prix actuel, et avec des ports Gen 2x2 qui ne sont pas une caractéristique standard, il pourrait s'avérer difficile pour le T9 d'obtenir l'adhésion des clients.

Devrais-je acheter le Samsung T9 ?

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Pas bon marché, mais moins cher que le Crucial X10 Pro 3/5 Design Conçu pour tomber, mais pas pour être mouillé. Grand par rapport aux autres lecteurs de cette catégorie. 4/5 Logiciel Le logiciel pourra être bon lorsqu'il sera disponible. 2/5 Performances Bonnes performances, en particulier avec les grandes capacités. 4/5 Conclusion Des performances satisfaisantes et une conception résistante aux chutes. Mais il est cher, tout le monde n'a pas la Gen 2x2 et il n'est pas étanche. 4/5

Achetez-le si...

Vous disposez de ports USB 3.2 Gen 2x2

Si vous n'avez pas besoin des performances de la Gen 2x2, il existe de nombreux modèles alternatifs moins chers, offrant un cryptage et des capacités plus importantes. Ce disque fonctionnera avec les ports USB les plus lents, mais il est préférable d'économiser de l'argent et d'acheter un disque moins cher dans ce cas.

Vous copiez des fichiers volumineux

C'est l'un des disques Gen 2x2 les plus rapides que nous ayons testés ; il peut maintenir des performances de lecture et d'écriture sur le long terme avec des capacités plus importantes. Cependant, vous pouvez aller plus vite avec Thunderbolt pour ceux qui veulent des performances ultimes.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas de ports Gen 2x2

Il existe de nombreux disques durs externes abordables qui fonctionnent avec des ports USB 3.2 Gen 2, et la grande majorité des ordinateurs sont équipés d'un ou plusieurs de ces ports. Si vous ne disposez pas d'un ordinateur avec des ports Gen 2x2, le T9 n'est qu'un moyen onéreux d'obtenir les mêmes performances que le T7 ou le T7 Shield.

Vous travaillez dans la jungle

L'absence de protection IP contre la poussière et l'eau signifie que, contrairement au Crucial X10 Pro, ce disque ne serait pas idéal dans un désert ou une jungle. Ou tout autre endroit humide.

