Test Avira Antivirus : des solutions efficaces

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

À noter Voici notre récapitulatif tout-en-un passant en revue toutes les solutions de sécurité grand public Avira pour 2023, l'une de nos applications antivirus gratuites préférées. Sur cette page, vous trouverez : (a) un aperçu d'Avira Free (b) une évaluation complète de l'application d'entrée de gamme Avira Antivirus Pro, ainsi que nos avis sur les fonctionnalités supplémentaires intégrées au reste de la gamme : (c) Avira Internet Security, et (d) le pack haut de gamme Avira Prime. Vous pouvez accéder aux évaluations de ces produits individuels en cliquant sur les liens dans la barre de navigation à gauche.

Le logiciel antivirus Avira existe depuis un certain temps et a toujours bien protégé contre de nombreux types de logiciels malveillants, y compris les ransomwares. Il dispose d'un bon programme antivirus gratuit pour commencer, mais sa véritable valeur réside dans les outils de sécurité avancés inclus dans son option d'abonnement payant.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires incluses dans les offres Avira de niveau supérieur, on peut citer un pare-feu pour protéger votre connexion réseau, un gestionnaire de mots de passe pour masquer vos informations d'identification en ligne, l'analyse des disques externes et des périphériques USB, ainsi qu'un accès illimité à un VPN. Tous les logiciels antivirus d'Avira sont dotés d'une interface claire qui permet de trouver facilement les outils dont vous avez besoin, mais il peut y avoir quelques problèmes d'utilisation selon la version.

La principale question qui se pose lorsqu'il s'agit de choisir une solution antivirus Avira est de savoir laquelle vous convient le mieux. Nous examinons les différents abonnements, leur contenu et leur efficacité. Nous vous informerons des problèmes que nous avons découverts lors des tests afin que vous puissiez également en tenir compte.

Avira Antivirus Pro options d'abonnement : Avira Antivirus Pro pour 9,99 $US par an

Forfaits et tarifs

Chacun des quatre produits proposés par Avira s'appuie sur les outils et les fonctionnalités des autres. Ils offrent tous le même niveau de sécurité et utilisent des protections en temps réel pour empêcher les logiciels malveillants d'infecter votre ordinateur. Ils présentent tous des différences notables, et il convient donc d'examiner attentivement ce qui est proposé pour s'assurer que la solution antivirus Avira que vous choisirez répond à vos besoins.

Avira Free Security ne propose pas grand-chose d'autre que le blocage des logiciels malveillants. Ce blocage s'effectue en temps réel, de sorte que les menaces en ligne sont stoppées avant qu'elles n'aient la possibilité d'infecter votre ordinateur. Vous ne pouvez protéger qu'un seul appareil, mais vous pouvez choisir celui sur lequel vous souhaitez télécharger Avira Free. Il existe des versions Windows, Mac, Android et iOS. Bien sûr, le plus beau, c'est qu'Avira Free Security ne vous coûte rien.

Avira Antivirus Pro est ce que nous considérons comme la solution antivirus de base. Il ne fait pas beaucoup plus que la version gratuite en termes de protection globale, mais il inclut un pare-feu. Cela vaut le coût, car un pare-feu permet d'empêcher les attaques de logiciels malveillants de passer par votre réseau ou vos connexions Internet. Avira Antivirus Pro propose des options d'abonnement d'un mois, d'un an et de deux ans. La meilleure offre est cependant l'abonnement d'un an. Il commence à 34,95€ (20,95€ la première année) pour un seul appareil, bien qu'une option pour cinq appareils soit disponible. Le coût de l'option mensuelle commence à 3,95€ par mois. Pour s'abonner 2 ans, il vous faudra débourser 59,95€.

Avira Internet Security est proposé à partir de 44,95€/an (26,95€ la première année) pour un seul appareil. Il propose également un abonnement mensuel de 4,95€ par mois et une option de 2 ans à 79,95€. Vous pouvez payer un peu plus cher pour protéger jusqu'à 5 appareils avec l'une de ces formules. Internet Security propose un peu plus d'outils qu'Antivirus Pro et constitue, selon nous, la meilleure offre d'Avira. L'équilibre entre une bonne sécurité et une valeur globale est atteint à ce niveau de prix.

La plus grande différence entre Avira Prime et Internet Security est le nombre d'appareils minimum couverts par son abonnement le moins cher (5 au total), sa compatibilité avec les appareils mobiles et l'inclusion d'un accès VPN illimité. Vous pouvez choisir entre son offre mensuelle de 9,95€, un abonnement d'un an à 99,95€ (59,95€ la première année) ou un abonnement de 2 ans à 189,95 €. Vous avez la possibilité de couvrir jusqu'à 25 appareils, mais il n'y a pas d'offre intermédiaire. Avec Prime, vous passez directement de 5 à 25 appareils.

Comparaison des abonnements Avira

Swipe to scroll horizontally Avira Free Security Avira Antivirus Pro Avira Internet Security Avira Prime Système d'exploitation Windows, Mac, Android, iOS Windows, macOS Windows. macOS Windows, macOS, Android, iOS Nombre maximum d'appareils 1 5 5 25 Prix de départ GRATUIT 34,95€ (20,95€ la première année) 4,95€/an (26,95€ la première année) 99,95€ (59,95€ la première année) Analyse de vulnérabilité ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Pare-feu ❌ ✔️ ✔️ ✔️ Gestionnaire de mots de passe ❌ ❌ ✔️ ✔️ Nettoyeur de PC ❌ ❌ ❌ ✔️ VPN ❌ ❌ ❌ ✔️

Antivirus Free Security

La mise en route d'Avira Free Security est facile. Il vous guide tout au long du processus de téléchargement et d'installation. Une fois installé, il y a quelques étapes à suivre pour activer les bons outils. Si vous vous y connaissez en technologie, la procédure est assez intuitive, et si vous êtes novice en matière de logiciels antivirus, Avira propose des instructions pour vous aider à trouver les fichiers et les outils dont vous avez besoin pour les activer. La protection en temps réel sera déjà activée, de sorte que vous serez protégé dès l'installation d'Avira.

Le logiciel lance immédiatement une analyse approfondie de votre système. Il recherche les logiciels malveillants présents sur votre ordinateur et les points faibles potentiels. Le rapport complet vous indique les logiciels obsolètes, les anciens fichiers inutiles et d'autres éléments d'applications qui peuvent être supprimés pour que votre ordinateur fonctionne plus rapidement. Cependant, les détails spécifiques et la possibilité de demander à Avira de les corriger ne sont disponibles que si vous passez à l'un de ses abonnements payants.

Pour être mieux protégé, vous devez activer l'extension de navigateur Avira dans les navigateurs que vous utilisez. Lorsque vous ouvrez un navigateur pour la première fois après l'installation d'Avira, un message vous invite à activer l'extension. Cela permet d'empêcher le téléchargement de fichiers de logiciels malveillants sur votre ordinateur. Elle vous empêche également de visiter des sites web dangereux connus pour abriter des menaces, y compris des systèmes de phishing.

Avira Free Security ne vous permet de protéger qu'un seul appareil, mais vous pouvez décider de l'appareil à utiliser. Il existe un seul téléchargement pour chacun des principaux systèmes d'exploitation, Windows, Mac, Android et iOS.

Protection de la vie privée

AV-Comparatives et AV-Test attribuent à Avira les meilleures notes pour la détection et le blocage des logiciels malveillants. Il s'est avéré tout aussi efficace pour arrêter les nouveaux logiciels malveillants qui n'avaient pas été officiellement classés ou ajoutés aux bases de données de logiciels malveillants. En effet, Avira utilise une technologie d'apprentissage pour reconnaître les schémas familiers d'une nouvelle menace en se basant sur ce qu'il a vu des anciens logiciels malveillants et les bloquer.

Lors de nos propres tests, nous avons pu constater qu'Avira bloque efficacement les logiciels malveillants pendant le processus de téléchargement, de sorte que la menace ne puisse pas infecter votre ordinateur. Les logiciels malveillants capturés sont placés dans le dossier Quarantaine. Vous avez ainsi la possibilité d'examiner le fichier dans un endroit sûr et sécurisé et de décider si vous pouvez l'autoriser à s'installer ou s'il s'agit réellement d'une menace. À partir de là, vous pouvez demander manuellement à Avira de nettoyer la menace ou laisser Avira le faire pour vous, généralement dans un délai de 14 jours à partir du moment où le fichier est placé en quarantaine.

De temps en temps, Avira marque un fichier légitime comme étant un logiciel malveillant. Cependant, son taux global de non-identification des fichiers sûrs n'est que de 0,2 %. Ni les laboratoires antivirus indépendants ni nos propres testeurs n'ont vu Avira laisser passer une menace réelle en pensant qu'elle était correcte. Dans l'ensemble, vous êtes à l'abri des menaces en ligne lorsque vous utilisez Avira Free Security.

Avira Free Security vous permet d'exécuter des analyses de base ou plus approfondies de votre système. Ces analyses recherchent les virus et les vulnérabilités qui vous exposent à d'autres types de menaces. Avira vous fournit un bon rapport sur ce qu'il trouve, mais il ne corrige pas la plupart des problèmes à moins que vous n'optiez pour une mise à niveau vers une version payante. Vous pouvez trouver ces problèmes par vous-même et les corriger manuellement. Vous obtiendrez suffisamment de détails pour savoir où se trouvent les fichiers afin de les supprimer, ou pour savoir quels logiciels doivent être mis à jour avec la version la plus récente.

Avira Free Security ne dispose pas d'outils de sécurité avancés. Il n'y a pas de pare-feu, bien que le lien vers l'icône soit disponible sur le tableau de bord. Il n'y a pas non plus de gestionnaire de mot de passe ou de mise à jour logicielle. Toutes ces fonctionnalités, et bien d'autres encore, sont disponibles lorsque vous passez à l'option payante.

Performances

Ce logiciel antivirus gratuit est propre et sans fioritures. La navigation est intuitive et le mode sombre est agréable à l'œil. Il utilise des icônes pour vous diriger vers les fonctions et les outils dont vous avez besoin. Cependant, ce n'est pas parce qu'il y a un lien vers une icône que vous pouvez l'utiliser pleinement, si tant est que vous puissiez l'utiliser.

Lors de l'utilisation d'Avira sur notre machine de test et notre machine personnelle, nous avons remarqué quelques ralentissements. Les navigateurs mettaient plus de temps à s'ouvrir et les autres applications à se lancer. Nous avons également remarqué que les sites web se chargeaient plus lentement. Parfois, le décalage était suffisant pour geler notre ordinateur et provoquer de brefs moments de panique. Une fois les applications ouvertes ou le site chargé, nous n'avons pas eu les mêmes problèmes de lenteur.

AV-Test et AV-Comparatives ont tous deux constaté des problèmes de performances similaires. Tous deux ont enregistré des ralentissements pendant l'installation d'Avira. Le ralentissement peut être frustrant, bien que ce ne soit pas un gros problème si vous êtes en ligne pour une navigation normale ou pour envoyer des e-mails. Nous ne recommandons pas Avira aux joueurs, car le décalage peut provoquer une mise en mémoire tampon et interrompre le jeu.

Verdict final

Avira Free Security est très basique dans ce qu'il offre, mais cette protection globale contre les menaces en ligne est impressionnante. Nous nous sentons à l'aise en l'utilisant, bien qu'il provoque quelques ralentissements en cours d'exécution. Nous nous sommes un peu impatientés en attendant que le navigateur s'ouvre et que les sites Web se chargent, mais le ralentissement n'était pas excessif.

C'est un bon point de départ pour les novices en matière d'antivirus, car son interface est facile à utiliser. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, la mise à niveau vers l'un des abonnements payants d'Avira vous semblera naturelle tout en vous offrant des avantages supplémentaires en matière de sécurité.

Avira Antivirus Pro

Avira a remanié son interface depuis notre dernière évaluation et propose désormais un tableau de bord simplifié au thème sombre, avec un indicateur d'état et un bouton Smart Scan pour lancer des vérifications instantanées du système.

Les fonctionnalités ne manquent cependant pas, et en choisissant Sécurité, Confidentialité ou Performances dans la barre latérale de gauche, vous accédez à tout ce dont vous avez besoin : scans, pare-feu, mise à jour logicielle, VPN, outils d'optimisation, et bien plus encore. Comme pour la version gratuite, s'il existe des outils que vous n'êtes pas autorisé à utiliser à ce niveau, vous ne pourrez pas cliquer dessus pour y accéder.

Nous avons appuyé sur le bouton Smart Scan du tableau de bord. Il recherche les logiciels malveillants, les problèmes de réseau, de confidentialité et de performances (cookies de suivi, fichiers indésirables, applications de démarrage, entrées de registre orphelines), ce qui a pris moins d'une minute sur notre système de test.

L'option Analyse rapide effectue un contrôle plus conventionnel des fichiers système, des processus en cours d'exécution et du registre. Elle ne couvre pas grand-chose, mais elle est susceptible de détecter les menaces les plus courantes, et elle n'a pris que 60 secondes sur notre système d'essai.

Dans la plupart des applications antivirus, le choix d'une analyse personnalisée entraîne l'apparition d'une boîte de dialogue vous demandant quel lecteur ou dossier vous souhaitez contrôler. Avira vous offre beaucoup plus d'options, avec des analyses prédéfinies pour contrôler votre dossier Documents, les dossiers Windows, les lecteurs amovibles, les processus actifs, etc. Vous pouvez également enregistrer de nouvelles analyses personnalisées pour contrôler des lecteurs et des dossiers spécifiques, ce qui vous permet de les retrouver plus facilement par la suite.

Vous ne pouvez pas définir le fonctionnement de ces analyses personnalisées (types de fichiers à vérifier ou à ignorer, méthodes de détection à utiliser, etc. L'approche d'Avira est cependant améliorée par rapport à ce que nous voyons habituellement, et parvient à donner plus de contrôle sur l'analyse aux utilisateurs experts tout en conservant une grande facilité d'utilisation pour tous les autres.

Vous pouvez également lancer une analyse complète du système ou vérifier les éléments sélectionnés à partir du menu contextuel de l'Explorateur. Nous avons constaté qu'il fallait 28 minutes pour analyser 50 Go de données de test, ce qui constitue une bonne moyenne (Kaspersky a mis 29 minutes et Bitdefender 39.) Mais d'autres applications font plus d'efforts pour optimiser les analyses ultérieures, par exemple en ne vérifiant que les fichiers nouveaux ou modifiés, ce qui fait une réelle différence. La deuxième analyse de nos données de test par Avira a duré 24:41, par exemple, alors que celle de Bitdefender n'a duré que 27 secondes.

Protection de la vie privée

Avira Antivirus Pro revendiquant une détection des ransomwares de haute qualité, nous avons décidé de confronter le programme à notre propre simulateur de ransomware. Celui-ci est très basique et n'utilise aucune astuce de malware furtif, mais comme nous l'avons codé nous-mêmes, nous savions qu'il ne figurerait pas dans la base de données de signatures Avira. La seule façon pour le logiciel de détecter notre menace était de reconnaître son comportement.

Nous avons lancé notre simulateur de ransomware, puis nous l'avons vu parcourir avec succès plusieurs dossiers de notre arborescence de dossiers de test, chiffrant plus de 6 000 documents et fichiers de données, sans qu'Avira Antivirus Pro ne tire la sonnette d'alarme ou n'essaie de le repérer.

On peut dire que c'était la bonne décision. Après tout, notre simulateur ressemble à un logiciel malveillant, mais n'est pas un véritable logiciel malveillant, et il est donc logique de le laisser fonctionner. Et nous savons également, grâce aux résultats des tests, qu'Avira bloque la grande majorité des nouvelles menaces réelles.

Néanmoins, nous préférons l'approche plus prudente adoptée par Bitdefender et Trend Micro. Dans leurs dernières évaluations, ces applications ont non seulement réussi à détecter et à neutraliser notre logiciel de test, mais elles ont également récupéré la poignée de fichiers que notre simulateur a réussi à crypter.

Caractéristiques

En parcourant la liste des modules d'Avira, vous trouverez un bouton marche/arrêt pour un pare-feu, mais ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas ce que vous croyez. Il n'y a pas de protection réseau supplémentaire, il s'agit simplement d'une interface alternative pour le pare-feu Windows.

Elle n'apporte pas grand-chose, si ce n'est qu'elle permet d'activer ou de désactiver plus facilement le pare-feu et de modifier quelques paramètres pour vos profils réseau. L'accès à d'autres fonctions, comme la définition de règles d'application, ouvre simplement les boîtes de dialogue habituelles du pare-feu Windows. Si vous avez vraiment besoin de prendre le contrôle du pare-feu Windows, vous feriez mieux d'apprendre à vous repérer dans l'interface standard.

La nouvelle interface intègre de nombreux autres outils gratuits d'Avira et permet de les essayer plus facilement qu'auparavant (il n'est pas nécessaire d'exécuter chaque programme d'installation séparément, par exemple).

Certains de ces outils sont des versions réduites d'autres produits Avira et sont disponibles séparément et gratuitement, que vous achetiez Avira Antivirus Pro ou non. Cependant, beaucoup d'entre eux sont réellement utiles.

Le Software Updater d'Avira trouve les mises à jour nécessaires et les installe automatiquement.

Les outils de confidentialité comprennent une extension de blocage des publicités et des traqueurs pour Chrome, Edge, Firefox et Opera. Un destructeur de fichiers supprime les fichiers confidentiels en toute sécurité ; un gestionnaire de mots de passe simple stocke vos identifiants et les synchronise sur tous vos appareils, et un module Paramètres de confidentialité vous aide à choisir des paramètres Windows plus sûrs. Il existe également un "navigateur sécurisé", bien qu'il ne s'agisse pas d'un navigateur isolé personnalisé comme SafePay de Bitdefender : il s'agit simplement d'une version standard d'Opera.

Il y a aussi une section Performance étonnamment complète, avec des outils pour libérer de l'espace disque, optimiser les temps de démarrage, trouver et supprimer les éléments du Registre qui ne fonctionnent pas, supprimer les fichiers en double, mettre à jour les pilotes, et bien plus encore.

Comme il s'agit d'une version gratuite, elle ne gère que les tâches de nettoyage et d'optimisation les plus courantes. C'est suffisant pour être utile et nous sommes heureux de le voir ici. Cependant, son outil System Speedup est plus efficace, mais il n'est pas inclus à ce niveau.

Verdict final

La nouvelle interface d'Avira Antivirus Pro intègre très bien ses nombreuses fonctionnalités. Cependant, vous pouvez installer plusieurs d'entre elles séparément et gratuitement, et les résultats de protection actuels des tests de laboratoire sont, au mieux, moyens.

Avira Internet Security

Avira Internet Security est un ensemble de produits qui comprend Avira Antivirus Pro, Software Updater Pro et Password Manager Pro.

Le Software Updater Pro d'Avira est un gestionnaire de correctifs facile à utiliser qui vérifie régulièrement si des mises à jour d'applications sont manquantes et peut installer automatiquement ce qu'il trouve. Vous n'avez rien à télécharger et vous ne verrez aucune application d'installation.

Password Manager Pro d'Avira génère des mots de passe sécurisés, remplit automatiquement les formulaires de connexion pour vous et synchronise les nouvelles informations d'identification sur tous vos appareils.

Si vous êtes habitué aux suites de sécurité accompagnées d'un contrôle parental et éventuellement d'un filtre anti-spam, cela peut vous sembler un peu insuffisant. Mais si la gestion des correctifs et les mots de passe figurent en tête de votre liste de priorités, il peut être intéressant d'examiner cette suite de plus près.

Le Software Updater Pro d'Avira affirme mettre à jour automatiquement "plus de 150 programmes", ce qui est moins que de nombreux concurrents. Le logiciel gratuit Patch My PC met à jour plus de 300 programmes, tandis que d'autres peuvent en gérer beaucoup plus. La liste de Software Updater est cependant bien choisie et couvre des applications et des composants très importants : .NET, Acrobat Reader, CCleaner, Google Chrome, Firefox, IrfanView, Java, Opera, Paint.net, TeamViewer, VLC Media Player, ainsi que des mises à jour pour Windows et divers composants et couches Windows.

Pour nous, le package a fonctionné en grande partie comme annoncé. Nous avons installé quelques anciennes versions d'applications prises en charge, Software Updater a trouvé 11 mises à jour correctes et en a téléchargé et installé 10 en silence. Il n'a pas pu mettre à jour automatiquement FileZilla, le même problème que dans la dernière évaluation. Néanmoins, le simple fait d'avoir une alerte de mise à jour était utile, et Software Updater nous a également donné un lien vers le site de FileZilla où nous pouvions le télécharger et l'installer nous-mêmes.

Software Updater peut également vérifier les mises à jour des pilotes, bien que cela soit beaucoup moins utile. S'il vous indiquait que votre pilote NVVHCI Enumerator est obsolète, par exemple, que penseriez-vous ? Cela pourrait-il causer des problèmes, devriez-vous le mettre à jour ? Ou bien s'agit-il de la dernière version compatible avec une autre partie de votre système, et la mise à jour endommagerait votre PC au point qu'il ne pourrait même pas démarrer ?

Ce n'est pas grave, nous n'en avons pas la moindre idée non plus. L'aspect pilote de Software Updater peut toujours être utile en ce sens qu'il peut mettre en évidence une mise à jour manquante que vous pouvez explorer manuellement, mais c'est à peu près tout. Pour la grande majorité des utilisateurs, il est préférable de laisser la prise en charge des pilotes à Windows Update.

Nous avons donc quelques problèmes avec Software Updater, mais il est meilleur que les gestionnaires de correctifs fournis avec la plupart des suites de sécurité. La plupart des utilisateurs en tireront profit, et si ce n'est pas votre cas, si vous êtes un expert qui déteste ce genre d'outil, pas de problème - vous pouvez l'utiliser pour des vérifications manuelles uniquement (pas de mises à jour automatiques du tout), ou simplement désinstaller le module et vous concentrer sur le reste de la suite.

Gestionnaire de mots de passe Avira Pro

(Image credit: Avira)

Avira Password Manager Pro est facile à installer pratiquement partout. Installez les applications Windows, Mac, Android ou iOS, ou les extensions Chrome, Firefox, Edge ou Opera, importez vos identifiants existants et vous êtes prêt à démarrer.

Le logiciel comprend un générateur de mot de passe sécurisé, enregistre les nouveaux identifiants au fur et à mesure de leur saisie et peut remplir automatiquement les formulaires de connexion lorsque vous revenez.

La dernière version prend en charge les identifiants et les cartes de crédit, mais c'est tout. Il n'est pas possible d'enregistrer des noms, des adresses ou d'autres informations d'identité.

Le gestionnaire de mots de passe Avira Password Manager Pro dispose de quelques fonctionnalités avancées. Vous pouvez accéder à vos mots de passe par reconnaissance tactile ou faciale, par exemple, si ces fonctions sont prises en charge par votre appareil. L'authentification à deux facteurs permet de se connecter via un code de sécurité envoyé à votre téléphone. L'application peut également vous alerter en cas de mots de passe faibles ou réutilisés, ou émettre une notification si l'un de vos comptes a été piraté.

Si vous n'avez pas d'autre gestionnaire de mots de passe, l'offre d'Avira simplifiera vos connexions et pourrait contribuer à rendre vos comptes beaucoup plus sûrs.

Le service n'est cependant pas en mesure d'égaler les meilleurs concurrents, et si vous recherchez une véritable puissance de gestion des mots de passe, vous devriez probablement regarder ailleurs.

Verdict final

Dans l'ensemble, Avira Internet Security ressemble beaucoup à Antivirus Pro - c'est un pack relativement satisfaisant, mais il n'a pas assez de fonctions ou de caractéristiques pour que nous le recommandions par rapport à la concurrence.

Si vous recherchez une suite de sécurité plus traditionnelle, en particulier avec un pare-feu et des couches supplémentaires de protection du réseau, vous serez mieux servi ailleurs.

Mais si vous aimez Avira et que vous n'êtes pas intéressé par la mise à jour des logiciels et le gestionnaire de mots de passe, continuez à lire. L'offre groupée haut de gamme Prime d'Avira vous permet de bénéficier d'une puissance plus générale à un prix très raisonnable.

Avira Prime

Au sommet de la gamme grand public d'Avira se trouve Avira Prime, une offre groupée puissante qui regorge de fonctions et de caractéristiques essentielles. Les principaux avantages en matière de sécurité sont l'accès aux applications Android et iOS haut de gamme d'Avira et une licence couvrant jusqu'à cinq appareils. Vous pouvez augmenter ce nombre jusqu'à 25 appareils, ce qui est impressionnant.

L'avantage le plus précieux est l'accès complet à Phantom VPN Pro d'Avira. Et nous parlons bien d'un accès complet, sans aucune limite de données ou restriction d'utilisateur comme c'est souvent le cas avec d'autres suites de sécurité VPN. La licence permet d'utiliser le VPN autant que vous le souhaitez, sur autant d'appareils que vous le souhaitez, comme si vous l'aviez acheté séparément.

Les utilisateurs expérimentés de Windows apprécieront également System Speedup Pro d'Avira, un outil d'optimisation de PC très complet. Oubliez les applications médiocres que vous avez vues dans d'autres suites, qui font souvent moins que le Nettoyage de disque de Windows - cet outil est plus performant que de nombreux optimiseurs de PC spécialisés autonomes.

La suite est d'un excellent rapport qualité-prix : 59,95 € (la première année) seulement pour une licence d'un an portant sur cinq appareils. Si vous utilisez régulièrement le VPN, c'est l'une des meilleures affaires que vous puissiez trouver, mais même si ce n'est pas le cas, Prime a plus que suffisamment de puissance pour justifier un examen plus approfondi. Une période d'essai de 30 jours est disponible si vous souhaitez en savoir plus, et la facturation mensuelle optionnelle (seulement 9,95 €) vous permet d'essayer les services plus longtemps sans véritable engagement.

Applications mobiles

Les applications Android et iOS gratuites d'Avira couvrent les bases de l'antivirus et bien plus encore, mais la mise à niveau vers Avira Prime vous permet d'accéder aux éditions commerciales complètes avec quelques précieux extras.

L'application Android bénéficie par exemple du blocage automatique des sites Web malveillants, ainsi que de mises à jour plus fréquentes pour vous protéger contre les menaces les plus récentes.

La protection de la webcam et du microphone garantit que les applications ne peuvent pas vous enregistrer sans autorisation.

Vous pouvez verrouiller vos applications les plus sensibles à l'aide d'un code PIN, et vous bénéficiez d'une assistance clientèle gratuite en cas de problème.

L'application iOS d'Avira est un ensemble d'outils de sécurité plus généraux, notamment un antivol, un bloqueur d'appels, une sauvegarde de contenu et un scanner de réseau. Vous pouvez également utiliser le VPN sur vos appareils mobiles.

Cette liste de mises à jour n'est pas la plus longue que nous ayons vue, mais elle est tout de même impressionnante, avec des outils utiles qui apportent des avantages supplémentaires à vos appareils en matière de sécurité.

Phantom VPN Pro

Avira Phantom VPN Pro ne dispose pas d'une liste de fonctionnalités leader sur le marché, mais il y a tout de même beaucoup de choses à apprécier : plus de 50 emplacements, la prise en charge du P2P, un kill switch (sur Windows), le blocage des URL malveillantes, la connexion automatique facultative lorsque vous accédez à un réseau sans fil, des applications mobiles et de bureau (Windows, Android, iOS, Mac) et une extension Chrome, également.

Bien que l'offre complète Avira Prime couvre jusqu'à cinq appareils, Phantom VPN Pro en couvre autant que nécessaire, ce qui est une caractéristique inhabituellement généreuse.

L'application Windows remplit les conditions de base. Elle est facile à utiliser (choisissez un emplacement, cliquez sur Connect), les performances sont raisonnables, nous n'avons pas trouvé de fuites DNS, et le kill switch a correctement bloqué notre connexion internet lorsque nous avons abandonné le VPN de force.

Le service n'a pas pu débloquer BBC iPlayer ou Amazon Prime Video, mais il nous a permis d'accéder à Netflix et Amazon Prime Video aux États-Unis, un meilleur résultat que celui que vous obtiendrez avec de nombreux fournisseurs de VPN.

Phantom VPN Pro n'offre pas beaucoup de contrôle de bas niveau. Vous ne pouvez pas modifier ou ajuster son choix de protocole, par exemple, et vous ne pouvez pas configurer manuellement le service sur d'autres appareils.

Il s'agit néanmoins d'un service correct, qui fait tout ce dont la plupart des utilisateurs ont besoin, et qui ajoute une grande valeur à la suite.

System Speedup Pro

Les suites de sécurité prétendent souvent inclure une certaine forme d'optimisation des périphériques, mais cela ne signifie généralement rien de plus que la suppression de quelques fichiers temporaires, ce que les utilisateurs de PC peuvent déjà faire gratuitement avec le Nettoyage de disque de Windows (souvent plus efficacement, d'ailleurs).

System Speedup Pro d'Avira est une rare exception, un outil doté de tant de fonctionnalités et d'options que vous voudrez peut-être l'utiliser seul.

Ses outils de nettoyage vérifient toutes les zones de votre PC, par exemple : la corbeille, les fichiers temporaires, les déchets du navigateur, les restes de tierces parties, les rapports et journaux excédentaires, et même les entrées de registre invalides. Il a trouvé plus de fichiers à libérer que CCleaner sur notre système de test, ce qui est un véritable exploit.

Il y a aussi l'Optimiseur de démarrage. La plupart des outils se contentent d'afficher une liste de programmes configurés pour démarrer au chargement de Windows et permettent de supprimer ceux dont vous n'avez pas besoin. Speedup Pro est livré avec son propre traqueur de démarrage qui mesure les temps de démarrage et analyse les applications pour vous indiquer celles qui ont le plus d'impact. Il va encore plus loin, avec la possibilité d'envoyer une notification si une modification du système augmente votre temps de démarrage ou une fonction d'optimisation automatique qui permet à votre système de fonctionner correctement à tout moment.

C'est bien, mais Avira commence à peine. Parcourez les menus et vous trouverez un détecteur de fichiers en double, un désinstalleur de logiciels, un outil de suppression, un destructeur de fichiers, un nettoyage de disque, un cryptage de fichiers, un gestionnaire de services Windows, un docteur de disque, une application de dépannage +Windows, un booster de jeux, des défragmenteurs de registre et de disque, un optimiseur de menu contextuel, des outils de gestion de l'énergie et bien plus encore.

Tous les optimiseurs de système comportent des risques, et les utilisateurs non techniques, ou ceux qui recherchent une vie tranquille, devraient probablement laisser System Speedup Pro tranquille.

Cependant, si vous avez une certaine expérience de Windows et que vous appréciez la valeur des outils de nettoyage tels que CCleaner, vous trouverez ici une grande quantité de choses à explorer. System Speedup Pro est un excellent outil de maintenance de PC qui non seulement piétine les offres sous-puissantes d'autres suites de sécurité, mais qui surpasse également de nombreux optimiseurs de PC autonomes.

Verdict final

En conclusion, Avira Prime laisse de côté de nombreuses fonctionnalités que vous pourriez attendre d'une suite de sécurité - il n'y a pas de pare-feu, pas de filtre anti-spam, pas de contrôle parental, pas de sauvegarde - et si elles figurent en tête de votre liste de priorités, cela va être un problème.

Le moteur antivirus de premier ordre est un atout majeur, cependant, et si vous utilisez le VPN, la suite logicielle d'accélération et d'autres outils, Prime offre un excellent rapport qualité-prix. À vous de voir !