LinkedIn dévoile une série de produits alimentés par l'IA pour vous aider à trouver un nouvel emploi

LinkedIn a annoncé une série de nouvelles aides alimentées par l'IA pour les utilisateurs, après avoir fourni au compte-gouttes un certain nombre d'outils tout au long de l'année dernière.

Si la plateforme n'est peut-être pas aussi populaire que Facebook, Instagram et X, LinkedIn compte tout de même plus de 930 millions d'utilisateurs (selon son site web) et, plus important encore, bénéficie du soutien de Microsoft.

Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, et a déployé des outils d'IA dans l'ensemble de son écosystème. Divers outils portant la marque Copilot devraient être disponibles dans les semaines à venir.

LinkedIn se dote d'outils d'IA encore plus performants

Recruiter 2024 est l'un de ces outils qui arrive sur LinkedIn. Il utilise l'IA générative pour améliorer les chaînes de recherche dans l'espoir que les recruteurs puissent trouver des candidats plus appropriés. Les employeurs peuvent utiliser des requêtes (en langage normal) pour spécifier le type de candidat qu'ils recherchent.

Un autre domaine de la plateforme qui bénéficiera d'une injection d'IA sera LinkedIn Learning. Les utilisateurs pourront interagir avec un chatbot sur cette partie du site pour explorer et développer de nouvelles compétences, en posant des questions telles que "Comment puis-je déléguer des tâches et des responsabilités de manière efficace" afin d'obtenir un coup de pouce sur le lieu de travail.

Il n'est pas clairement indiqué si l'assistant va puiser des informations dans les cours déjà publiés sur LinkedIn Learning ou s'il s'agit de quelque chose qui pourrait être envisagé pour de futurs projets.

Le marketing et les ventes B2B vont également bénéficier d'une amélioration de l'IA, l'outil mis à jour étant capable d'extraire des données du reste de LinkedIn pour aider les entreprises à cibler les bonnes audiences.

Alors que beaucoup s'inquiètent des menaces potentielles liées à l'IA, il est clair que l'objectif de LinkedIn est d'aider les utilisateurs à gagner du temps et à être plus efficaces.