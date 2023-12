Samsung Galaxy S24 Ultra : une fuite montre son appareil photo arrière à quatre lentilles

Le prochain grand lancement de smartphone emblématique devrait être celui de la série Samsung Galaxy S24 en janvier - et les fuites autour de ces appareils se poursuivent, la dernière en date étant une image censée montrer la configuration de l'appareil photo arrière du modèle Ultra.

Cette image provient de l'informateur @chunvn8888 (via GSMArena), et semble provenir d'une sorte d'usine de fabrication : nous pouvons voir plusieurs modules dans un plateau, ainsi que des informations d'identification sous la forme de numéros de modèle et de codes.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra devrait être équipé d'une caméra à quatre lentilles à l'arrière, comprenant une caméra principale de 200 Mpx, des caméras téléobjectifs de 50 Mpx et 10 Mpx, et une caméra ultra-large de 12 Mpx.

Galaxy S24U (G928)

Des appareils photo performants pour Samsung

Les capacités de zoom du Samsung Galaxy S24 Ultra ont fait l'objet de nombreuses spéculations, certaines sources suggérant que l'un des deux téléobjectifs serait porté à 50 Mpx, mais que son zoom optique passerait de 10x à 5x.

Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce n'est pas aussi décevant qu'il n'y paraît à première vue. Si Samsung améliore également son logiciel de traitement d'image l'année prochaine, cela devrait se traduire par de meilleures photos et vidéos dans l'ensemble, même si le zoom n'est pas aussi performant.

De nombreuses fuites ont indiqué que la série Samsung Galaxy S24 comporterait de nombreux outils et astuces d'IA, et cela pourrait bien s'étendre aux capacités de prise de vue des appareils, en améliorant les images en basse lumière, les photos floues, et plus encore.

Bien que cette fuite de composants d'image ne révèle pas de nouvelles informations, c'est un autre signe que le Galaxy 24 Ultra et les deux autres modèles seront bientôt disponibles. Plusieurs sources fiables suggèrent que les téléphones seront dévoilés le 17 janvier 2024.